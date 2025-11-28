التطعيم خفّض إصابات الحصبة عالمياً 71% خلال 24 عاماً

- انخفضت حالات الإصابة بالحصبة عالميًا بنسبة 71% بين عامي 2000 و2024، بفضل تحسين التغطية بالتطعيم، مما منع 59 مليون حالة وفاة. ومع ذلك، ارتفعت الإصابات بنسبة 8% في 2024 مقارنة بعام 2019، مع تحول العبء إلى البلدان متوسطة الدخل. - شهدت الولايات المتحدة تفشيًا قياسيًا للحصبة في 2023، مع تسجيل 1600 إصابة وثلاث وفيات، وهو أكبر عدد منذ أكثر من 30 عامًا، بسبب انخفاض معدلات التطعيم. - في اليمن، ارتفعت حالات الكوليرا والحصبة في تعز إلى 10,000 حالة جديدة في 2025، مع تسجيل 21 وفاة، مما يعكس تأثير ضعف الأنظمة الصحية خلال جائحة كوفيد-19.

كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، أنّ حالات الإصابة بمرض الحصبة على مستوى العالم انخفضت 71% إلى 11 مليون حالة خلال الفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام 2024، مدفوعة بتحسّن التغطية بالتطعيم.

ووفقاً للتقرير، فقد منع التطعيم نحو 59 مليون حالة وفاة على مستوى العالم خلال هذه الفترة. إذ انخفضت الوفيات بشكل أكبر، وبواقع 88% لتصل إلى 95 ألف حالة وفاة في العام 2024، وهو من بين أدنى المعدلات السنوية منذ العام 2000.

لكن تقرير المنظمة ذكر أنّ حالات الإصابة المُقدّرة في العام 2024 ارتفعت 8%، بينما انخفضت الوفيات 11%، مقارنةً بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، ما يعكس تحولاً في عبء المرض من البلدان منخفضة الدخل إلى البلدان متوسطة الدخل التي تنخفض فيها نسب الوفيات.

وأخيراً في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهدت مقاطعة سبارتانبرغ في ولاية كارولينا الجنوبية، أحدث تفشٍّ في الولايات المتحدة الأميركية لمرض الحصبة الفيروسي الشديد العدوى الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي. وأعلن مسؤولو الصحة العامة رصد 12 إصابة حتى 15 أكتوبر، وتوقعوا أن تزداد الإصابات في المنطقة الشمالية من الولاية بعد تأكيد تفشي المرض للمرة الأولى في مطلع أكتوبر، وتحديد إصابات جديدة بين تلاميذ مدارس خضعوا سابقاً للحجر الصحي بسبب عدم تلقيهم التطعيم.

وشهدت الولايات المتحدة تفشياً قياسياً لمرض الحصبة خلال العام الحالي، بحسب ما أفادت بيانات أصدرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، شملت تسجيل 1600 إصابة، وثلاث وفيات، ومثّل ذلك أكبر عدد إصابات منذ أكثر من 30 عاماً، وأول وفاة خلال عقد. ويقول مسؤولون إن الانخفاض الكبير في معدلات التطعيم يُساهم في تنامي التهديد الصحي محلياً.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، ارتفعت حالات الكوليرا والحصبة والحمّيات في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، منذ بداية عام 2025، إلى نحو عشرة آلاف حالة جديدة، فيما سُجّلت أكثر من 20 وفاة، نصفها تقريباً في الأسابيع الستة الأخيرة، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الصحة التابع لمحافظة تعز.

وأوضح المسؤول الإعلامي في المكتب تيسير السامعي أنّ إجمالي عدد الحالات المُشتبه في إصابتها وصل إلى 9.812 حالة، وذلك في الفترة الممتدة ما بين الأول من يناير/ كانون الثاني حتى الثاني من سبتمبر الماضيَين. أمّا الوفيات الناجمة عن الكوليرا والحصبة والحميات، فقد بلغت في الفترة نفسها 21 وفاة، عشر منها بالكوليرا عشر بالحصبة ووفاة واحدة بالحميات.

يُذكر أنّ منظمة الصحة العالمية سبق أن حذّرت في فبراير/ شباط 2024، من أن أكثر من نصف دول العالم ستكون عرضةً بشكل كبير لتفشّي مرض الحصبة بحلول نهاية العام الماضي، ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.

ويُعزى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة في معظم الدول إلى عدم أخذ اللقاحات خلال سنوات جائحة كوفيد-19 حينما كانت الأنظمة الصحية مُنهكة، وتأخرت في إعطاء التطعيمات الروتينية للأمراض التي يمكن الوقاية منها.

(رويترز، العربي الجديد)