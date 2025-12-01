التعليم الدامج… جهود مشتركة بين التربية السورية وشركاء دوليين

- أطلقت وزارة التربية والتعليم في دمشق ورشة عمل بالتعاون مع منظمات دولية لتطوير التعليم الدامج في سورية، مع التركيز على تحديث الإطار الوطني وتعزيز الشراكات ودراسة الإعاقات وتطوير البنية التحتية والمناهج. - أكد وزير التربية على أهمية التعليم الدامج في ظل التحديات الناتجة عن الحرب، مشدداً على تدريب الكوادر ومواءمة المناهج وتطوير التشريعات، بينما ركزت المنظمات الدولية على حملات التوعية المجتمعية. - أشار الخبير يامن السلوم إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع للاحتياجات الخاصة، مؤكداً على أهمية تدريب الكوادر وخلق مناخ مدرسي يحترم التعددية، مع إشراك الأسرة لضمان شعور الأطفال بالانتماء.

أطلقت وزارة التربية والتعليم في دمشق، اليوم الاثنين، ورشة عمل مركزية بعنوان "وضع خارطة الطريق لتطوير الإطار الوطني للتعليم الدامج"، وذلك بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، من بينها يونيسف، والمنظمة الفنلندية للإغاثة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة أرض الإنسان، ومجموعة المتطوعين المدنيين الإيطالية. وتستمر الورشة مدة يومين في فندق "داما روز"، بهدف إطلاق عملية وطنية شاملة لتحديث الإطار الوطني للتعليم الدامج وتعزيز الشراكات مع الجهات العاملة في هذا القطاع.

وفي كلمة الافتتاح، أكد وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم الدامج جزء من المنظومة القيمية الأساسية التي تضمن حق التعليم لكل طفل، موضحاً أن سورية تواجه تحديات مضاعفة بسبب تهالك البنية التحتية وارتفاع أعداد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة الحرب. وأضاف تركو: "بالتعاون مع شركائنا، نعمل على مشروع وطني شامل للتعليم الدامج، يبدأ بدراسة مسحية دقيقة لمعرفة أعداد وأنواع الإعاقات، وصولاً إلى بنية تحتية مناسبة، ومناهج ووسائل تعليمية متخصصة، وتدريب منهجي للكوادر التعليمية".

ومن منظمة أرض الإنسان، أوضح مدير مشروع تطوير الإطار الوطني ماهر جلحوم أهمية جمع الشركاء الدوليين والمحليين لرسم رؤية واضحة للتعليم الدامج، مع التركيز على تدريب الكوادر، ومواءمة المناهج، وتطوير التشريعات الداعمة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى حملات توعية مجتمعية. أما المدير القطري للمنظمة الفنلندية للإغاثة مازن خزوز، فشدد على أن التعليم الدامج "حق أساسي" وركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً التزام المنظمة ببناء نظام تعليمي أكثر شمولاً في سورية.

من جهتها، لفتت نائبة ممثلة يونيسف زينب آدم إلى ضرورة تكاتف القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن "إعادة دمج الأطفال في البيئة التعليمية تتطلب التزاماً حقيقياً وعملاً تشاركياً مستمراً". كذلك أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة محمد صديق مضوي أهمية تطوير منصات رقمية دامجة وتوفير أدوات تعليمية عملية تساعد المعلمين على الوصول إلى محتوى مناسب لجميع التلاميذ.

أما الممثل القطري لمجموعة المتطوعين المدنيين الإيطالية لوكا ركياردي، فركز على ضرورة فهم احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين عانوا من النزوح والانقطاع الطويل عن التعليم، مشدداً على أهمية بناء القدرات البشرية وتأمين الموارد التعليمية.

