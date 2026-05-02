- عيّن البابا لاوون الرابع عشر مهاجراً مولوداً في السلفادور، إيفيليو مينخيبار-أيالا، أسقفاً في ولاية فيرجينيا الغربية، بعد سجال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سياسات الهجرة والحرب في الشرق الأوسط. - وُلد مينخيبار-أيالا في السلفادور وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1990 كلاجئ، حيث عانى من الفقر والنزاع في بلده، واحتُجز في المكسيك قبل دخوله الولايات المتحدة. - انتقد البابا تهديد ترامب بتدمير إيران ومعاملة المهاجرين في الولايات المتحدة، مما أثار انتقادات حادة من ترامب.

عيّن البابا لاوون الرابع عشر، الجمعة، مهاجراً مولوداً في السلفادور أسقفاً في ولاية فيرجينيا الغربية، وذلك بعد أسابيع من سجال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان البابا، المولود في الولايات المتحدة، والذي يرأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها نحو 1.4 مليار شخص حول العالم، قد وجّه أخيراً انتقادات لسياسات ترامب، ولا سيما في ما يتعلق بملف الهجرة والحرب في الشرق الأوسط.

وأعلن الفاتيكان، في بيان، تعيين إيفيليو مينخيبار-أيالا (56 عاماً) أسقفاً في ولاية فيرجينيا الغربية، وهو يشغل حالياً منصب أسقف معاون في واشنطن. وُلد مينخيبار-أيالا في السلفادور، وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1990، وفق سيرته الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني لأبرشية واشنطن. وقد تحدث في مقابلات عن معاناته من الفقر وفراره من النزاع في بلده، ووصوله إلى الولايات المتحدة بصفة لاجئ.

وفي مقابلة أجريت معه العام الماضي، قال إنه احتُجز في المكسيك أثناء محاولته دخول الولايات المتحدة، واضطر لدفع رشوة للخروج من مركز الاحتجاز، قبل أن يتمكن من عبور الحدود عبر تيخوانا. سمي كاهناً عام 2004، ثم رُقّي إلى رتبة أسقف عام 2023. وأعلن الفاتيكان، الجمعة، تعيينه أسقفاً لأبرشية ويتلنغ-تشارلستون في ولاية فيرجينيا الغربية.

وكان البابا لاوون الرابع عشر قد اعتبر، الشهر الماضي، أن تهديد ترامب بتدمير إيران "غير مقبول"، داعياً الأميركيين إلى مطالبة ممثليهم في الكونغرس بـ"العمل من أجل السلام". وأثارت هذه التصريحات انتقادات حادة من ترامب، الذي هاجم البابا ووصفه بأنه "ضعيف" و"غير كفء في السياسة الخارجية"، كما ندد البابا بمعاملة "مهينة" يتعرض لها المهاجرون في الولايات المتحدة، داعياً إلى معاملتهم بـ"إنسانية".

(فرانس برس)