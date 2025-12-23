"التعليم التمكيني" مقاربة حديثة في سورية تواكب متطلبات العصر

- اعتمدت وزارة التربية والتعليم السورية منهاج "التعليم التمكيني" لتطوير التعليم من الصف الأول حتى التاسع، مع التركيز على التعلم الذاتي ومهارات الحياة الأساسية، مع مراعاة الشمولية والعدالة التعليمية. - يركز المنهاج على "البناء التفاعلي" من خلال الأنشطة التعليمية والمحتوى الورقي، مما يعزز التفكير النقدي والتعلم المستمر، ويشمل مواد دراسية متنوعة ودليل "كيف أتعلم" لدعم التعلم الذاتي. - يساهم المنهاج في تعزيز التعلم مدى الحياة عبر التفكير النقدي وحل المشكلات ودمج التكنولوجيا، مع التركيز على اللغات والرياضيات والعلوم، ويتطلب تأهيل المعلمين وبيئة تعليمية داعمة.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم السورية منهاج "التعليم التمكيني" إطاراً اجتماعياً وتربوياً جديداً يستهدف التلاميذ من الصف الأول بالمرحلة الأساسية حتى الصف التاسع بها، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير العملية التعليمية بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث؛ فتعزّز حقّ الطفل في التعلّم وتمنحه القدرة على التعلّم الذاتي واكتساب مهارات الحياة الأساسية. ويأتي هذا المنهاج في سياق سعي الوزارة إلى إصلاح التعليم، وضمان استمرارية التعليم لملايين التلاميذ في سورية، ولا سيّما أولئك الذين واجهوا صعوبات في الوصول إليه في السنوات الماضية، مع التركيز على مبادئ الشمولية والإنصاف والعدالة التعليمية.

وقال مدير المركز الوطني للمناهج التربوية لدى وزارة التربية والتعليم السورية عصمت رمضان، في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، إنّ التعليم التمكيني منهاج قائم على التعلّم الذاتي، يضع المتعلّم في قلب العملية التعليمية، ويتيح للتلميذ أن يكون فاعلاً لا متلقياً فحسب. أضاف رمضان أنّ المنهاج يرتكز على أسس تربوية حديثة تقوم على مبادئ "الإنصاف والشمولية"، من خلال مراعاة الفروق الثقافية والاجتماعية بين المتعلّمين، وتعزيز العدالة في فرص التعليم، بما يضمن عدم ترك أيّ طفل خارج المنظومة التعليمية.

وأوضح رمضان أنّ منهاج التعليم التمكيني يعتمد مقاربة "البناء التفاعلي"، إذ يركّز على الأنشطة التعليمية والمحتوى الورقي، بدلاً من الحفظ والتلقين، الأمر الذي يساهم في تنمية مهارات التفكير العليا، ويشجّع على التعلّم المستمرّ، ويعزّز استقلالية المتعلّم وقدرته على البحث والاكتشاف، ويؤكد أنّ هذا المنهاج يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة ولا سيّما تلك المتعلقة بضمان تعليم جيد وشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

ويتألّف منهاج التعليم التمكيني من مجموعة مواد دراسية تشمل اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، إلى جانب العلوم الأساسية مثل الرياضيات والعلوم العامة والفيزياء والكيمياء. كذلك يشتمل على دليل خاص بعنوان "كيف أتعلّم"، يهدف إلى دعم التعلّم الذاتي والمتدرّج لدى التلاميذ.

ولفت مدير المركز الوطني للمناهج التربوية لدى وزارة التربية والتعليم السورية إلى أنّ هذا التنوّع في المواد إلى جانب الدليل الإرشادي يتيحان للمتعلّمين بناء معارفهم بطريقة متكاملة، ويعزّزان قدرتهم على الربط ما بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وشدّد على أنّ التعليم التمكيني ليس بديلاً عن التعليم الرسمي بل يتوافق معه، ويهيّئ التلاميذ للانتقال السلس إلى المدارس الحكومية من خلال تعزيز مهارات الاستقلالية والتعلّم الذاتي وضمان العدالة والشمولية عبر توفير فرص التعلّم لجميع الأطفال من دون تمييز. وبيّن رمضان كذلك أنّ المنهاج يساهم في تعزيز مفهوم التعلّم مدى الحياة، إذ يشجّع التفكير النقدي وحلّ المشكلات ويطوّر مهارات التعلّم المستمرّ، إلى جانب دمج التكنولوجيا في الأنشطة العملية، الأمر الذي يجعل التعلّم أكثر فاعلية وتفاعلية.

