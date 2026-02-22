البرازيل: سكان أصليون يحتلون محطة نهرية لشركة "كارجيل" الأميركية

- استولى نحو 100 ناشط من السكان الأصليين في البرازيل على مكاتب شركة "كارجيل" احتجاجاً على استغلال الممرات المائية في الأمازون لنقل الحبوب، مطالبين بإلغاء مرسوم يوسّع الموانئ ويهدد نمط حياتهم. - رغم تعليق الحكومة البرازيلية لأعمال التجريف في نهر تاباجوس، اعتبر المحتجون الإجراء غير كافٍ، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى إلغاء المرسوم. - نظم شعب موندوروكو احتجاجات سلمية بالتزامن مع مؤتمر كوب 30، مطالبين بإنهاء المشاريع الاستخراجية التي تهدد أراضيهم في حوضَي نهرَي تاباجوس وشينغو.

استولى نحو 100 ناشط من سكان البرازيل الأصليين على مكاتب محطة تابعة لشركة "كارجيل" الأميركية العملاقة للصناعات الغذائية، في أحد مرافئ شمالي البلاد، وذلك احتجاجاً على استغلال الممرات المائية في الأمازون لنقل الحبوب، وفقاً لما أفاد به منظّمو التحرّك أمس السبت.

ومنذ أكثر من شهر، ينفّذ محتجون من السكان الأصليين والناشطين البيئيين اعتصاماً أمام المحطة في سانتاريم بولاية بارا شمالي البرازيل، غير أنّهم قرّروا تصعيد احتجاجهم أمس ردّاً على أمر قضائي يقضي بإخراجهم من الموقع، بحسب ما شرح المنظّمون. يُذكر أنّ المحتجين استولوا خصوصاً على مكاتب الشركة التي تضمّ أنظمة المراقبة.

وفي بيان تلقّته وكالة فرانس برس، أشارت شركة "كارجيل" إلى تعليق عمليات المحطة، مُعللةً ذلك بـ"حوادث عنف ناجمة عن نزاعٍ مستمر بين السلطات الحكومية (البرازيلية) ومجتمعات السكان الأصليين".

ويطالب المحتجّون بإلغاء مرسوم وقّعه الرئيس البرازيلي

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في أغسطس/آب 2025، يُصنّف أنهر الأمازون الرئيسية مناطقَ ذات أولوية لشحن البضائع وتوسيع الموانئ الخاصة.

في الإطار، أفادت زعيمة شعب موندوروكو أليساندرا كوراب وكالة فرانس برس، مساء أمس السبت، بأنّ "طالما لم يُلغَ المرسوم، سوف نبقى هنا". يُذكر أنّ مجتمعات السكان الأصليين في البرازيل تعارض توسيع الموانئ، ولا سيّما تجريف الأنهر التي يعدّونها حيوية لنمط حياتهم.

وقبل أسبوعَين، أعلنت الحكومة البرازيلية تعليق أعمال التجريف في نهر تاباجوس، أحد روافد نهر الأمازون الرئيسية، "استجابةً لتعبئة السكان الأصليين (...) وفي بادرة حوار". لكنّ كوراب وصفت هذا الإجراء بأنّه غير كافٍ، ولفتت إلى أنّ "الحكومة حاوت خداعنا".

تجدر الإشارة إلى أنّ سكاناً أصليين من شعب موندوروكو كانوا قد نظّموا احتجاجاً سلمياً في مدينة بيليم بولاية بارا، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالتزامن مع انعقاد أعمال المؤتمر الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 30). ويطالب شعب موندوروكو، الذي يعيش بصورة أساسية في ولايات الأمازون وماتو غروسو وبارا بمنطقة الأمازون، بإنهاء المشاريع والأنشطة الاستخراجية التي تهدّد أراضي السكان الأصليين، خصوصاً في حوضَي نهرَي تاباجوس وشينغو، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

في السياق، كان سكان أصليون من شعب غواراني قد نظّموا احتجاجاً، إلى جانب ناشطين بيئيين، ضدّ أعمال التجريف في الأمازون أمام مقرّ شركة "كارجيل" الأميركية في مدينة ساو باولو جنوب شرقي البرازيل، أوّل من أمس الجمعة.

