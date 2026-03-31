الاستيراد وغياب الذكاء في المنطقة العربية

- تواجه الدول العربية تحديات كبيرة في مواكبة الثورة السيبرانية والذكاء الاصطناعي، حيث تظل البنية الفكرية والثقافية بعيدة عن استيعاب هذه التطورات، رغم توفر بعض المقدرات المادية والبشرية. - الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يزال محدودًا في معظم الدول العربية، مع غياب التخطيط الاستراتيجي، مما يؤدي إلى فجوات كبيرة في اقتصاد المعرفة، رغم إدخال الذكاء الاصطناعي كمادة تعليمية في بعض المؤسسات. - تراجع الاهتمام باللغة العربية في المؤسسات التعليمية لصالح اللغات الأجنبية يهدد الهوية الثقافية العربية، ويضعف من قدرة الطلاب على التفاعل مع موروثهم الثقافي.

لا يعنينا إيلون ماسك وأمثاله كثيراً، فهؤلاء يعيشون في عالم والمنطقة العربية في عالم آخر. عالمان يبدوان كخطين متوازيين لا يلتقيان. ما يفكرون فيه غرباً لا يخطر على بالنا شرقاً. هم في ساحة الذكاء الاصطناعي ونحن نتخبط في الجهل الموروث. مَن ينظر إلى الحروب المتناسلة عربياً، وما تتركه من كوارث على كلّ الأصعدة، يُدرك أيّ هاوية نندفع نحوها من دون تفكير.

لا شكّ أنّ هناك عدداً قليلاً من الدول العربية التي تتابع ما يجري، لكن هذا لا يغيّر أنّ معظم العرب يستوردون التكنولوجيا، إن لم يكن من الولايات المتحدة وأوروبا، فمن الصين والشرق الآسيوي. لا تبدو الصورة قاتمة تماماً، إذ باتت بعض دول العرب تملك بنية تكنولوجية نظراً إلى ما تتمتع به من مقدّرات مادية وبشرية. لكن البنية الفكرية والثقافية لمّا تزل بعيدة عن استيعاب هذه الثورة السيبرانية وآفاقها، فالتجارب والاكتشافات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من قدرات وإمكانات ما تزال نادرة إن لم نقل غائبة.

لا خيار أمام الدول العربية سوى الخوض في معترك الذكاء الاصطناعي، ما دامت المقدرات تتوافر لبعضها، خصوصاً ونحن على أبواب نهاية عصر النفط، مع ما رافقه من مظاهر بذخ واستهلاك تفاخري. قد لا تنتهي المخزونات الجوفية لهذه المادة الحيوية قريباً، لكن الواضح أنّ مجريات الأمور تدفع للاستغناء عنها، فكل الدراسات تتجه نحو مصادر الطاقة النظيفة المتجددة مثل الشمس والرياح والأمواج، أو الاعتماد على موادَّ تتوافر في البيئة من دون ثمن، ولا تتطلب عمليات استخراج وتكرير ونقل وتسويق معقدة تُكلّف المليارات.

والمؤسف أنّ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم يدخل بعد في موازنات معظم دول العرب، إلا ضمن موازنات وزارة أو مشاريع متواضعة. إذ ليس لدى الدول تخطيط مسبق يضع هذا المجال الحيوي في طليعة الاهتمام. ليستمر الخلل في التعاظم من دون أن تستطيع المبادرات المتواضعة تقليص فجواته.

والواقع أنّ العديد من المؤسّسات التعليمية أدخلت الذكاء الاصطناعي بوصفه مادة إلزامية، لكن هذا لا يمنع أنّ كمية ونوعية المادة ما زالت ضعيفة وهامشيّة بالقياس إلى بقيّة مواد التدريس. بينما المطلوب أن يدخل في كلّ المواد من دون استثناء. هذه الهامشيّة تُعبّر عن تراجع الاستثمار في اقتصاد المعرفة ومجالاته المتعدّدة.

وقاد هذا إلى وضع اللغة العربية في الدرك الأسفل من الاهتمامات، والدليل أنّ معظم مدارسنا وجامعاتنا تخلّت جزئيّاً أو كليّاً عنها لصالح الإنكليزية أو غيرها. وبات هذا الوضع بمثابة ثغرة تُهدّد الشخصية والثقافة العربية، فالطالب العربي يعيش بين حالتين متناقضتين لجهة الثقافة والعادات والتقاليد النابعة من موروثٍ عمره قرون، وتعليم بلغةٍ غير لغته الأصلية.

(باحث وأكاديمي)