وشرح مدير المركز الوطني للمناهج التربوية لدى وزارة التربية والتعليم السورية لوكالة سانا أنّ المنهاج يركّز على تطوير مهارات أساسية في اللغات والرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى تنمية التفكير النقدي وكذلك الإبداعي، وتشجيع التعلّم الذاتي والتفاعلي، وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية، وبناء مهارات التفكير العليا، بما يؤهّل التلاميذ لمواجهة التحديات الأكاديمية والحياتية. ووصف رمضان المنهاج بأنّه خطوة متقدّمة نحو تعليم شامل وعادل، يعزّز قدرة المتعلّمين على الاعتماد على أنفسهم، ويعدّهم لمتطلبات المستقبل.

وبشأن دليل "كيف أتعلم"، قال رمضان إنّه دليل استرشادي موجّه خصوصاً إلى المتعلّمين الذين واجهوا صعوبات في الوصول إلى التعليم، أو تعرّضوا لانقطاع دراسي، إذ إنّه سوف يساعدهم في تنظيم وقتهم والتعامل مع المواد الدراسية بطريقة مبسّطة وتدريجية. وأوضح أنّ الدليل يقدّم إرشادات ونصائح للأهل، لتمكينهم من دعم أبنائهم في العملية التعليمية، وتطوير مهاراتهم الحياتية والاجتماعية والمهنية والعلمية، بما يعزّز دور الأسرة بوصفها شريكاً أساسياً في التعليم.

وفي تعليق على اعتماد منهاج التعليم التمكيني، تقول المواطنة السورية فاطمة جواد، من حلب، وهي والدة تلميذ في الصف الخامس الأساسي، لـ"العربي الجديد": "من الممكن أن يمنح التعليم التمكيني فرصة حقيقية للأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة أو تراجع مستواهم بسبب الظروف الصعبة"، وتشير إلى أنّ اعتماد التعلّم الذاتي يساعد أبناءها على الاعتماد على أنفسهم، خصوصاً في ظلّ ضعف الإمكانات.

من جهته، يرى المواطن السوري محمد عليو من إدلب، وهو والد ثلاثة تلاميذ في المرحلة الأساسية، أنّه "في حال جرى التعامل مع المنهاج الجديد من قبل المعلّمين بطريقة جيدة، فبإمكانه أن يشجّع الأطفال على التفكير والفهم بدلاً من الحفظ". يضيف عليو متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أنّ إشراك الأهل عبر دليل "كيف أتعلم" يساعد الأسرة في متابعة تعليم أبنائها بطريقة أفضل، ولا سيّما أنّ على عاتقها مسؤولية كبيرة في هذا المجال.

في السياق نفسه، يقول الموجّه التربوي السوري إياد بكور إنّ التعليم التمكيني "يمثّل تحوّلاً مهماً في العملية التعليمية، فالتركيز على المتعلّم وتنمية مهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي أمور تنسجم مع الاتجاهات التربوية الحديثة عالمياً". يضيف العلي في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ نجاح هذا المنهاج "مرتبط بتأهيل المعلّمين، وتوفير بيئة تعليمية داعمة، ومتابعة تطبيقه على أرض الواقع"، مؤكداً أنه "في إمكان التعليم التمكيني أن يساهم في تعويض الفاقد التعليمي، وبناء جيل أكثر قدرة على التكيّف مع التغيّرات والحصول على تعليم نوعي، الأمر الذي يفتح أمامه آفاق التعلّم والحياة".