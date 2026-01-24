الثلوج والأمطار الغزيرة تودي بحياة 61 شخصاً في أفغانستان خلال 3 أيام

- تسببت الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة في أفغانستان بمقتل 61 شخصاً وإصابة 110 آخرين، مع تدمير 458 منزلاً، مما أثر على 360 أسرة، وفقاً للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث. - أغلقت وزارة الأشغال العامة نفق سالانج، وهو طريق رئيسي يربط كابول بالأقاليم الشمالية، بسبب الثلوج الكثيفة، مما أثر على التجارة والنقل. - توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى استمرار الثلوج والأمطار، مما سيؤدي إلى اضطرابات في السفر وسد الطرق، ودعت السلطات المواطنين لتجنب السفر غير الضروري.

تسبّبَت الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة في أفغانستان بمقتل 61 شخصاً بين الأربعاء والجمعة، وفقاً لحصيلة أولية أعلنتها السبت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث. كذلك أصيب 110 أشخاص بجروح، وتعرّض 458 بيتاً لأضرار أو لهدم كليّ، وخصوصاً في المحافظات الواقعة شمال أفغانستان ووسطها، بحسب خريطة نشرتها الهيئة على منصة "إكس".

وذكر المتحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، محمد يوسف حمد، اليوم السبت، أن 458 منزلاً دُمّروا بالكامل أو جزئياً على مدار الأيام الثلاثة الماضية جراء الطقس الشديد، مما أثر على 360 أسرة على الأقل. وجرى الإبلاغ عن خسائر في الماشية أيضاً. وقال حمد إن الأرقام مبدئية مضيفاً أن فرق التقييم تواصل المسح في المناطق المتضررة وأن حصيلة الوفيات مرشحة للزيادة.

وفي إعلان منفصل، قالت وزارة الأشغال العامة إنه تم إغلاق نفق سالانج وهو طريق رئيسي يربط العاصمة كابول بالأقاليم الشمالية، أمام حركة المرور على مدار الأيام الثلاثة الماضية جراء هطول الثلوج الكثيف. ويعد النفق ممراً حيوياً للتجارة والنقل بين المناطق.

وقال محمد نسيم مرادي، رئيس الأرصاد الجوية في وزارة النقل والطيران، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن التوقعات لليومين المقبلين تشير إلى أن هطول الثلوج والأمطار سوف يستمر في العديد من المناطق، مما سوف يتسبب على الأرجح بمزيد من اضطرابات السفر وسد الطرق في المناطق الجبلية بما في ذلك منطقة سالانغ.

ودعا متحدث رسمي في مقطع مصور المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري على الطرق المغطاة بالثلوج. وتم توزيع مساعدات غذائية على المسافرين العالقين في ممر جبلي بوسط ولاية باميان.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)