الجزائر: إجلاء سكان وإخلاء مستشفى بسبب حرائق غابات

أجلت السلطات الجزائرية، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، سكان مناطق مهددة بحرائق الغابات في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد، وأخلت مستشفى المنطقة، فيما تتواصل عمليات إخماد النيران. وقالت المديرية العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني)، في بيان، إن حرائق الغابات في بلدة سرايدي انتشرت بسرعة بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وهبوب رياح قوية، مؤكدة تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية للسيطرة على الوضع. وأضافت أن عمليات الإجلاء شملت السكان القاطنين في المناطق المهددة، فيما نُقل مرضى مستشفى سرايدي إلى أماكن آمنة وفق خطة استباقية لضمان سلامتهم واستمرار تقديم الرعاية الصحية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات لضمان سلامة المرضى أثناء إخلاء المستشفى؟ هل هناك أي مؤشرات أولية حول سبب اندلاع هذه الحرائق، وهل يتم التحقيق في احتمالية وجود شبهة جنائية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكان رئيس بلدية سرايدي علي راشدي، قد وجه ليلة أمس نداءً مصوراً لسكان الأحياء القريبة من الغابات، للخروج فوراً من مساكنهم والمغادرة نحو مركز تجمع رياضيي النخبة، توقياً من مخاطر النيران بعدما اقتربت ألسنة اللهب من التجمعات السكنية، وحثت السلطات المواطنين على التحلي بالهدوء واليقظة، والالتزام الصارم بالتوجيهات، وعدم التوجه إلى المناطق المتضررة أو الاقتراب من مواقع الحرائق، حفاظاً على سلامتهم، مع الاعتماد على البيانات الرسمية مصدراً وحيداً للمعلومات وتجنب الانسياق وراء الإشاعات والأخبار غير الموثوقة.

وانتقل وزير الداخلية سعيد سعيود ضمن وفد وزاري إلى بلدة سرايدي للوقوف على جهود الإطفاء، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية تفحص ما إذا كانت هذه الحرائق ذات طابع إجرامي أو طبيعية، قائلاً: "التحقيقات ستكشف الحقيقة". فيما دعا وزير الاتصال زهير بوعمامة إلى الدعم الجماعي والتحرك لدعم رجال الحماية المدنية وأعوان الغابات وقوات الجيش والسكان الذين أرغمتهم النيران على الابتعاد عن منازلهم مؤقتاً، مشيداً بمئات المتطوعين الذين يساعدون في جهود مواجهة ألسنة اللهب في هذه الظروف الجوية الصعبة حماية للأرواح والأرض والممتلكات.

وأفادت هيئة الدفاع المدني بأن فرق الإطفاء تتعامل، حتى ليلة أمس، مع 170 حريقاً في الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية في 19 ولاية، أُخمد 104 منها، فيما تتواصل عمليات إخماد 66 حريقاً.

وتتزامن الحرائق مع درجات حرارة قياسية تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، إذ وصلت إلى 49 درجة مئوية في مدن ساحلية مطلة على البحر المتوسط، ورافقتها رياح جنوبية حارة وقوية تُعرف محلياً باسم "الشهيلي". ووفق معطيات الدفاع المدني، بلغ إجمالي الحرائق المسجلة منذ الأول من مايو/ أيار الماضي وحتى 20 يوليو/ تموز الجاري 3719 حريقاً، مقابل 1501 خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 150 بالمئة. وتشير بيانات المديرية العامة للغابات إلى أن الحرائق أتت على أكثر من 1666 هكتاراً من الغطاء النباتي في الفترة المذكورة، مقارنة بـ467 هكتاراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل هذه الحصيلة أعلى مستوى للخسائر المسجلة في الغطاء النباتي منذ الحرائق الواسعة التي شهدتها الجزائر صيف 2021.