الاحتلال يهدم منشآت تجارية ويستهدف أرزاق الفلسطينيين في بلدة السموع

- قامت قوات الاحتلال بهدم 42 منشأة تجارية في بلدة السموع جنوب الخليل، مما أثر بشكل كبير على العائلات التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي للرزق، دون سابق إنذار أو فرصة لإخلاء البضائع. - خليل خليليّة، أحد المتضررين، فقد مصدر دخله الوحيد بعد هدم منشأته لبيع الدجاج، مما أثر على ثلاث أسر تعتمد على هذا الدخل. - نائب رئيس بلدية السموع، موسى أبو عواد، أشار إلى أن منطقة "السيميا" كانت تشهد نشاطاً تجارياً متزايداً، لكن الاحتلال يسعى لمنع التوسع الفلسطيني في المناطق الخاضعة لمخططات البلدية.

تتجلّى قسوة الواقع في بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة الغربية، مع هدم منشآت تجارية صغيرة شكّلت سنداً لعائلات كافحت لتأمين قوتها اليومي، في خطوة تضعف النسيج الاجتماعي القائم على الاعتماد على الذات، ضمن سياسة تضرب الفلسطينيين في مصادر رزقهم. وهدمت قوّات الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، 42 منشأة تجارية عند مدخل البلدة؛ بحجّة قربها من الشارع الالتفافي الاستيطاني.

الفلسطيني خليل خليليّة الذي يبيع الدجاج في منشأة عبارة عن "كرفان" ومعه اثنان من أبنائه، وجد نفسه أمس الثلاثاء، وفي غضون ساعات قليلة، أمام قرار إخلاء المنشأة وإخطار مفاجئ بالهدم نفّذته قوات الاحتلال في منطقة "سوق السّيميا" عند مدخل البلدة من دون سابق إنذار أو منح أصحاب المنشآت فرصة لإخلاء بضائعهم أو نقل منشآتهم.

يقول خليليّة في حديث مع "العربي الجديد"، "إن قوات الاحتلال اقتحمت السوق مساء أمس الاثنين، بينما كانت البضائع والكرفانات في أماكنها، ومنحت أصحاب المنشآت مهلة لا تتجاوز 12 ساعة للإخلاء، قبل أن تعود صباح اليوم وتباشر عمليات الهدم بشكل مباشر". ويؤكد خليلية أن منشآته تقع على بُعد يزيد على 250 متراً من مدخل البلدة، في منطقة مصنفة "ج"، أي خاضعة للسيطرة الأمنية الاسرائيلية وفق اتفاقية أوسلو، لكنها لا تبعد سوى نحو عشرة أمتار عن منطقة مصنفة "ب"، أيْ خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية، ما يجعلها في منطقة بعيدة تماماً عن أي وجود للاحتلال، وداخل حدود البلدة بالكامل.

ويشير خليليّة إلى أن منطقة السوق باتت متنفساً اقتصاديا لهم ولأهالي البلدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بعد فقدان آلاف العمال مصادر رزقهم. ومع عدم قدرة المواطنين على بناء محلات ثابتة، اضطر خليلية وكثيرون مثله إلى إقامة منشآت متنقلة "كرفانات" واستخدامها مشاريعَ تجاريةً بسيطة تؤمّن الحد الأدنى من الدخل.

ويعمل مع خليليّة اثنان من أبنائه، وكلاهما مهندسان تخرّجا في الجامعات قبل نحو أربعة أعوام، اضطرا إلى الاشتغال معه في المنشأة بعدما أغلقت الأوضاع الاقتصادية الأبواب في وجههما، ولم تترك لهما خياراً سوى البحث عن أي مصدر رزق متاح.

ويؤكد خليلية أن الكرفان الذي أُقيم قبل أشهر قليلة لم يكن مشروعاً تجارياً فحسب، بل شريان حياة لثلاثة أسر تضم 12 فرداً، ومصدر الدخل الوحيد لهم، قبل أن يهدمه الاحتلال خلال ساعات، تاركاً خلفه خسارة لا تُقاس بالخسائر المادّية فقط، بل بما سُلب من أمنٍ واستقرار.

ويستعيد خليليّة تجارب سابقة مع الإخطارات، إذ سبق أن نقل منشآته أكثر من مرة داخل البلدة استجابة لأوامر الاحتلال، لكن عندما استقر في منطقة "السيميا" أقدمت قوات الاحتلال على الهدم. ويلفت إلى أن المستوطنين حضروا عمليات الهدم برفقة جيش الاحتلال ويتفرّجون كأنهم أمام مشهد سينمائي، فيما تُستخدم ذريعة "حالة الطوارئ" لمنع أي مسار قانوني أو اعتراض فعلي على هذه الإجراءات.

وطيلة العامين الماضيين، منعت قوّات الاحتلال خليليّة من الوصول إلى أراضيه الزراعية، قائلًا في حديث مع"العربي الجديد": "لم نستطع زراعة أراضينا، ولم نحصد الزيتون، وعلاوة على ذلك كلّه هدمت منشآتنا التجارية، ومع ذلك لن نترك أرضنا، لأنها مصدر حياتنا ووجودنا".

من جهته، يقول نائب رئيس بلدية السموع، موسى أبو عواد، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "منطقة السيميا لا تقع بمحاذاة أي مستوطنة مباشرة، ولا توجد بؤر استيطانية ملاصقة، ورغم ذلك تتعرض لاقتحامات متكررة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال"، مذكّراً بأن الاحتلال سبق أن منع البناء في مقطع محدد بطول يقارب 200 متر عند مدخل المنطقة، علماً أنّ منطقة السوق تبدأ من مسافة 250 متر إلى داخل البلدة، وصولاً إلى 600 متر شملتها إخطارات الإخلاء.

ويشير أبو عواد إلى أن المحالّ والمنشآت التي استهدفها الاحتلال تقع بعد هذا المقطع، في منطقة مأهولة منذ سنوات، وتضم منازل ومحالّ تجارية قائمة، فضلًا عن وجود عيادة حكومية في المنطقة، ما يدحض ادعاءات الاحتلال بشأن عدم وجود عمران أو سكان. ويوضح أن المنطقة ليست حالة طارئة أو مستحدثة، بل تُعدّ جزءًا قائمًا منذ سنوات طويلة، وتضم في أصلها مبانيَ سكنية ومحالّ تجارية.

ويشير أبو عواد إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة نشاطاً تجارياً متزايداً، في ظل حركة اقتصادية نشطة من أبناء الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، الأمر الذي دفع المواطنين إلى البحث عن مصادر رزق بديلة لتحسين مستويات دخلهم، عبر أعمال تجارية بسيطة ومحدودة في المنطقة النشطة اقتصادياً "السيميا".

ويعتبر مدخل السموع الرئيسي من الناحية الغربية، أسوةً بمداخل المدن والقرى الفلسطينية الأخرى، بوابة أساسية للبلدة، ويقطنه سكان في منازل قائمة، إلى جانب محالّ تجارية ممتدة على الشارع العام، ما يؤكد أن المنطقة مأهولة وليست وليدة اللحظة. ويبيّن أبو عواد أن المدخل الغربي للسموع يربط البلدة بالشارع الالتفافي الذي يسلكه مستوطنون والمؤدي إلى المدن والقرى المجاورة، ويُعدّ ممراً حيوياً لجميع السكان، مشيراً إلى أن تطور البناء والنشاط التجاري في المنطقة جاء بشكل طبيعي، لكن الاحتلال يريد منع التوسّع الفلسطيني في المناطق الخاضعة لمخططات البلدية الهيكلية.

وتُعدّ بلدة السموع من أكثر البلدات الفلسطينية التي تواجه حصاراً استيطانياً خانقاً، نظراً إلى موقعها الحدودي المحاذي للأراضي المحتلّة عام 1948. وتمتلك بلدة السموع مدخلاً رئيسياً واحداً من الناحية الجنوبية الغربية، وهو المؤدي إلى المنطقة التي شهدت عملية الهدم الأخيرة. ويقطن البلدة نحو 30 ألف مواطن، تحيط بهم بؤر استيطانية من الجهة الجنوبية المتاخمة للداخل المحتلّ، فضلًا عن وجود مستوطنتي "شمعون" و"عتنائيل" اللتين تقتربان من البلدة، وإن لم تكونا ملاصقتين لها بشكل مباشر.