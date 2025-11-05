البوسنة: مصرع 10 أشخاص جراء حريق في دار لرعاية المسنين

قضايا وناس
مباشر
05 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 07:32 (توقيت القدس)
خلال محاولات إطفاء النار في في مدينة توزلا، 4 نوفمبر 2025 (الأناضول)
خلال محاولات إطفاء النار في في مدينة توزلا، 4 نوفمبر 2025 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اندلع حريق في دار لرعاية المسنين في توزلا، البوسنة، مما أسفر عن وفاة عشرة نزلاء وإصابة حوالي 20 آخرين، بينهم عناصر إطفاء وشرطيون وعمال إنقاذ.
- الحريق بدأ في الطابق السابع وتمت السيطرة عليه، بينما أظهرت الصور ألسنة اللهب في الطابق العلوي، وبدأت السلطات تحقيقًا لتحديد سبب الحريق.
- قدم رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة تعازيه لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وسط تغطية إعلامية واسعة للحادث.

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأُصيب حوالى 20 آخرين في حريق اندلع مساء أمس الثلاثاء في دار لرعاية المسنين في مدينة توزلا، شمال شرقي البوسنة. وقالت ناطقة باسم الشرطة في بيان: "وفقاً للمعلومات الأولية، فقد عشرة من نزلاء دار رعاية المسنين في توزلا حياتهم في الحريق".

وأضافت أنّ حوالى عشرين شخصاً، بينهم عناصر إطفاء وشرطيون وعمال إنقاذ وموظفون ونزلاء، تلقوا العلاج الطبي في المركز الطبي بجامعة توزلا. وكانت المنشأة قد أفادت في بيان سابق بأنّ الحريق اندلع في الطابق السابع قرابة الساعة 20.45 (19.45 بتوقيت غرينتش)، وأودى بحياة عشرة نزلاء، وتمت السيطرة عليه.

وقالت روزا كاييتش، وهي من نزلاء الدار، لقناة BHRT التلفزيونية العامة: "كنت قد ذهبت إلى الفراش عندما سمعت صوت طقطقة. لا أعلم إن كان ذلك صوت تحطم نوافذ غرفتي". وأضافت "أسكن في الطابق الثالث (من دار المسنين)... نظرت من النافذة فرأيت أشياء مشتعلة تتساقط من الأعلى. هرعت إلى الممر. في الطوابق العليا كان هناك أشخاص في أسرّتهم".

الوحدة أخطر من الأمراض أحيانا، إدلب، 29 يوليو 2025 (عمر الباو/فرانس برس)
صحة
التحديثات الحية

عزلة المسنين في قرى سورية... حياة على الهامش

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية حريقاً في الطابق العلوي من مبنى دار المسنين. وقالت الناطقة باسم الشرطة أدنانا سبرتشيتش إن فريقاً من المحققين توجه إلى الموقع وسيتم إجراء تحقيق لتحديد مصدر الحريق بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. وقدم رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك جليكو كومشيتش تعازيه لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البوسنية.

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
شاطئ بنغازي - شرق ليبيا - 13 أغسطس 2025 (عبد الله دومه/ فرانس برس)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

زحمة مناشدات ودعوات لمكافحة العنف الأسري في ليبيا

أطنان نفايات قرب خيام، 21 مارس 2025 (سعيد جرس/ فرانس برس)
التحديثات الحية
بيئة
مباشر

260 ألف طن نفايات تتكدّس في شوارع غزة

نازحون من الفاشر تمكنوا من الوصول إلى الدبة، 3 نوفمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

العالقون في الفاشر... "أسرى" الفوضى والرعب والقبور المبعثرة