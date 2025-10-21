- مدارس أشبال الأمة في الجزائر، التابعة لوزارة الدفاع، تُعتبر نموذجًا تعليميًا ناجحًا، حيث تحقق نسب نجاح تصل إلى 100% في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وتجمع بين النظام التعليمي وبرامج تكوينية شبه عسكرية. - وزير التربية الجزائري أكد أن تجربة مدارس أشبال الأمة تمثل نموذجًا يُحتذى به لتطوير الأداء في المؤسسات التربوية الأخرى، بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة لرعاية الكفاءات المتفوقة. - البرلمان الجزائري يناقش تعميم تجربة مدارس أشبال الأمة على باقي المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين وزارة الدفاع ووزارة التربية لتطوير سياسة تعليمية شاملة.

فتح البرلمان الجزائري نقاشاً حول تجربة مدارس أشبال الأمة التابعة لوزارة الدفاع، التي تحقق نسب نجاح تعليمية تصل إلى 100% في شهادتَي التعليم المتوسط والبكالوريا وفق أرقام رسمية. وجرى خلال النقاش بحث إمكانية الاستفادة من هذه التجربة لتطوير النظام التعليمي وتعزيز الانضباط وتحسين النتائج في بقية مؤسسات التعليم العمومي.

وقال وزير التربية الجزائري، محمد صغير سعداوي، الثلاثاء، خلال اليوم البرلماني حول التجربة النموذجية لمدارس أشبال الأمة، إنّ هذه "التجربة تمثل نموذجاً يُحتذى به، ويمكن الاستلهام من تجربتها لتطوير الأداء داخل المؤسّسات التربوية"، مشيراً إلى أن "الوصول إلى جودة التعليم يُشكل أحد الأهداف الاستراتيجية للقطاع، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه عبر آليات علمية ومنهجية واضحة تهدف إلى الارتقاء بالمؤسّسات التربوية وتحسين أدائها، ورعاية الكفاءات المتفوقة من التلاميذ، من خلال تمكينهم من متابعة دراستهم في أفضل الظروف التعليمية والتكوينية، وتوفير بيئة محفزة لتفجير طاقاتهم ومواهبهم، مع ضمان استمرارية التكفل بهم خلال مسارهم الجامعي عبر المدارس العليا المتخصّصة".

وخلال الموسم الدراسي الماضي، سجّلت مدارس أشبال الأمة التابعة لوزارة الدفاع الوطني نسبة نجاح بلغت 100% في امتحانات شهادة التعليم المتوسط، ونسبة نجاح بـ98.16% في شهادة البكالوريا، مع تسجيل نسبة نجاح في المترشحين لشعبة الرياضيات بنسبة 100%، واعتبرت هذه النتائج لافتة، دفعت بالكثير من الأطراف إلى الدعوة للاستفادة من هذه التجربة الناجحة، إذ ترشح للالتحاق بمدارس أشبال الأمة هذا العام 12 ألف تلميذ، جرى قبول ثلاثة آلاف يستجيبون للشروط.

ومدارس أشبال الأمة، مؤسّسات شبه عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، وتطبق النظام التعليمي نفسه لوزارة التربية، إضافة إلى بعض البرامج التكوينية وتلقين الأشبال القواعد الأساسية للانضباط في الجيش عبر تكوين شبه عسكري. جرى تأسيسها عام 2008، بقرار من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إذ تضمّ التلاميذ المتفوقين في الطور الثاني (المتوسط)، والثاني (الثانوي) بموافقة أوليائهم، وفق نظام داخلي. وتتميّز هذه المدارس بلباس شبه عسكري موحد لكل التلاميذ، وتسجل في الغالب نسبة نجاح عالية في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لمنتسبيها الذين يجري توجيهم بعد نيل الشهادة نحو التخصّصات العسكرية وأكاديميات التكوين العسكري القتالي. وفي عام 2018، فُتحت هذه المدارس أيضاً أمام الفتيات والتحق عدد منهنّ بها.

من جهته، أكد رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي أن تجربة وزارة الدفاع الوطني في مجال التعليم "تعد من التجارب الناجحة، التي يجب أن تُعمَّم على باقي المؤسّسات التعليمية، عبر رؤية مشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة التربية والأكاديمية الجزائرية للعلوم وكل الفاعلين في الحقل التربوي لوضع سياسة تعليمية شاملة"، مشيراً إلى أن فتح النقاش حول تجربة مدارس أشبال الأمة "يهدف إلى تعميم تجربة النجاح على جميع مدارسنا"، فيما اعتبر رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في البرلمان، زكريا بلخير، أن مدارس أشبال الأمة "تمثّل نموذجاً وطنياً ناجحاً يجمع بين الانضباط العسكري والتفوق العلمي والتنشئة الوطنية المتوازنة، ويمكن أن تستلهم منه باقي المدارس الوطنية قيم الانضباط والجدية لتحقيق تطوير النظام التعليمي والنتائج".

وتستهدف قيادة الجيش الجزائري من خطة إنشاء هذه المدارس التكوين المبكر لـ"الكوادر العسكرية التي ستدير الجيش الاحترافي"، وتعد المدارس الحالية إعادة بعث لـ"مدارس أشبال الثورة" بعد الاستقلال، وهي مدارس عسكرية تابعة للجيش، وكان يوجه إليها أبناء الشهداء والأيتام الذين استشهدت عائلاهم خلال الثورة. وشكل خريجو هذه المدارس في السبعينيّات والثمانينيّات الكوادر البشرية الأولى التي تأسس عليها الجيش الجزائري الحديث وجهاز المخابرات وباقي الهيئات العسكرية الملحقة، قبل أن يجري إغلاقها نهاية الثمانينيّات.

وفي مايو/أيار 2018، كانت اللجنة الأممية لحقوق الطفل قد طالبت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة في جنيف بتقديم توضيحات في الاجتماع الخاص بمناقشة وضع الأطفال في الجزائر حول طبيعة ووضع مدارس أشبال الأمة، وتوضيح مدى تطابق وضع هذه المدارس شبه العسكرية مع القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال ومنع تجنيد القصر. لكن الجزائر نفت أن تكون هذه المدارس شبه عسكرية تجنيداً للقصر في المؤسّسة العسكرية، وأكدت عبر بعثتها في جنيف أن "مدارس أشبال الأمة هي مؤسّسات حكومية تابعة لوزارة الدفاع يجري استقبال التلاميذ فيها بموافقة واقتراح من الأولياء، والأطفال المنتسبون لا يخضعون للنظام العسكري والالتزامات العسكرية، وتراعى فيهم متطلبات طفولتهم، وأن القوانين الجزائرية تمنع وتجرم تجنيد القصر ومتطابقة مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتمنع أي تجنيد عسكري قبل سن 18 سنة".