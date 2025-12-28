- تواجه الجهود الدولية لضمان استمرارية التعليم في مناطق النزاعات تحديات كبيرة بسبب الأزمات الجيوسياسية وتراجع التمويل الدولي، مما يؤثر على الموارد المتاحة ويزيد من مخاطر التسرب وعمالة الأطفال. - مؤسسة "التعليم فوق الجميع" في قطر تعمل على تحويل التعليم إلى "خط دفاع أول" لحماية الأطفال، حيث نجحت في إلحاق 14.5 مليون طفل بالمدارس، وتعمل على تعزيز الظروف التي تجعل التعليم متاحاً من خلال تحسين البيانات والتعاون مع الحكومات. - في قطاع غزة، أطلقت المؤسسة حزمة "إعادة الأمل" لدعم التعليم والبنية التحتية، مستهدفة أكثر من 233 ألف فلسطيني، وتعتمد على الشراكات والتمويل المشترك لضمان استدامة المشاريع.

تواجه الجهود الدولية الرامية لضمان استمرارية التعليم في مناطق النزاعات تحديات متزايدة، مدفوعةً بتصاعد الأزمات الجيوسياسية حول العالم. في هذا السياق، كشفت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" الدولية، التي تتّخذ من قطر مقرّاً لها، عن وصول برامجها إلى 14.5 مليون طفل من المحرومين من الدراسة حول العالم، واصفةً التعليم في بيئات الأزمات بأنّه يمثّل أداة حماية حيوية ضدّ التجنيد القسري والزواج المبكّر.

وتستند المؤسّسة في رؤيتها لمواجهة تداعيات النزاعات إلى وصف التعليم بأنّه "خطّ دفاع أول"، مؤكدة عبر برامجها الميدانية أنّ ضمان استمرارية التعليم يمثّل أداة حماية حيوية للأطفال من مخاطر التجنيد القسري والزواج المبكّر والاستغلال في بيئات الأزمات.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كشفت مديرة إدارة الاتصال والمشاركة في مؤسسة "التعليم فوق الجميع" الجازي حسن درويش عن أرقام تعكس حجم التحدّي والإنجاز في آن واحد. وبيّنت أنّ المؤسسة نجحت في إلحاق 14.5 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس بالفصول الدراسية حول العالم، محوّلةً التعليم من مجرّد خدمة إنسانية إلى "خطّ دفاع أول" و"أداة حماية" من الزواج المبكّر والتجنيد القسري في الجماعات المسلحة.

التعليم بوصفه حماية

وأوضحت درويش أنّ رسالة مؤسسة "التعليم فوق الجميع" تشدّد على "وجوب ألّا يكون التعليم أبداً ضحية للأزمات"، مبيّنةً أنّ مؤسّستها تناصر الحقّ في التعليم ليس بوصفه أحد حقوق الإنسان فحسب، بل لأنّه مسؤولية عالمية ومسار أساسي نحو السلام والعدالة والكرامة الإنسانية. وشدّدت على أنّ "التعليم ليس مجرّد حقّ بحدّ ذاته، بل هو حجر الأساس الذي يُبنى عليه إعمال كافة الحقوق الأخرى. فعندما نضمن للطفل تعليماً آمناً وجيداً ومستتمراً، نمنحه الأدوات اللازمة للمشاركة في المجتمع وحماية نفسه".

لكنّ مديرة إدارة الاتصال والمشاركة في المؤسسة لفتت إلى أنّ "المفارقة المؤلمة اليوم هي أنّ هذا الحقّ يواجه الخطر الأكبر في الأماكن التي تشتدّ الحاجة إليه فيها، إذ تدفع الصراعات والنزوح والفقر وأزمات المناخ الملايين إلى خارج أسوار المدارس".

وشرحت درويش رؤية المؤسسة للتعليم بوصفه "عملاً من أعمال الحماية"، مشيرةً إلى أنّ التعليم يوفّر في بيئات الأزمات الاستقرار والدعم النفسي، ويعيد الشعور بالحياة الطبيعية إلى الأطفال الذين فقدوا كلّ شيء. وشدّدت مرّة أخرى على أنّ التعليم هو "الحصن الذي يمنع الزواج المبكّر، والاستغلال، والتجنيد في الجماعات المسلحة، ويمنح الشباب الأمل والمهارات لإعادة بناء مجتمعاتهم المدمّرة".

