الثلوج تغطي الطرق في فرنسا وتودي بحياة خمسة أشخاص

تسبب تساقط الثلوج وتشكّل الجليد في مقتل خمسة أشخاص على الأقلّ على الطرق الفرنسية، وأدى إلى اضطراب كبير في حركة المرور، في حين أقرّت وزارة النقل بأن توقعات هيئة الأرصاد الجويّة لم تقدّر حجم السوء الذي آلت إليه الأوضاع. وتفصيلاً، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادثين ناجمين عن الجليد في الجنوب الغربي، بينما قضى سائق سقطت سيارته في نهر المارن بمنطقة باريس. وجاء ذلك غداة مصرع سائق شاحنة انزلقت مركبته بسبب الجليد في المنطقة نفسها.

من جهته، قال وزير النقل فيليب تابارو إن أجهزة الأرصاد الجوية لم تتوقّع سوء الأحوال الجوية بهذه الدرجة، داعياً إلى مراجعة الآليات المتبعة في هذا الشأن. وأشار إلى أن ليلة الاثنين-الثلاثاء كانت أفضل حالاً في منطقة باريس، حيث اتُخذت إجراءات استباقية لتجنب انزلاق السيارات أثناء عودة السكان إلى منازلهم، وتفادي الازدحام الخانق.

وأدى التراكم الكثيف وغير المعتاد للثلوج إلى اضطرابات واسعة في شبكة السكك الحديدية. وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت إنذاراً باللون البرتقالي (المستوى الثاني من حيث الخطورة قبل الأحمر) بسبب الثلوج والجليد، لكنها رفعته عند العاشرة صباحاً. وأوضحت الهيئة أن "درجات الحرارة منخفضة جداً، وتتراوح بين 3 و8 درجات تحت الصفر، وقد تصل إلى 10 درجات تحت الصفر، مما أدى إلى تشكّل الجليد". ووصف أحد العالقين في سيارته الطريق في جنوب غرب البلاد بأنه "أشبه بحلبة تزلّج".

وتسببت رداءة الطقس في تعليق النقل المدرسي بمناطق عدّة، أبرزها "بروتاني" و"فندي" (غرب)، حيث لم يعتد السكان على كثافة الثلوج بهذه الصورة. كما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، صباح الثلاثاء، توقف عدد من الخطوط في الغرب الفرنسي وتباطؤ حركة قطارات أخرى.

أما في باريس، فقد شهدت الأوضاع تحسناً صباح الثلاثاء، وأُعيد تشغيل نحو ثلاثين خطاً للحافلات بعد توقفها. ومثل مطارات أوروبية أخرى، تأثرت حركة الطيران في مطاري "شارل ديغول" و"أورلي" الرئيسيين، حيث أعلن وزير النقل وضع 250 كاسحة ثلج في حالة تأهب لضمان استمرار العمل.

ومن المتوقع أن تشهد الطرق مزيداً من الاضطراب، غداً الأربعاء، مع توقعات "ميتيو فرانس" بتساقط الثلوج والبَرَد في مناطق واسعة من شمال فرنسا.

(فرانس برس)