الثلوج تعزل مخيمات إدلب ونازحون يواجهون البرد القارس بلا دعم

- كشفت العاصفة الثلجية في شمال غربي سورية عن هشاشة أوضاع النازحين، حيث تسببت في عزل المخيمات وتفاقم الأوضاع الصحية بسبب نقص التدفئة وتدهور البنية التحتية. - يعاني النازحون من نقص الدعم الإنساني، حيث توقفت معظم المنظمات الدولية عن تقديم المساعدات، مما أدى إلى نقص في التدفئة وصيانة الخيام، وترك النازحين دون شبكة أمان. - أثرت العاصفة على الحياة اليومية في سورية، حيث تم تعليق الدوام في المدارس والجامعات، وانقطعت بعض الطرق، بينما تعمل فرق الدفاع المدني على فتح الطرقات.

لم تكن العاصفة الثلجية التي ضربت مخيمات شمال غربي سورية فجر اليوم الأربعاء، مجرد منخفض جوي عابر، بل كشفت مرة أخرى هشاشة حياة مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام لا تقيهم حرّ الصيف ولا تمنع عنهم برد الشتاء. ومع تساقط الثلوج بكثافة وتحول الطرقات إلى مستنقعات من الوحل، أصبحت عشرات المخيمات في عزلة شبه كاملة، وسط غياب أي استجابة إنسانية طارئة.

في شمال إدلب، حيث تنتشر مخيمات النزوح العشوائية، تحوّل الشتاء إلى تهديد مباشر للحياة، مع تضرر آلاف الخيام، وانعدام شبه كامل لوسائل التدفئة، وتفاقم الأوضاع الصحية، في ظل شعور النازحين بأنهم تركوا لمصيرهم في مواجهة الطبيعة القاسية. وتقول مريم الشامان، وهي نازحة من ريف معرة النعمان وتقيم في أحد مخيمات دير حسان، إن "الخيام لا تصمد أمام الطقس السيئ، البرد يتسلل إلى الأجساد ويترك الصغار دون نوم، والثلج زاد الوضع سوءا". وتضيف في حديث لـ"العربي الجديد" أنها اضطرت وأسرتها لقضاء الليلة في منزل الجيران المبني من الطوب، لافتة إلى أنهم "لا يملكون مازوتاً ولا حطباً، وكل ما يفعلونه هو لف الأطفال بالأغطية القديمة".

وتتابع الشامان أن "مشاهد الخيام الغارقة بالمياه باتت مألوفة في المخيمات، حيث لا بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار، والطرقات الترابية تتحول إلى أوحال تعيق الحركة، وتمنعنا حتى من جلب الخبز والاحتياجات الأساسية، ومع كل عاصفة، تترسخ معادلة قاسية، الخيمة أضعف من الثلج، والنازح لا يقوى على الانتظار".

ولم تقتصر آثار العاصفة الثلجية على المأوى، بل امتدت سريعاً إلى الواقع الصحي المتدهور أصلاً، عبر ملاحظة زيادة حالات التهابات الجهاز التنفسي، والربو، والالتهاب الرئوي، والأنفلونزا، إضافة إلى أمراض معوية وهضمية ناتجة عن تلوث المياه وسوء الصرف الصحي.

السبعيني يحيى العبود، وهو نازح يقيم في أحد مخيمات ريف إدلب الشمالي، يقول إن معاناته مع الربو تفاقمت هذا الشتاء، ويوضح لـ"العربي الجديد" قائلاً: "أعاني من الربو منذ سنوات، لكن المرض اشتد علي مع هذا البرد. الهواء البارد يدخل إلى الخيمة من كل الجهات، ولا أستطيع التنفس جيداً ليلاً، وأحياناً أبقى جالساً حتى الصباح لأن الاستلقاء يزيد الاختناق".

ويشير إلى أن غياب التدفئة يزيد معاناته، فـ"لا وجود لأي مصدر للتدفئة، وإن أشعلنا شيئاً بسيطاً يزداد الدخان ويخنق صدري أكثر، الطريق إلى النقطة الطبية صعب، ومع الثلج والوحل لا أقوى على المشي، وأحياناً لا أجد الدواء إلا بعد أيام". ويتابع "لسنا بحاجة إلى وعود، نحتاج فقط إلى الدواء والدفء في هذا العمر، الخيمة والبرد أخطر من أي شيء آخر".