وفي تعليق على أهمية عمل الورشة، يوضح الخبير التربوي السوري يامن السلوم أن تطوير التعليم الدامج في سورية لا يمكن اختزاله في تحديث المناهج أو تزويد المدارس بتجهيزات خاصة، بل يرتبط في جوهره بتحويل نظرة المجتمع إلى الاحتياجات الخاصة باعتبارها تنوعاً إنسانياً لا عائقاً. ويرى السلوم أن نجاح أي إطار وطني للتعليم الدامج مرهون بقدرة المؤسسات التعليمية على بناء ثقافة تقبل واحتضان لجميع الأطفال، وهو ما يبدأ من المدرسة ويصل إلى الأسرة والمجتمع المحلي.

ويشير السلوم إلى أن السنوات الماضية أظهرت أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في نقص الموارد، بل في استمرار التصورات الخاطئة حول قدرات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ودورهم داخل الصفوف. ويقول لـ"العربي الجديد": "المعلم الذي لا يمتلك قناعة راسخة بحق الطفل في التعليم الدامج، لن تنفعه عشرات الدورات التدريبية. كما أن تجهيز المدرسة من دون إشراك الأسرة في عملية الدمج يؤدي إلى فجوة تجعل الطفل يشعر بأنه مختلف، حتى وإن توفرت له الأدوات".

ويؤكد السلوم في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "بناء بيئة دامجة يتطلب عملاً تدريجياً يبدأ بتدريب الكوادر على مهارات التعامل مع أنماط التعلم المختلفة، مروراً بخلق مناخ مدرسي يحترم التعددية، وصولاً إلى إطلاق حملات توعية تشارك فيها المجالس المحلية والمنظمات المدنية". وشدد على ضرورة أن "يستند الإطار الوطني الجديد إلى سياسات واضحة تحمي حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتلزم المدارس بتطبيقها". ولفت إلى أن "التحديات لا تزال كبيرة، بدءاً من ضعف البنية التحتية وغياب الكوادر المؤهلة في العديد من المناطق". ومع ذلك، يرى أن "وجود شركاء دوليين وخبرات متنوعة يمنح العملية زخماً حقيقياً، شرط أن تترافق مع إرادة وطنية واضحة لإحداث تغيير مستدام".

ورغم الحضور الواسع للمنظمات الدولية والخبراء في الورشة، فإن أصوات الأهالي بدت الأكثر قرباً من الواقع اليومي الذي يعيشه الأطفال داخل المدارس. فبين التحديات في البنية التحتية، ونقص التجهيزات، وضعف تدريب الكوادر، يعبر أولياء الأمور عن مخاوفهم من أن تبقى خطط التعليم الدامج مجرد وعود لا تمس حياة أبنائهم اليومية.

وتقول سارة شيبان، والدة طفل يعاني إعاقة سمعية، إن "التحديات التي يواجهها طفلها في المدرسة تتجاوز حدود ضعف السمع نفسه، وتمتد إلى نقص التجهيزات وغياب مهارات التعامل لدى الكوادر التعليمية". وتوضح لـ"العربي الجديد": "ابني ذكي جداً ويحفظ الدرس بسرعة، لكنه يضيع في الصف بسبب غياب المعينات السمعية التي تساعده على متابعة المعلمة".

وتضيف شيبان أن الدمج بالنسبة لها ليس مجرد شعار، بل فرصة حقيقية لابنها كي يعيش طفولته بصورة طبيعية كبقية الأطفال، وتقول: "ابني لا يحتاج إلى معاملة خاصة، ولا يرغب في أن يُستثنى عن أقرانه، كل ما يريده هو أن يكون بين زملائه وأن يشعر بأنه جزء من الصف، لكن ذلك لن يتحقق ما دامت المدرسة غير مهيأة لاستقباله بالطريقة المناسبة".

وتُمثّل الورشة بداية عملية منهجية لإصلاح قطاع التعليم من أجل بناء نظام دامج يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. ومع ارتفاع أعداد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في سورية، يشكل هذا الإطار الوطني خطوة أساسية نحو إزالة الحواجز وتحسين جودة التعليم وتحقيق دمج فعلي لجميع المتعلمين.