- شهدت الجزائر زيادة مقلقة في استهلاك المخدرات والاتجار بها، مع تحول نحو المخدرات المصنعة والمؤثرات العقلية، مما أدى إلى انعكاسات اجتماعية وصحية خطيرة وتحديات أمنية وقضائية متزايدة. - أحبطت وزارة الدفاع الجزائرية محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات، وكشفت عن ترابط بين تجارة المخدرات والجريمة المنظمة، مع توقيف آلاف المتورطين وحجز أسلحة نارية. - اتخذت الجزائر إجراءات صارمة لمكافحة الظاهرة، منها إنشاء وحدات أمنية متخصصة، وتطبيق قوانين صارمة تصل إلى الإعدام، وتعزيز الإجراءات الوقائية في المؤسسات.

ناقش خبراء أمنيون وأكاديميون ونواب في البرلمان الجزائري ظاهرة تفاقم استهلاك المخدرات والاتجار بها في البلاد، خلال ندوة نظمها البرلمان، الثلاثاء، في وقت تكشف فيه البيانات الرسمية عن تطور مقلق وغير مسبوق في حجم وأنواع المخدرات المتدفقة إلى الجزائر عبر الحدود الجنوبية والغربية، مع بروز لافت لتحوّل الاستهلاك من المخدرات التقليدية إلى المخدرات المصنعة والمؤثرات العقلية.

وأكد رئيس مخبر بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لجهاز الدرك الوطني، المقدم بن ناصر سعيد، أن الإحصائيات تكشف "أرقاماً مرعبة" لحجم الأقراص المهلوسة التي يجري حجزها، ما يعكس تحولات عميقة في أنماط استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر منذ عام 2014.

وأوضح، في مداخلة خلال الندوة، أن دراسة معمّقة أنجزها الجهاز كشفت عن انتقال ظاهرة التعاطي من هيمنة استهلاك القنب الهندي إلى تعاطٍ متزايد للمواد التخليقية (المصنعة) والمؤثرات العقلية، إلى جانب تسجيل انفجار كمي في حيازة هذه المواد، وتحول نوعي نحو التعاطي المتعدّد، واتساع الفجوة بين الاستجابة الأمنية والقدرات العلاجية المتاحة.

ولفت المسؤول الأمني إلى أنّ هذه التحولات المقلقة خلّفت انعكاسات اجتماعية وصحية طاولت، على نحوٍ خاص، الفئات الاجتماعية الهشة، فضلاً عن تداعيات أمنية وقضائية متزايدة، مشدداً على ضرورة تطوير الأدوات الأمنية، وتعزيز آليات الكشف المبكر، وتدعيم الإجراءات الوقائية والعلاجية والتربوية.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير نشرته وزارة الدفاع الجزائرية، الاثنين، أن وحدات الجيش وحرس الحدود أحبطت محاولات إدخال نحو 40 مليون قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة في عام 2025، كان جزء منها قادماً من مناطق جنوبي البلاد، إذ باتت الطرق الصحراوية في منطقة الساحل ممراً مفضلاً لشبكات تهريب المخدرات، مستغلة الهشاشة الأمنية في دول الساحل.

وأشار التقرير إلى أنه جرى، خلال الفترة نفسها، حجز نحو 35 طناً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، إضافة إلى 934 كيلوغراماً من مادة الكوكايين. وأسفرت هذه العمليات، التي تندرج ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، عن توقيف 2354 تاجر مخدرات، وأكثر من 18 ألف شخص متورط في التهريب والاتجار.

كما جرى حجز 498 سلاحاً نارياً كانت بحوزة بعض عناصر شبكات التهريب، التي باتت تلجأ إلى استخدام السلاح، خصوصاً في المناطق الحدودية الجنوبية، لحماية أنشطتها، ما يعكس ترابطاً متزايداً بين تجارة المخدرات والجريمة المنظمة والاتجار بالأسلحة.

من جانبه، قال قائد المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في جهاز الأمن، عز الدين آرعون، إن هناك "محاولات متواصلة لإغراق السوق الوطنية بالمخدرات الصناعية والمؤثرات العقلية"، مع رصد توجه متزايد للشبكات الإجرامية نحو الاتجار بالكوكايين والإكستازي المهرّب من دول أوروبية.

وأضاف أن الجزائر أصبحت مستهدفة مباشرةً؛ نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وقربها من مناطق إنتاج القنب غرباً، إضافة إلى دورها بوابةً لأفريقيا ومنطقة عبور نحو أوروبا، وهو ما فرض إنشاء مصالح أمنية نخبوية ومتخصّصة لمحاصرة شبكات التهريب، ومكافحة ترويج المخدرات عبر الفضاء السيبراني وفي محيط المؤسّسات التربوية.

وفي إطار المقاربة الاستباقية، كانت الحكومة الجزائرية قد أقرت قانوناً يجيز العودة إلى تنفيذ حكم الإعدام في بعض جرائم تهريب والاتجار بالمخدرات، إلى جانب عقوبات مشدّدة تصل إلى 30 سنة سجناً بحق المتورطين، ولا سيّما في قضايا ترويج المخدرات بين الأطفال والقصر، كما استحدَث القانون آليات تهدف إلى تحصين الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة المفتوحة للجمهور، من خلال اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف.