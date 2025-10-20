الجامعة الأردنية تفصل 21 طالباً بعد مشاجرة جماعية

- فصلت الجامعة الأردنية 21 طالباً نهائياً بعد تورطهم في مشاجرة عشائرية داخل الحرم الجامعي، مما أدى إلى الإخلال بالنظام وتعطيل العملية التعليمية. - التحقيقات شملت مراجعة الأدلة والشهادات وتسجيلات الكاميرات، ولا يزال التحقيق جارياً مع طلاب آخرين، بينما تم توقيف 55 شخصاً بتهم تتعلق بأعمال شغب وعنف. - تكرار العنف الجامعي في الأردن يثير القلق، حيث يعكس العصبيات العشائرية والمناطقية، مما يضر بسمعة مؤسسات التعليم العالي ويطرح تساؤلات حول سبل معالجته.

أعلنت الجامعة الأردنية في عمّان، فصل 21 طالباً فصلاً نهائياً، على خلفية مشاجرة جماعية ذات أبعاد عشائرية حدثت، الخميس الماضي.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه "استناداً إلى نظام تأديب الطلبة، تقرر فصل هؤلاء الطلاب بعد ثبوت تورطهم في الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي مؤخراً، والتي تسببت في الإخلال بالنظام العام، وتعطيل سير العملية التعليمية، وإلحاق الضرر بعدد من المنشآت الجامعية".

وأضافت الجامعة أن "القرار جاء عقب استكمال التحقيقات معهم من قبل اللجان المختصة والمجلس التأديبي، التي بدأت منذ مساء الخميس الماضي، وشملت مراجعة الأدلة، وسماع الشهود، والرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، والتي أكدت جميعها ضلوع الطلاب المفصولين في هذه الأحداث".

وأشارت الجامعة إلى أن "التحقيق لا يزال جارياً مع طلبة آخرين يُشتبه في مشاركتهم في الأحداث نفسها"، مؤكدة أن "هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لطلبتها، وحفاظها التام على النظام العام داخل الحرم الجامعي".

وأفادت مديرية الأمن العام أن المشاجرة التي وقعت الخميس الماضي أسفرت عن وقوع سبع إصابات نُقلت إلى المستشفى، فيما تمكنت القوى الأمنية من القبض على 42 شخصاً شاركوا في المشاجرة أثناء خروجهم من الجامعة.

بدورها، أسندت النيابة العامة أربع تُهم إلى 51 طالباً وأربعة أحداث، تتعلق بأعمال شغب وعنف داخل الحرم الجامعي، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وفق القانون.

وأفاد نائب عام عمّان، حسن العبداللات، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) يوم الجمعة الماضي، أنه تم توقيف 55 شخصاً من طلاب وأحداث من كلا الطرفين، على ذمة القضية، موضحاً أن التهم المسندة للموقوفين تشمل التجمهر غير المشروع، والاعتداء على الممتلكات العامة، وإلحاق الضرر بأموال الغير، والإيذاء والمشاجرة. وقررت النيابة توقيف المتهمين لمدة أسبوع في مراكز الإصلاح والتأهيل.

العنف الجامعي

تتكرر المشاجرات وأعمال العنف في جامعات الأردن، حتى باتت ظاهرة مقلقة تتخذ طابعاً عشائرياً ومناطقياً يغلّب العصبيات والهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.

تُخلّف حوادث العنف الجامعي والمشاجرات العشائرية والمناطقية خدوشاً، تكون أحياناً عميقة، في صورة مؤسسات التعليم العالي الأردنية، كما يترك تكرارها علامات استفهام حول عدم القدرة على منعها أو معالجة أسبابها.