البابا لاوون يدين "اللامبالاة" تجاه المهاجرين في زيارته جزر الكناري

- أدان البابا لاوون الرابع عشر "اللامبالاة" تجاه المهاجرين خلال زيارته لجزر الكناري، مسلطاً الضوء على المخاطر القاتلة لمسارات الهجرة غير النظامية، وانتقد الشبكات الإجرامية التي تستغل المهاجرين. - شدد البابا على ضرورة استيقاظ ضمائر الدول المعنية، مشيراً إلى أن أوروبا لا يمكنها الدفاع عن الكرامة الإنسانية بينما تتحول البحار إلى مقابر، واستمع إلى شهادة امرأة نيجيرية ضحية للاتجار بالبشر. - أثارت زيارة البابا مواقف داعمة للمهاجرين وغضب الرئيس الأميركي ترامب، وتأتي في وقت تتحرك فيه الحكومة الإسبانية لتسوية أوضاع المهاجرين، مما يعكس التزام الكنيسة الكاثوليكية بدعمهم.

في سياق دعواته المتواصلة إلى احتضان المهاجرين، سائراً على خطى سلفه البابا فرنسيس الأول، دان البابا لاوون الرابع عشر "اللامبالاة" تجاه هؤلاء، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى جزر الكناري الإسبانية، علماً أنّ هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي يجسّد مخاطر مسارات الهجرة غير النظامية القاتلة التي يسلكها كثيرون في اتّجاه أوروبا أو "الفردوس الأوروبي" بحسب ظنّهم.

وفي اليوم السادس من زيارته إلى إسبانيا، التي أراد من خلالها تسليط الضوء على معاناة المهاجرين، زار البابا لاوون الرابع عشر ميناء أرغينيغوين في لاس بالماس، عاصمة جزيرة غران كناريا، حيث التقى أشخاصاً من هؤلاء الذين خاضوا هجرة غير نظامية. كذلك، ألقى هناك إكليلاً من الزهور في البحر، تكريماً لأرواح آلاف من المهاجرين لقوا مصرعهم وهم يحاولون الوصول إلى هذا الأرخبيل الأطلسي.

🇪🇸 @Pontifex jette les fleurs en mémoire des migrants qui ont perdu la vie et observe une minute de silence pour eux. pic.twitter.com/TAvvtCqJFM — Vatican News (@vaticannews_fr) June 11, 2026

وقال بابا الفاتيكان، من الميناء: "حتى اليوم، ما زالت الوحوش كامنة في هذه البحار؛ شبكات إجرامية تستغلّ اليأس، وتجّار بشر يستعبدون النساء والأطفال، وأولئك الذين تسمح لامبالاتهم بابتلاع الفقراء في دوامة الاستغلال أو النسيان". أضاف: "لا يمكن لأوروبا أن تدّعي الدفاع عن الكرامة الإنسانية، فيما تعتاد على تحوّل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي إلى مقابر بلا شواهد"، مشدّداً على وجوب أنّ توقظ هذه المأساة ضمير دول المنشأ والعبور؛ فالمهاجرون يفرّون من الفقر والنزاعات ويقعون فريسة شبكات الاتجار بالبشر".

تجدر الإشارة إلى أنّ بيانات المنظمة الدولية للهجرة الأخيرة تفيد بأنّ نحو 1200 مهاجر قضوا أو فُقدوا، في العام الماضي، فيما كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري في رحلات هجرة غير نظامية.

وخلال المراسم التي أُقيمت في ميناء أرغينيغوين، استمع الحضور إلى شهادة امرأة نيجيرية وقعت ضحيةً للاتجار بالبشر في أثناء محاولتها الوصول إلى إسبانيا، غير أنّها لم تتمكّن من الحضور اليوم لأسباب أمنية. في شهادتها، قالت: "كان عليّ أن أختار إمّا أن أعيش في المعاناة وإمّا أن أعبر (المحيط) وأخاطر بكلّ شيء.. إمّا أن أموت وأنا أحاول وإمّا أن أبقى بلا شيء". ولم تخفِ المرأة كذلك أنّها أُجبرت على ممارسة الدعارة في إسبانيا، فيما خُطف طفلها منها.

🇪🇸 Au port d'Arguineguin, sur l'île de Grande Canarie, Léon XIV rencontre les organisations d'accueil des migrants.

Parmi les témoignages, un capitaine de navire de secours aux migrants et une femme victime de la traite, forcée à se prostituer.

À suivre sur… pic.twitter.com/YbUoE4gs5V — Vatican News (@vaticannews_fr) June 11, 2026

وفي زيارته جزر الكناري أخيراً، يحقّق البابا لاوون الرابع عشر أمنية سلفه فرنسيس الأول الذي توفّي في العام الماضي من دون أن يتمكّن من القيام بهذه الرحلة إلى الأرخبيل الواقع قبالة سواحل شمال غربي أفريقيا، هذا الأرخبيل الأطلسي الذي كان قد وصل إليه عدد قياسي من المهاجرين تخطّى 46 ألفاً في عام 2024.

يُذكر أنّ مواقف البابا لاوون الرابع عشر الداعمة للمهاجرين تغضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عمد إلى تشديد القيود على الهجرة والمهاجرين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني من عام 2025.

في سياق متصل، قال محمد أمجهدي، البالغ من العمر 37 عاماً، الذي وصل إلى جزر الكناري وافداً من المغرب على متن قارب هجرة متهالك عندما كان في السابعة عشرة من عمره، إنّ "هذه الزيارة في غاية الأهمية بالنسبة إلينا، في هذا الوقت الدقيق جداً". أضاف أمجهدي، وهو اليوم ممثّل المفوضية الإسلامية الإسبانية، لوكالة فرانس برس: "نحن نرى الكنيسة الكاثوليكية كذلك من خلال العمل الجوهري الذي تقوم به من أجل المهاجرين".

لجوء واغتراب البابا لاوون الرابع عشر على خطى سلفه: لاحترام كرامة المهاجرين

وبعدما كان ميناء أرغينيغوين في لاس بالماس ديه غران كناريا قد حظي بلقب "رصيف العار"، إذ اضطرّ أكثر من ثلاثة آلاف شخص للمبيت في العراء أو في ملاجئ مؤقتة في خلال موجة وصول كبيرة في عام 2020، فقد أُطلق عليه في خلال مراسم اليوم "رصيف الأمل"، وظهر ذلك جلياً من خلال لافتة كبيرة رُفعت في المكان.

ويبدي البابا لاوون الرابع عشر اهتماماً كبيراً بمسألة استقبال المهاجرين، وسبق أن تطرّق إلى هذه القضية يوم الاثنين الماضي، في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان الإسباني في مدريد. وتأتي زيارته هذه إلى إسبانيا في وقت تتحرّك فيه حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لتسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي، في خطوة تتعارض مع الاتّجاه الأوروبي العام.

(فرانس برس، العربي الجديد)