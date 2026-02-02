الجزائر: اشتراط إثبات عدم تعاطي المخدرات في التوظيف

- أصدرت الحكومة الجزائرية مرسوماً يلزم المتقدمين للوظائف بتقديم فحص طبي يثبت عدم تعاطيهم المخدرات، كجزء من جهود مكافحة المخدرات، مع ضرورة تكييف المؤسسات لأنظمتها الداخلية خلال ستة أشهر. - يتزامن المرسوم مع حملة وطنية للتوعية بالمخدرات أطلقتها وزارة التضامن الوطني، تستمر لثمانية أيام وتركز على الشباب والمراهقين. - تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية للفترة 2025-2029، تهدف إلى الوقاية والتدخل والتكفل بالمجتمع، مع التركيز على الأوساط المدرسية والأسرية.

هل تنوي التقدّم إلى وظيفة جديدة في الجزائر قريباً؟ إذاً، يجب عليك إثبات أنّك لا تتعاطى المخدرات من خلال فحص نصّ عليه مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ووفقاً لهذا المرسوم الذي وقّعه رئيس الوزراء سيفي غريب، حُدّدت شروط الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وكيفية ذلك عند التوظيف في القطاعَين العام والخاص، وذلك من خلال 16 مادة.

وفرضت السلطات الجزائرية، في المرسوم التنفيذي الأخير، تدابير جديدة تخصّ التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة كما في الشركات الحكومية وتلك التي تتبع للقطاع الخاص تستوجب الخضوع لفحص يؤكد تعاطي المخدرات من عدمه. ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حملة وطنية للتوعية بالمخدرات، في سياق مكافحة هذه الآفة في البلاد، ولا سيّما بعد تصنيفها قضية أمن قومي.

وفي المرسوم التنفيذي الذي أصدرته الحكومة اليوم الاثنين، تُلزم الجزائر طالبي العمل ومناصب الشغل، وكذلك المشاركين في مسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، بتضمين ملفّاتهم وثيقة تحاليل طبية تثبت عدم تعاطيهم المخدرات. وينصّ المرسوم التنفيذي على تكييف المؤسسات والهيئات المعنية أنظمتها الداخلية مع أحكام هذا المرسوم في مدّة أقصاها ستّة أشهر من تاريخ اليوم، الثاني من فبراير/ شباط 2026.

ويشدّد المرسوم التنفيذي على وجوب أن تكون نتائج التحاليل المطلوبة صادرة عن مختبرات طبية معتمدة ومرخّصة من قبل وزارة الصحة - الجزائر، وفقاً لمعايير تضمن دقة النتائج وموثوقيتها. وفي هذه التحاليل يُبحَث عن مادة أو أكثر من المواد المصنّفة مخدرات أو مؤثرات عقلية، وهي تقوم على أخذ عيّنات دم أو لعاب أو غيرها من العيّنات الحيوية التي تسمح بالكشف عن تعاطي المخدرات.

ويتيح المرسوم التنفيذي الأخير للإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية بالتوظيف في الجزائر التحقّق من نتائج التحاليل والوثائق المتعلقة بها بكلّ الطرق، ولا سيّما عبر الاستفادة من قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق لدى الجهة التي تصدرها، لكنّه يشدّد في الوقت نفسه على حماية المعنيين وعدم المسّ بحياتهم الخاصة، من خلال إلزام تلك الجهات بالحفاظ على سرية نتائج التحاليل.

من جهة أخرى، يمنح المرسوم التنفيذي الصادر عن حكومة الجزائر المتقدّمين إلى وظائف فرصة أخرى في حال خضعوا للعلاج اللازم. بالتالي، لا يؤدّي كشف تعاطيهم المخدرات إلى إقصائهم من التوظيف لاحقاً أو من الخضوع لامتحانات أو فحوص مهنية في القطاعَين العام والخاص.

وتأتي هذه التدابير الجديدة في سياق الحرب التي تشنّها الجزائر على المخدرات، والحرص على عدم اشتمال الوظائف العامة، خصوصاً تلك التي لها علاقة مباشرة مع الجمهور، على أفراد يتعاطون المخدرات. وكان البرلمان الجزائري قد صدّق، قبل نحو شهرَين، على قانون جديد لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار بها، تضمّن عقوبات مشدّدة، خصوصاً على المهرّبين والفاعلين في شبكات الاتجار الذين يستهدفون الشبّان وكذلك التلاميذ في المؤسسات التعليمية.

إطلاق حملة توعية بالمخدرات: "لنتّحد جميعاً من أجل حماية أبنائنا"

وتزامن صدور هذا المرسوم التنفيذي مع إطلاق الجزائر حملة توعية وطنية، اليوم الاثنين، تهدف إلى الحماية من المخدرات والمؤثرات العقلية التي تستهدف أكثر فأكثر الشبّان والقصّر، بما في ذلك المراهقون. وقد أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي أنّ "هذه الحملة تدخل في إطار جهود الدولة للتصدّي لمكافحة المخدرات والمواد ذات التأثير العقلي، وحماية مختلف الفئات المجتمعية"، مبيّنةً أنّ الحملة تستمرّ على مدى ثمانية أيام، ويشارك فيها أكثر من 1200 طبيب ومتخصص في علم الاجتماع وعلم النفس ومساعد اجتماعي.

وخلال إطلاق "الحملة الوطنية التحسيسية الميدانية الجوارية حول آليات الحماية من المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر: الوقاية، التدخل والتكفل"، تحت شعار "لنتّحد جميعاً من أجل حماية أبنائنا"، أشارت الوزيرة مولوجي إلى أكثر من 300 خلية للتضامن سوف تجوب الأحياء والفضاءات العامة، لفتح باب النقاش مع الشبّان والمراهقين، من أجل تنويرهم وتوجيههم حول جملة المخاطر التي يمكن أن تواجههم أو تواجه أقاربهم من جرّاء إدمان المخدرات. كذلك يشمل النقاش طرق الوقاية والسلامة من المخدرات وتأثيراتها الوخيمة. إلى جانب ذلك، تتوجّه الحملة الوطنية إلى الأشخاص المدمنين وعائلاتهم، بهدف تعزيز آليات المرافقة الاجتماعية والنفسية لهؤلاء، للمساهمة في إعادة دمج هؤلاء في المدرسة والمجتمع.

وشدّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على أنّ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمواد ذات التأثير العقلي في الجزائر (2025 - 2029)، التي صّدق عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي تشرف على تنفيذها وزارة العدل، تمثّل "خريطة طريق وطنية واضحة ومتكاملة، تقوم على مقاربة وقائية استباقية قبل أن تكون علاجية، وتضع الوقاية في الأوساط المدرسية والأسرية والمجتمعية في صميم أولوياتها، إلى جانب تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين".