الاحتلال يهدد طالباً بالاعتقال خلال وجوده داخل حرم جامعة بيرزيت

- أكدت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت تعرضها لتهديدات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك اعتداءً على حرمة الجامعة وحق الطلاب في الأمان والتنظيم، محملة إدارة الجامعة المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بالطلاب. - شددت الحركة على ضرورة أن تبقى الجامعة مساحة آمنة للطلاب، محذرة من مغبة التنصل من المسؤولية، ومؤكدة استعدادها لاتخاذ خطوات للدفاع عن حقوق الطلاب وكرامتهم. - في سياق آخر، قامت قوات الاحتلال بهدم منشآت سكنية وزراعية في قرى مختلفة، مما يعكس استمرار سياسة الهدم والتدمير في المناطق الفلسطينية.

أكدت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، اتصال ضابط من قوات الاحتلال الإسرائيلي بأحد الشبان الموجودين داخل أسوار الجامعة وتهديده بالاعتقال إن لم يخرج هو ومن معه من داخل الجامعة. وأوضحت أن ما حدث يمثل اعتداء سافراً على حرمة الجامعة وحق الطلاب في الأمان والتنظيم والعمل النقابي.

وحمّلت الحركة الطلابية في بيان لها إدارة الجامعة كامل المسؤولية عن أي أذى أو اعتقال أو ملاحقة قد تطاول الحركة الطلابية أو أيٍّ من نشطائها، خاصةً في ظل تبليغ الإدارة ممثلي الكتل الطلابية بأنها لن تتحمّل أي مسؤولية عمّا قد يحدث لهم. وشددت الحركة على أن ذلك موقف مرفوض وخطير ويتناقض مع واجب إدارة الجامعة الأخلاقي والقانوني في حماية طلبتها والدفاع عنهم.

وأكدت أن الجامعة يجب أن تبقى مساحة آمنة وحاضنة لطلبتها، لا ساحة مفتوحة للتهديد والابتزاز، وأن التنصّل من المسؤولية لا يعفي الإدارة من تبعات ما قد ينتج عن هذا التقصير. وحذّرت الحركة الطلابية من مغبّة الاستمرار في هذا النهج، مؤكدة أن الحركة الطلابية ستبقى ثابتة على مواقفها، وستتخذ ما يلزم من خطوات للدفاع عن حقوق الطلبة وكرامتهم، محملة إدارة الجامعة كامل المسