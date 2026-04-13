الاحتلال يواصل اعتداءاته على الصليب الأحمر اللبناني

- استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة إسعاف للصليب الأحمر اللبناني، مما أدى إلى استشهاد المسعف حسن بدوي وإصابة آخر، وسط استنكار دولي لحماية الطواقم الطبية. - جمعية الصليب الأحمر اللبناني نعت المسعف وأكدت استمرارها في تقديم الخدمات الإنسانية، مشددة على حماية المسعفين وفق المواثيق الدولية والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة. - وزير الصحة اللبناني السابق فراس الأبيض حذر من تدهور الرعاية الصحية في جنوب لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية، مؤكداً على أهمية حماية مركبات الإسعاف لضمان سلامة المدنيين.

بعد ساعات قليلة على الجريمة الإضافية التي ارتكبها جيش الاحتلال باستهدافه مركبة إسعاف على طريق بلدة بيت ياحون التابعة لقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، مساء أمس الأحد، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد مسعف من جمعية الصليب الأحمر اللبناني وإصابة آخر، أغارت مسيّرة معادية على مركز للجمعية في مدينة صور بمحافظة لبنان الجنوبي ظهر اليوم الاثنين.

وبالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي في صور، كانت مراسم دفن مسعف الصليب الأحمر الشهيد حسن بدوي وديعةً تُقام في بلدة الشويفات الواقعة إلى الجنوب من العاصمة بيروت، وذلك في انتظار نقل جثمانه إلى مسقط رأسه بعد وقف جيش الاحتلال عدوانه المتواصل على لبنان منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.

VIDEO | The funeral procession for Lebanon Red Cross paramedic Hassan Badawi, who was killed yesterday after his team was targeted by an Israeli drone on the road to the town of Beit Yahoun, in south Lebanon.



وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بياناً، مساء أمس، أعلن فيه أنّ "العدو الإسرائيلي استهدف بطريقة مباشرة (...)، وفي خرق إضافي للأعراف والقانون الإنساني الدولي، فريقاً إسعافياً للصليب الأحمر اللبناني في بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل، ما أدّى إلى استشهاد مسعف وإصابة مسعف آخر بجروح". أضاف أنّ "الوزارة تتوجّه بالتعازي إلى الصليب الأحمر وكلّ الهيئات الإسعافية العاملة في مناطق النزاع في لبنان، التي تقدّم التضحيات الجسام التزاماً برسالتها الإنسانية". وتابع المركز أنّ "الوزارة تؤكد أنّها ستعمل على رفع الدعاوى الدولية لضمان محاسبة هذه الارتكابات".

وكانت جمعية الصليب الأحمر اللبناني قد أعلنت، في بيان أصدرته مساء أمس، تعرّض فرقها لـ"استهداف مباشر من مسيّرة إسرائيلية، ما أدّى إلى استشهاد المسعف حسن بدوي وإصابة مسعف آخر بجروح طفيفة"، مشيرةً إلى أنّهما نُقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي في قضاء بنت جبيل. وأوضحت الجمعية أنّ فرقها عمدت، قبل القيام بالمهمّة المذكورة، إلى التنسيق المطلوب وأجرت الاتصالات اللازمة مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل) من أجل "تأمين المسار الآمن للوصول وللحماية"، كذلك أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمهمّة، وذلك مثل ما هو معتمد في كلّ المهام التي تنفّذها طواقمها في المناطق الحدودية جنوبي لبنان.

واستنكرت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، في بيانها، ما تتعرّض له طواقمها، ودانته، مؤكدةً أنّها "تقوم بواجبها الإنساني وملتزمة بالمبادئ الأساسية، خصوصاً الحياد وعدم التحيّز والاستقلالية والإنسانية"، مشدّدةً على أنّ "هذا الاستهداف هو استمرار للخروقات الواضحة والصريحة لقواعد القانون الدولي الانساني بمندرجاته كافة".

حسن بدوي "شهيد الإنسانية"

وفي بيان آخر، نشرته اليوم الاثنين، نعت جمعية الصليب الأحمر اللبناني المسعف حسن بدوي الذي "استشهد متأثّراً بجروحه، التي أصيب بها من جرّاء استهداف مباشر من مسيّرة إسرائيلية في أثناء تأدية واجبه الإنساني في تنفيذ مهمّة إسعافية في بلدة بيت ياحون (...) بتاريخ 12 إبريل/ نيسان 2026". وجاء في بيان النعي أنّ الشهيد حسن بدوي، البالغ من العمر 31 عاماً، كان قد تطوّع في مركز تبنين للصليب الأحمر بمحافظة النبطية، في عام 2012، وأنّه "كان من المسعفين الذين حملوا راية الإنسانية والوقوف إلى جانب الضعفاء في السلم كما في الحرب". أضافت الجمعية أنّه كان "طوال مسيرته عنواناً للانضباط والاحترام، ونموذجاً حقيقياً للالتزام بالمبادئ الأساسية، ولم يتوانَ عن تلبية نداء استغاثة مهما بلغت التحديات".

وأكدت جمعية الصليب الأحمر اللبناني أسفها لخسارة "أحد متطوعيها المتفانين في العطاء الإنساني"، مشدّدةً على أنّ "المسعفين والطواقم الطبية ليسوا أهدافاً عسكرية ومن الواجب حمايتهم تطبيقاً للقانون الدولي الإنساني بمندرجاته كافة، وكذلك للمواثيق الدولية وقرارات المؤتمرات الدبلوماسية". وشدّدت على أنّ "متطوعيها سيواصلون درب الإنسانية أينما كان، من أجل تخليص الأرواح والمحافظة على كرامة الإنسان".

العاملون في المجال الإنساني ليسوا أهدافاً

بدوره، دان الأمين العام والرئيس التنفيذي لاتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين "بشدّة" الهجوم الذي استهدف مركبة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني وقتل مسعف وجرح آخر، وشدّد على أنّ "العاملين في المجال الإنساني ليسوا هدفاً (عسكرياً)".

وأفاد تشاباغين بأنّه يشعر بـ"صدمة وحزن شديدَين إزاء مقتل المسعف حسن بدوي من الصليب الأحمر اللبناني وإصابة زميل له، في أثناء قيامهما بمهمّة إنسانية في بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان في 12 إبريل/ نيسان الجاري". أضاف أنّ "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يوجّه خالص تعازيه لأسرة حسن، ويتمنّى الشفاء العاجل للجريح".

وإذ أوضح تشاباغين أنّ "شعار جمعية الصليب الأحمر واضح على مركبات الإسعاف وطواقمها، وهو يظهر على كلّ الجوانب"، كرّر دعوة الاتحاد إلى ضرورة احترام طواقم الإسعاف والطواقم الطبية وموظفي ومتطوّعي الصليب الأحمر اللبناني وكذلك حمايتها في كلّ الأوقات". وبيّن أنّ حسن بدوي هو "ثاني متطوّع من الصليب الأحمر اللبناني يُقتَل في أثناء تأدية واجبه منذ الثاني من مارس الماضي"، مشدّداً على "وجوب وضع حدٍّ لهذا".

I am appalled and saddened by the killing of the Lebanese Red Cross @RedCrossLebanon paramedic Hassan Badawi and the injury of another colleague while on a humanitarian mission in Bint Jbeil in the Nabatiye Governorate in Southern Lebanon on 12 April.



تصعيد خطر على الرعاية الصحية في جنوب لبنان

وفي استهداف اليوم، أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية على مركز لجمعية الصليب الأحمر اللبناني في مدينة صور، قبل وقت قليل من ساعة الظهيرة. وأفادت معلومات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) أنّ الهجوم وقع في خلال ملاحقة سائق دراجة نارية بالقرب من مركز الجمعية، مشيرةً إلى ارتقاء سائق الدراجة وتضرّر عدد من مركبات الإسعاف.

يُذكر أنّ منظمة الصحة العالمية راحت تحذّر، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان قبل أكثر من شهر وعشرة أيام، من استهداف العاملين في المجال الإنساني، ولا سيّما المسعفين. وقد أصدر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في أكثر من مرّة، بيانات ومناشدات في هذا الإطار.

في سياق متصل، علّق وزير الصحة العامة اللبناني السابق فراس الأبيض على استهداف فرق الصليب الأحمر اللبناني واستشهاد مسعف وجرح آخر، واصفاً "قتل حسن بدوي" بأنّه "نذير شؤم وتصعيد خطر للهجمات الإسرائيلية على الرعاية الصحية في جنوب لبنان". ولفت إلى أنّ "ذلك يأتي بعد وفاة مسعف آخر من الصليب الأحمر اللبناني في مارس/ آذار الماضي؛ يوسف عسّاف". أتى ذلك في تدوينة نشرها الأبيض على موقع إكس، تساءل في ختامها: "لماذ يكتسب هذا الأمر أهمية كبيرة؟"، قبل أن يتبعها بسلسلة تدوينات متلاحقة فصّل فيها مقصده.

1/6 Hassan Badawi’s killing is an ominous sign and a dangerous escalation in Israeli attacks on healthcare in south Lebanon. It follows the death in March of another @RedCrossLebanon paramedic, Youssef Assaf. Why does this matter so much? pic.twitter.com/4kp2NpLFDU — Firass Abiad (@firassabiad) April 13, 2026

وأوضح وزير الصحة العامة اللبناني السابق أنّ "جمعية الصليب الأحمر اللبناني لا تنتمي إلى أيّ جهة سياسية"، وأنّ "مهامها محدّدة بوضوح ومنسّقة بدقة مع وكالات الأمم المتحدة"، مؤكداً تنسيق المهمّة الأخيرة مع "اليونيفيل". ورأى بالتالي أنّ "لا أساس لتصنيف هذه المهمّة إلا أنّها إنسانية".

أضاف الأبيض أنّ الأمر "لا يقتصر على الخسائر البشرية فقط. في الجنوب، تُعَدّ مركبات الإسعاف شريان حياة. فإلى جانب إجلاء الجرحى ونقل المرضى، توصل الأدوية والدم وحتى الغذاء، الأمر الذي يساعد المستشفيات للاستمرار في عملها". وشدّد على أنّ "من خلال تعرّض هذه المركبات للهجوم، يفقد المدنيون الباقون في جنوب لبنان أحد آخر مصادر الرعاية الصحية".

وتابع الأبيض أنّ بيانات مركز طوارئ الصحة العامة المحدّثة، أمس الأحد، تفيد بأنّ "الخسائر فادحة في قطاع الرعاية الصحية: 87 قتيلاً و190 جريحاً في القطاع الصحي، مع تضرّر ستّة مستشفيات و23 مركزاً للرعاية الصحية الأولية ومستوصفاً، بالإضافة إلى 90 مركبة"، مع العلم أنّ "الهجمات الإسرائيلية وقعت بمعظمها في جنوب لبنان".

ولفت وزير الصحة العامة اللبناني السابق، في تدويناته الأخيرة، إلى أنّ "منظمة العفو الدولية أفادت بأنّ الادّعاءات الإسرائيلية الأخيرة باستخدام مركبات الإسعاف أو المراكز الصحية لأغراض عسكرية لا تستند إلى أيّ دليل. كذلك أكدت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" بعدم توفّر أيّ دليل على استخدام عسكري في الهجمات التي أجرتا حولها تحقيقات في لبنان".

وحذّر الأبيض من أنّ "الهجمات الإسرائيلية المتعمّدة على مركبات الإسعاف وفرق الإسعاف الأولي والمرافق الصحية تشير مجتمعةً إلى ما هو أبعد من ذلك؛ التدهور الممنهج للرعاية الصحية في جنوب لبنان، الأمر الذي يأتي جزءاً من جهد أوسع لجعل حياة المدنيين هناك لا تُطاق بطريقة متزايدة، حتى بعد أيّ وقف (محتمل) لإطلاق النار".