التنقيب عن الآثار في سورية... حوادث ووفيات وأضرار

- تتزايد حوادث التنقيب عن الآثار في سورية، مما يهدد حياة المواطنين، حيث توفي أربعة شبان في جبلة بسبب انهيار حفرة أثناء البحث عن آثار، مما يبرز خطورة هذه الظاهرة. - الفقر والبطالة يدفعان البعض للبحث عن الكنوز تحت المنازل القديمة، رغم المخاطر البيئية والحضارية، حيث تؤدي الحفريات العشوائية إلى تهديد المباني المجاورة وفقدان عناصر تاريخية مهمة. - الانفلات الأمني خلال الحرب ساهم في ازدهار التنقيب غير القانوني، مما يثير القلق بشأن سلامة المواطنين والمواقع الأثرية.

تتواصل حوادث التنقيب عن الآثار في سورية التي باتت تُهدد حياة المواطنين، وكان آخرها وفاة أربعة شبان داخل حفرة عميقة في حيّ الصليبة القديم بمدينة جبلة الساحلية حيث كانوا يبحثون عن آثار. وأكدت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد" بدء دراسة سبل مكافحة الظاهرة الخطيرة وملاحقتها ومنع الأدوات التي تُستخدم في عمليات الحفر، وإجراء عمليات كشف مستمرة قرب المواقع الأثرية.

وقال أهالٍ من حيّ الصليبة لـ"العربي الجديد" إن الحفرة انهارت على الشبان خلال محاولتهم تشغيل شفّاطة مياه داخل البئر التي حفروها، ما بعث غازات سامة جعلتهم يفقدون وعيهم قبل أن تبتلعهم الحفرة.

ويقع حيّ الصليبة في قلب جبلة القديمة، ويُعدّ من أقدم أحيائها ويتميز بأزقته الضيقة ومنازله الحجرية المتلاصقة وبقايا طبقات عمرانية تعود إلى عصور متعاقبة، من الروماني إلى العثماني. وقد عرف خلال السنوات الماضية نشاطاً متكرراً للحفر العشوائي بحثاً عن آثار، خصوصاً في المنازل القديمة والمناطق القريبة من التلال الأثرية المحيطة بالمدينة.

وقال عبد الله إسطنبولي، وهو من سكان الحيّ، لـ"العربي الجديد": "نسمع أصوات حفر منذ أيام، وهذا أمر عادي، إذ يعتقد كثيرون أن هناك كنوزاً تحت البيوت. وفجأة سمعنا صراخاً وهرع الناس، ثم جاءت فرق الدفاع المدني. كانت الحفرة عميقة جداً كأنها بئر بلا نهاية، والحيّ قديم جداً، وأي حفر عشوائي يهدد البيوت المجاورة. ساهم الفقر والبطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية في بحث البعض عن أي أمل رغم كل المخاطر".

وتتكرر هذه الحوادث في المنطقة نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إذ أصبحت عمليات البحث عن الآثار خياراً للبعض، في ظل غياب فرص العمل الرسمية والضغط الاقتصادي الشديد الذي يعاني منه السكان. وتوفي سابقاً شاب وأصيب آخر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جراء انهيار حفرة في أثناء بحثهما عن ذهب في منطقة اللجاة بريف درعا جنوبي سورية،

وتحدث أستاذ التاريخ خالد يونسو من اللاذقية عن مخاطر استمرار ظاهرة التنقيب عن الآثار في سورية التي ازدهرت كثيراً خلال فترة الحرب بسبب الانفلات الأمني والفوضى والبحث عن وهم الغنى السريع وانتشار الشائعات والحكايات المزيفة. وقال لـ"العربي الجديد": "عمليات الحفر العشوائي غير قانونية، وتشكل خطراً بيئياً وحضارياً وتُحدث أضراراً كبيرة بالمنازل القديمة، حيث تحفر الأنفاق عشوائياً، ما يعرّض المباني المجاورة لخطر الانهيار. ويؤدي هذا النوع من البحث عن الآثار إلى فقدان عناصر تاريخية مهمة قد تمثل جزءاً من التراث الثقافي في سورية". تابع: "تزداد هذه العمليات التي تفتقر إلى أي ضوابط أو إشراف حكومي، ما يثير القلق في شأن سلامة المواطنين والمواقع الأثرية". وحول الحادثة الأخيرة في جبلة، قال يونسو: "يعرّض الحفر العشوائي المدينة لتهديدات كبيرة بضيع آثار جبلة العريقة، ويلحق أضراً كبيرة بالبنى التحتية والمنازل القديمة".



