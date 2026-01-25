في اليوم الثاني من "المنتدى السنوي لفلسطين" المنعقد في الدوحة، ناقشت مجموعة من الباحثين والتربويين الفلسطينيين واحدة من أكثر نتائج الحرب على غزة مأساوية وتعقيداً: انهيار البنية التعليمية، ليس بوصفها مؤسسات فقط، بل نظاماً للمعنى والقيم والذاكرة. وجاءت الجلسة التي حملت عنوان "الإبادة التعليمية في سنتها الثانية: معنى التعليم في غزة في زمن الإبادة"، لتعيد طرح سؤال جوهري: ماذا يعني أن يتعلم المرء في سياق تُمحى فيه شروط الحياة نفسها؟

أدارت الجلسة المديرة التنفيذية لمؤسسة "ترشيد" (التابعة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات) سامية بشارة، معتبرةً أن التعليم الفلسطيني تجاوز كونه قطاعاً متضرراً بالحرب ليغدو ساحة صراع على الذاكرة والهوية والمستقبل. واستهلت بشارة حديثها بالقول إن ما يجري في غزة لم يعد حدثاً عابراً، بل واقعاً ممتداً يعيد تعريف الأولويات، مشيرةً إلى أن التعليم هناك تحوّل إلى "فعل بقاءٍ يومي" وسط انهيار شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية؛ فيما تتجلى الإبادة الصامتة في الضفة الغربية بأشكال أخرى، من إغلاقات واستيطان وتجفيف للموارد، واعتقالات تطاول المعلمين والطلاب على حدّ سواء.

وأكدت بشارة أن الجلسة انطلقت من قناعة بأن "المدرسة الفلسطينية لم تعد مجرد مكان، بل أفقاً للمعنى"، وأن التعليم بات "اختباراً إنسانياً وأخلاقياً يعيد مساءلة دوره في تشكيل الوعي الجمعي وإنتاج الأمل في وجه المحو الممنهج".

المعرفة من رحم الفقد

في ورقته "ما بعد الإبادة: تفكيك الخطاب المؤسسي وإعادة مركزية الفاعل الفلسطيني"، رأى الباحث أحمد عاشور (جامعة تور الفرنسية) أن الحرب حطّمت كل أدوات الفهم التقليدية، فلم يعد ممكناً تحليل واقع التعليم ضمن مقولات البنية والإدارة. واستلهم عاشور فكر الفيلسوف ميشيل فوكو ليصف المؤسسة التعليمية نظاماً لإنتاج الخطاب أكثر منها جهازاً لتنظيم التعليم، معتبراً أن الخطاب الرسمي واصل عمله أثناء الحرب بلغة بيروقراطية تعجز عن استيعاب الواقع المدمَّر.

وأشار الباحث إلى أن التجربة الميدانية في غزة خلقت معرفة جديدة من رحم الكارثة؛ كصورة طفل ينزح عشرات المرات بحثاً عن صفّ، ومعلم يحوّل خيمته إلى مدرسة. هذه الممارسات، برأيه، تمثل "قطيعة معرفية" تعيد تعريف التعليم بوصفه فعلاً وجودياً لا مؤسسياً.

المدرسة حيّزَ مقاومة

بدوره، تناول مالك الريماوي (جامعة بيرزيت) التعليم الفلسطيني من منظور تاريخي ثقافي في بحثه "التعليم في فلسطين.. الهجمة والهجنة: أفول المدرسة أم إعادة إنتاجها؟". وأشار إلى أن المدرسة الفلسطينية لطالما كانت جزءاً من حركة التحرر الوطني، وأن أزمتها اليوم ليست في تعطّل المناهج أو الإدارة، بل في فقدانها الأفق التحرري بعد اتفاق أوسلو، حين تقلص دورها من أداة مقاومة إلى جهاز بيروقراطي.

ورأى الريماوي أن بوادر "المدرسة الجديدة" بدأت تتشكل في مبادرات مجتمعية هجينة، مثل منتديات المعلمين في غزة والضفة، ومؤسسة تامر، ومشروع "مدرسة البلد" بجامعة بيرزيت. هذه النماذج، كما يقول، تستعيد وظيفة التعليم مساحةَ مقاومة وإحياء للوعي الجماعي.