ملايين قصص النجاح وتحديات مقبلة

وفي استعراض درويش سجلّ إنجازات مؤسسة "التعليم فوق الجميع" التي ساعدت 14.5 مليون طفل للعودة إلى الفصول الدراسية، ورأت أنّ كلّ واحد من هؤلاء الأطفال "يمثّل قصة إنسانية لطفل عاقه الصراع أو الفقر أو النزوح أو التمييز أو الإعاقة"، مبيّنةً أنّ "إعادتهم إلى المدرسة هي استعادة لكرامتهم وفاعليتهم".

ومع ذلك، لم تخفِ درويش أنّ المهمة المقبلة "شاقة جداً"، إذ ما زال الملايين محرومين من هذا الحقّ بسبب تعقيد الأزمات. وأفادت بأنّ المؤسسة، رغم احتفالها بهذا الإنجاز، ملتزمة بتوسيع نطاق عملها والمناصرة بلا هوادة، مع التركيز على تعزيز الظروف التي تجعل التعليم متاحاً، من خلال تحسين البيانات والتعاون مع الحكومات وبناء قدرات الشركاء لضمان استمرارية التعليم بدلاً من إنشاء أنظمة موازية.

تراجع التمويل الدولي جرس إنذار

ودقّت مديرة إدارة الاتصال والمشاركة في مؤسسة "التعليم فوق الجميع" ناقوس الخطر بشأن انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وشرحت أنّ المساعدات انخفضت بنسبة 1.1% في عام 2024، كذلك تراجعت حصّة التعليم من إجمالي هذه المساعدات من 9.3% في عام 2019 إلى 7.6% في عام 2022.

وفصّلت درويش تداعيات هذا الانخفاض قائلةً إنّ "على المدى المباشر، يعني تقلّص التمويل مواردَ أقلّ للمدارس، ونقصاً في المعلّمين والمواد التعليمية، وغياب الفصول الآمنة والدعم النفسي، خصوصاً في مناطق مثل قطاع غزة والسودان واليمن"، مؤكدةً أنّ "عندما ينخفض التمويل يكون الأطفال الأكثر ضعفاً أوّل من يدفع الثمن".

وفي ما يخصّ الآثار بعيدة المدى، حذّرت من أنّ تراجع الدعم الخارجي يضعف القدرات الوطنية، ويعمّق عدم المساواة، ويزيد من مخاطر التسرّب الدائم وعمالة الأطفال. أضافت أنّ "بمرور الوقت، يؤدّي فقدان رأس المال البشري هذا إلى ضرب النموّ الاقتصادي وتقويض جهود بناء السلام". كذلك أشارت إلى أنّ نقص التمويل يجبر المنظمات على اختصار الطرق، ما يعني التركيز على مجرّد توفير الوصول إلى التعليم على حساب الجودة، واللجوء إلى مشاريع مؤقّتة بدلاً من الحلول المستدامة، وهو ما يؤدّي إلى توسيع الفجوة بين الاحتياجات التعليمية والتمويل المتاح، خصوصاً بالنسبة إلى اللاجئين.

استجابة شاملة في غزة: من الإغاثة إلى التوجيهي

وخصّت مديرة إدارة الاتصال والمشاركة في مؤسسة "التعليم فوق الجميع" الوضع في قطاع غزة بجزء كبير من حديثها إلى وكالة الأنباء الألمانية، كاشفةً عن تقديرات خبراء تشير إلى حاجة إلى نحو 70 مليار دولار أميركي لإعادة بناء نظام التعليم هناك. وسردت درويش بالتفصيل التدخّلات التي قادتها المؤسسة منذ نهاية عام 2023، أي بعد بدء الاحتلال حربه المدمّرة على القطاع وأهله في أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام. وتناولت إطلاق حزمة "إعادة الأمل" في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023 بالشراكة مع منظمات دولية، علماً أنّها استهدفت أكثر من 233 ألف فلسطيني، وشملت تقديم وجبات ساخنة ودعم نفسي ومستلزمات نظافة للنساء.

وتطرّقت درويش كذلك إلى حملة شهر رمضان 2024 التي شملت 16 مبادرة واستهدفت 25 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تخصيص 100 منحة دراسية لطلاب غزة في تخصّصات حيوية، من قبيل الطب والهندسة والتكنولوجيا، للمساهمة في إعادة الإعمار مستقبلاً.

وفي ما يخصّ البنية التحتية التعليمية، أشارت درويش إلى إعادة فتح "بيت الفاخورة" في 12 فبراير/ شباط 2025، ليكون مركزاً للخدمات الطالبية. وأعلنت عن تفاصيل مشروع "إعادة الأمل - المرحلة الثانية" الذي أُطلق في الأوّل من مايو/ أيار 2025، والذي خُصّص لتلاميذ الثانوية العامة (التوجيهي). وأوضحت أنّ المشروع يستهدف 90 ألف تلميذ وتلميذة عبر إنشاء 100 مركز تعليمي مجهّز بالكامل بشبكة الإنترنت والطاقة ومنصات الامتحانات، من أجل ضمان عدم ضياع العام الدراسي.