من جانبه، يرى حسام عز الدين، وهو عامل إغاثي سابق، عمل لسنوات مع منظمات إنسانية في شمال غربي سورية، أن ما تعيشه مخيمات النزوح اليوم هو نتيجة مباشرة لتحول جذري في سياسات الدعم الإنساني خلال العام الأخير، ويوضح لـ"العربي الجديد" أن معظم المنظمات الدولية أوقفت برامجها الخاصة بالمخيمات، ووجّهت مواردها نحو مناطق عاد إليها قسم من السكان، في إطار ما تصفه بـ"دعم الاستقرار والتعافي المبكر". ويضيف إن "هذا التحول ترك عشرات آلاف العائلات النازحة خارج أي شبكة أمان"، مشيراً إلى أن المخيمات لم تعد أولوية على أجندة المانحين، رغم أنها ما زالت تضم الفئات الأكثر هشاشة، من كبار سن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأسر فقدت مصادر دخلها بالكامل.

ويؤكد أن التوقف شبه الكلي لدعم التدفئة، وصيانة الخيام، وشبكات الصرف الصحي، جعل كل منخفض جوي أو عاصفة ثلجية تتحول إلى كارثة إنسانية متكررة. ويضيف أن ربط المساعدات بملف "العودة" خلق فجوة خطيرة بين الواقع الميداني وقرارات التمويل، خاصة أن كثيراً من النازحين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب الدمار أو غياب الخدمات أو المخاوف الأمنية، ومع ذلك يجري التعامل معهم وكأن نزوحهم حالة مؤقتة يمكن تجاوزها. ونتيجة لذلك "باتت المخيمات تعيش حالة إهمال ممنهج، انعكست في الظروف الصحية والتعليمية.

ويحذر العامل الإنساني من أن استمرار هذا النهج ينذر بتداعيات إنسانية واجتماعية خطيرة، مؤكداً أن "ترك المخيمات بلا دعم لا يعني دفع الناس إلى العودة، بل تعريضهم لمخاطر إضافية تهدد حياتهم وكرامتهم، في وقت ما زالت فيه الحلول المستدامة بعيدة المنال".

وفي سياق متصل، تشهد عدة مناطق سورية منذ فجر اليوم عاصفة ثلجية شديدة رافقتها موجة صقيع وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى تعطل واضح في مظاهر الحياة اليومية، وأثار مخاوف متزايدة لدى الأهالي، ولا سيما في المناطق الجبلية ومخيمات النزوح.

وفي استجابة للأحوال الجوية القاسية، أعلنت محافظات اللاذقية وحماة وطرطوس وإدلب تعليق الدوام في جميع المدارس العامة والخاصة ورياض الأطفال ليوم واحد، استناداً إلى التقارير الجوية وتحسباً لأي مخاطر قد تهدد سلامة الطلاب والكادر التعليمي، في ظل تساقط كثيف للثلوج وتشكل الجليد على الطرقات وصعوبة وصول وسائل النقل. كما أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتعليق الدوام الجامعي اليوم الأربعاء في جامعات إدلب وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة.

ولم تقتصر آثار العاصفة على العملية التعليمية، بل امتدت لتطاول البنية الخدمية وحركة التنقل، حيث أفاد الدفاع المدني بانقطاع عدد من الطرق الجبلية في ريف اللاذقية وريف حماة الشمالي نتيجة تراكم الثلوج والانزلاقات، ما أدى إلى عزل بعض القرى لساعات طويلة، وتأخر وصول المواد الأساسية.

وضمن استجابة فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب للعاصفة المطرية والهطولات الثلجية على المحافظة وأريافها، تعمل الفرق منذ صباح اليوم الأربعاء على مساعدة المدنيين وفتح الطرقات، حيث رفعت سواتر ترابية للحد من وصول الأمطار إلى المنازل في مدينة سراقب، وساعدت بسحب سيارة سقطت داخل حفرة صرف صحي شرقي المدينة أيضاً، وفتحت ممرات مائية داخل شارع 30 في مدينة إدلب، وممرات مائية داخل مدينة جسر الشغور أيضاً، لتصريف مياه الأمطار وفتح الطرقات.