أصوات من الميدان

ومن قلب الأرض المحتلة، أطل عبر تقنية الاتصال المرئي التربويون والعاملون في الميدان: أسماء مصطفى ومحمد عوض شبير من غزة، وختام أبو الرب وندى الأشقر من الضفة الغربية. وقدموا ورقة "أصوات المعلمين والمعلمات بين البقاء والمقاومة"، ليسلط كل منهم الضوء على بؤرة التجربة نفسها: يوميات المعلم تحت النار.

وأشار المتحدثون إلى أن التعليم فقد بنيته المؤسسية في ظل الإبادة، لينقلب من أولوية وطنية إلى فعل بقاءٍ محض، وأن الطالب لم يعد "متعلماً" بالمعنى التقليدي، بل "ناجياً" يحاول حماية ذاكرته وهويته. فيما يعمل المعلم بلا موارد ولا راتب في بيئات نزوح، حاملاً عبء التعليم والعلاج النفسي والرعاية الاجتماعية في آنٍ واحد. وفي المقابل، ظهرت مبادرات تعليمية صغيرة ومجتمعية تسعى لتعويض غياب النظام الرسمي، لكنها نفسها تعرّضت للاستهداف.

ووجه المتحدثون من الأراضي المحتلة انتقادات لكيفية تمثيل الفاعلين في غزة خلال الحروب؛ حيث يغيب صوتهم في الخطابات والمؤتمرات التي تتناول قضاياهم. وأشاروا إلى أن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية (بما في ذلك الثقافية) أغفلت حقوق هؤلاء الفاعلين في المشاركة بصنع القرار، ما أدى إلى فجوة واضحة في الفهم والتواصل. وتسجّل هذه الأصوات لحظة نادرة في تاريخ التعليم الفلسطيني؛ إذ يتحوّل "المعلم" إلى رمز إنساني بامتياز، يجسّد مقاومةً من نوع جديد: مقاومة النسيان وفقدان المعنى. ويرى الباحثون أن الإصغاء الحقيقي لهؤلاء المعلمين شرط أساسي لأي نهوض تربوي لاحق، لأنهم "حَمَلَة التجربة لا موضوعات للبحث حولها".

من التوثيق إلى استعادة المعنى

واختتمت الجلسة بمداخلة ريام كفري–أبو لبن، أستاذة التعليم المدرسي ومديرة مدرسة الفرندز في رام الله، التي تناولت مستقبل التعليم تحت عنوان "من التوثيق إلى إعادة المعنى". ورأت أبو لبن أن الإبادة ليست جسدية فقط، بل معرفية أيضاً، تُستأصل فيها الذاكرة التربوية الفلسطينية. وتساءلت: "من يملك حق السرد؟ وكيف يتحوّل التوثيق من أرشفة بيروقراطية إلى ممارسة تحرّرية؟"، وأجابت بأن التوثيق، حين يُفهم عملاً مقاوماً، يُعيد توزيع السلطة المعرفية داخل الحقل التعليمي، ويوحّد الرواية بين غزة والضفة لبناء وعي جماعي يصوغ آفاق المستقبل بدلاً من حصره في إحصاء الخسائر.

أجمع الباحثون في الجلسة على أن التعليم في فلسطين، وخصوصاً في غزة، لم يعد مجرد مؤسسة لنقل المعرفة، بل ميداناً لإعادة تعريف معنى الإنسان في ظروف استثنائية؛ إنه يتجاوز دوره التعليمي ليصبح فعلاً وجودياً يصون الذاكرة والكرامة. فحين تُدمَّر المدارس وتُستهدف الجامعات ويُهجَّر المعلمون، يصبح الإصرار على التعليم شكلاً من أشكال المقاومة في ذاته. غير أن هذه المقاومة لا تقتصر على الرفض، بل تفتح أفقاً فلسفياً وأخلاقياً جديداً يعيد التفكير في علاقة المعرفة بالحياة.

وتبدو غزة اليوم، من منظور هؤلاء التربويين، مختبراً قاسياً، ولكن فريداً، لإعادة اكتشاف الوظيفة الأصلية للتعليم: أن يُعيد للإنسان قدرته على الفهم، وعلى الاستمرار، وعلى تحويل الألم إلى معرفة. ومن رحم الأنقاض، تتشكّل رؤية جديدة لمستقبل التعليم الفلسطيني لا تقوم على الإصلاح الإداري، بل على "خيال تربوي" جذري يعيد مركزية الفاعل الفلسطيني (الطفل والمعلم والمجتمع) إلى قلب السردية، ويجعل من التعليم أداة مقاومة ومعنى، لا مجرد نظام تربوي.