التمكين الاقتصادي ما بعد الفصل الدراسي

وحول رؤية مؤسسة "التعليم فوق الجميع" لمستقبل الشبّان، أوضحت مديرة إدارة الاتصال والمشاركة فيها أنّها ساهمت في التمكين الاقتصادي لأكثر من 3.3 ملايين شاب وشابة. وقالت: "نحن نؤمن بأنّ التعليم والعمل اللائقَين حقّان مترابطان. لا نتّبع نموذجاً تقليدياً، بل نرافق الشبّان من التعليم الأساسي وصولاً إلى الاستقلال الاقتصادي".

وبيّنت أنّ برامج المؤسسة تشمل التعليم العالي والتدريب المهني (تي في إي تي) وربط الشبّان بأسواق العمل، لضمان أن يؤدّي التعلم إلى الكرامة وسبل العيش. في هذا السياق، سلّطت الضوء على "برنامج قطر للمنح الدراسية" الذي قدّم أكثر من 11 ألف و600 منحة للشبّان من المحرومين في الشريحة العمرية 17 - 25 عاماً، الأمر الذي ساعد في تحويل الضعف الاجتماعي إلى فرصة حقيقية للمساهمة في الاقتصاد والمجتمع.

من جهة أخرى، شدّدت درويش على أنّ المعلّمين يمثّلون ركيزة أساسية في استراتيجية المؤسّسة، إذ جرى تدريب أكثر من 2.6 مليون معلّم وفرد من المجتمع حتى الآن. وأوضحت أنّ التدريب يركّز على "طرق التدريس التي تدور حول الطفل"، والدعم النفسي الاجتماعي، وأساليب التعليم في السياقات الصعبة، لضمان استدامته وجودته.

تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي

وفي ما يتعلق بالفجوة الرقمية، أشارت مديرة إدارة الاتصال والمشاركة في مؤسسة "التعليم فوق الجميع" إلى استفادة أكثر من مليون شاب من برامج التمكين الرقمي للمؤسسة، مؤكدةً أنّ "الحقّ في التعليم اليوم لا ينفصل عن الحقوق الرقمية". لكنّها حذّرت بشدّة من المخاطر المصاحبة، خصوصاً المعلومات المضللة، في ظلّ استخدام 71% من الأطفال في الدول الفقيرة للهواتف المحمولة.

وكشفت عن منصة "ديجي-وايز" المبتكرة التي صمّمتها المؤسسة للأطفال ما بين 11 و14 عاماً، من أجل تمكينهم من التفكير النقدي ومواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي والتلاعب الرقمي.

ولفتت درويش إلى حلول "منخفضة الموارد" مثل "بنك الموارد التعليمية المجانية" الذي يوفّر خطط دروس لا تعتمد على التكنولوجيا، والذي يطبَّق في 15 دولة في الوقت الراهن.

استراتيجية الشراكات والتمويل المشترك

وشرحت درويش آلية عمل مؤسسة "التعليم فوق الجميع" التي تعتمد على "مواءمة المشاريع مع خطط التعليم الوطنية" والعمل مع شركاء محليين لضمان الوصول للمجتمعات، وشدّدت على أهمية "نموذج التمويل المشترك" الذي تتّبعه المؤسسة مع جهات مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالات التابعة للأمم المتحدة؛ منظمة الطفولة (يونيسف) ومنظمة التربية والعلم والثقافة (يونسكو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكدت أنّ تقاسم المسؤولية المالية يجعل المشاريع أكثر استقراراً وأقلّ عرضة للتقلبات السياسية، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إلى جانب المؤسسات المالية الكبرى، أشارت درويش إلى التعاون الاستراتيجي مع مجموعة واسعة من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل ضمان تقديم حلول وتدخّلات متكاملة لأكثر المشكلات التعليمية تعقيداً في العالم.

وفي ختام مقابلتها مع وكالة الأنباء الألمانية، وجّهت الجازي حسن درويش رسالة مباشرة إلى الشباب العربي، متحدّثةً عن "شركاء التغيير". وقالت للشبّان والشابات: "طاقتكم وأفكاركم وقيادتكم هي المفتاح لتوسيع نطاق التعليم. نشجّعكم على الانخراط في المبادرات، فالمساهمات الصغيرة، سواء بالمناصرة أو التطوّع، قادرة على خلق تأثير دائم وتحويل التعليم إلى واقع ملموس لكلّ طفل".

