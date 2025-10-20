- علقت مديرية التربية في اللاذقية الدوام في مدرستي قرية رأس العين لمدة أسبوع للحد من انتشار التهاب الكبد الوبائي بعد تسجيل إصابات بين التلاميذ والأهالي، مع استمرار الفرق الطبية في إجراء التحاليل. - سجل الفريق الطبي حالتي إصابة في المدرسة الابتدائية، وأشار إلى أن تلوث المياه بسبب الاعتماد على آبار خاصة وشبكة مياه غير منتظمة قد يسهم في انتشار العدوى. - يعزو أهالي القرية انتشار المرض إلى تلوث الينابيع المستخدمة للشرب، مع نقص في المياه الرئيسية، مما يضطرهم لاستخدام بدائل غير صحية.

أعلنت مديرية التربية في محافظة اللاذقية غربي سورية، اليوم الاثنين، عن تعليق الدوام المدرسي مؤقتاً في مدرستي قرية رأس العين في المحافظة مدة أسبوع واحد في إجراء احترازي للحد من انتشار التهاب الكبد الوبائي. وقالت المديرية في بيان صدر عنها إنه بناء على المعلومات الواردة من إدارات المدارس في قرية رأس العين- ناحية القطيلبية بمنطقة جبلة، حول تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي بين التلاميذ وعدد من الأهالي، تقرر تعليق الدوام مؤقتاً في مدرستي رأس العين للتعليم الأساسي ورأس العين الثانوية، مدة أسبوع واحد اعتباراً من الأحد 19 من أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح مدير التربية في اللاذقية وليد كبولة أن الإجراء المتخذ احترازي بحت، وجاء بناء على توجيهات المحافظ بهدف الحد من انتشار العدوى وحماية صحة التلاميذ والكوادر التعليمية، إلى حين صدور نتائج التحاليل والتقارير الميدانية للفرق الطبية التي باشرت عملها في البلدة اليوم.

من جانبها، قالت رئيسة إشراف منطقة جبلة الصحية فاطمة نجّار إن الفريق كشف على المدارس في القرية، حيث تم تسجيل حالتي إصابة فقط في المدرسة الابتدائية، في حين كانت بقية الحالات وعددها 10 في المرحلة الابتدائية و23 في الإعدادية والثانوية في طور الشفاء. مضيفة في تصريح للوكالة السورية (سانا) أن أهالي القرية يعتمدون على آبار خاصة مصدراً رئيسياً لمياه الشرب، إلى جانب الشبكة الرئيسية التي تصل إلى الأهالي كل 15 يوماً، مشيرةً إلى أن معظم المنازل تستخدم صرفاً صحياً نظامياً يصب في النهر أو الساقية، بينما يعتمد بعضها على جور فنية قريبة من الآبار، ما قد يسهم في تلوث المياه وانتقال العدوى.

وأشارت إلى أن المزروعات تُروى عبر مياه النهر التي تصب فيها مياه الصرف الصحي، الأمر الذي يشكّل خطراً محتملاً للإصابة بالتهاب الكبد (أ)، مؤكدة أن الفرق الصحية جمعت عينات جديدة من مياه الآبار والمدارس وأرسلتها إلى المخبر الجرثومي في وحدة المياه لإجراء التحاليل اللازمة.

وقال علي حمادي، وهو من أهالي القرية، لموقع "العربي الجديد"، إن المرض انتشر بشكل واسع في القرية منذ بداية الشهر الحالي، وزاد عدد الإصابات بين طلاب المدارس بسبب انتقال العدوى، مضيفاً أن تلوث عدد من الينابيع التي يعتمد عليها الأهالي مصدراً لمياه الشرب هو السبب الرئيسي.

من جانبه، أشار محمد غنام، وهو من أهالي ريف جبلة، إلى أن انتشار مرض الكبد لايقتصر فقط على قرية رأس العين بل أيضاً في قرى أخرى بسبب الانقطاع المستمر لمياه الشرب الرئيسية واضطرار الأهالي للتوجه إلى الينابيع أو شرائها من الصهاريج الجوالة. وأوضح أن بعض القرى لا تأتي فيها المياه إلا مرة كل أسبوعين، ما يفاقم معاناة الأهالي ويضطرهم للبحث عن بدائل أخرى قد تكون غير صحية، لا سيما أن بعض الينابيع تتسرب إليها مخلفات الصرف الصحي.

وسبق أن سجلت إصابات جماعية بمرض التهاب الكبد في قرى جبلة خلال السنوات الأخيرة. واقتصرت إجراءات الحكومات السابقة على فحص الينابيع وإرسال فرق صحية. ويعد التهاب الكبد أ مرضاً فيروسياً يصيب الكبد ويسبب التهاباً مؤقتاً، يُنقل عادةً عن طريق تناول الطعام أو الماء الملوث بالفيروس، يمكن أن يظهر المرض بأعراض تشمل الحمى، الغثيان، واليرقان، وقد يؤدي في حالات نادرة إلى الفشل الكبدي الحاد.