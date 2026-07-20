الجزائر تخسر 1666هكتاراً من الغابات واندلاع 1460 حريقاً في يوليو

- شهدت الجزائر موجة حرائق غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 1460 حريقاً، مما أدى إلى إجلاء مئات السكان وتسبب في خسائر كبيرة في الغطاء الغابي والمحاصيل الزراعية. - تعرضت ولايات مثل تيزي وزو وسكيكدة لحرائق مهولة، مما أدى إلى إصابات وصعوبات في التنفس، وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات بتجميد الأنشطة للسيطرة على الوضع. - الحرائق أتلفت أكثر من 1666 هكتاراً من الغطاء النباتي، مما يعرقل جهود استعادة الغابات المتضررة من حرائق 2021.

كشفت هيئة الدفاع المدني في الجزائر، عن رقم مهول من الحرائق التي شهدتها الجزائر في غضون الأسبوعين الماضيين، إذ بلغ عددها 1460 حريقاً، جرى إخمادها تباعاً، لكن فرق الإطفاء ما زالت تواجه صعوبات كبيرة في إخماد عدد من الحرائق التي مست مناطق متفرقة وعلى نحوٍ يبدو غير مسبوق، دفع إلى إجلاء مئات السكان خاصة في وسط وشرقي البلاد، وتسجيل خسائر كبيرة في الغطاء الغابي والمحاصيل الزراعية وممتلكات المواطنين وإتلاف عشرات المنازل.

وشهدت الليلة الماضية، إصابة 14 شخصاً بصعوبة في التنفس نتيجة دخان الحريق المهول الذي اندلع في منطقة ماكودة بولاية تيزي وزو قرب العاصمة الجزائرية، إذ جرى إسعافهم ونقل بعضهم إلى المستشفى، بينما اضطرت فرق الإطفاء إلى إجلاء كامل سكان قرية البكوش بلدية عين شرشار بولاية سكيكدة شرقي البلاد تفادياً للمخاطر، بعدما حاصرت ألسنة اللهب المنازل مهددةً حياة المواطنين، مما استدعى التدخل بثلاث طائرات إطفاء، كما جرى إجلاء 16 عائلة كإجراء وقائي في قريتَين أخريَين في الولاية نفسها.



وتدخلت طائرة إطفاء للسيطرة على حريق غابة على الشريط الحدودي الجزائري التونسي، في منطقة سوق أهراس شرقي الجزائر، وجرى إجلاء 17 عائلة من مساكنها بسبب النيران، وأتلفت الحرائق منازل السكان في قرى ريفية في ولايات خنشلة والطارف شرقي الجزائر. وبسبب هذه الحرائق المهولة، وجهت وزارة الداخلية تعليمة إلى المسؤولين المحليين وحكام الولايات، لتجميد الأنشطة كافّة، وتعليق كل الفعاليات التي كانت مقررة مهما كانت طبيعتها، بما فيها الفعاليات التي كانت مقرّرة في الفنادق والمنتجعات السياحية العمومية والخاصة، بهدف توجيه الجهد الحكومي نحو السيطرة على الحرائق والتكفل بالسكان.

مقارنة حرائق الغابات في الجزائر بين عامي 2025 و 2024 أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وأكد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني المقدم نسيم برناوي في برنامج للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر تعيش، منذ نحو 12 يوماً، موجة استثنائية من حرائق الغابات والأحراش. وأفاد بـ"تسجيل حوالى 1460 حريقاً عبر التراب الوطني، بينها 146 حريقاً عبر مختلف المناطق خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وجرت السيطرة على ما بين 85 و90 بالمئة منها خاصة في المناطق ذات الكثافة الغابية والسكانية، بينما لا يزال 19 حريقاً نشطاً، و تواصل الجهود للسيطرة عليها".

وأشار إلى تعرض البلاد لموجة حرائق غير مسبوقة بين مطلع مايو الماضي و20 يوليو الجاري، إذ بلغ مجموع الحرائق 3719 حريقاً، مقارنة بـ1501 حريق، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025، أي بزيادة تقارب الضعف، ما يثير الكثير من التساؤلات حول هذا التطور الكبير لموجة الحرائق، خاصة وأن فصل الصيف ما زال في المنتصف ومستويات الحرارة ما زالت متصاعدة.

وكشفت بيانات المديرية العامة للغابات بأنّ الحرائق أتلفت أكثر من 1666 هكتاراً من الغطاء النباتي، منها 356 هكتاراً من الغابات و89 هكتاراً من الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية الجبلية، وهي خسائر تفوق بكثير ما جرى تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي لم تتجاوز 467 هكتاراً. وتعد هذه الخسارة الفادحة، الأكبر بالنسبة للبيئة الجزائرية منذ الحرائق المهولة التي شهدتها البلاد صيف عام 2021.

وتحبط هذه الحرائق جهودا كبيرة كانت بذلتها الحكومة وفعاليات المجتمع المدني والمهتمون بالشأن البيئي، لاستعادة الغطاء النباتي واسترجاع الغابات التي أتت عليها حرائق عام 2021، إذ كانت قد أطلقت حملة لغرس مليون شجرة في يوم واحد، شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحملة لغرس خمسة ملايين شجرة في يوم واحد في فبراير/ شباط الماضي.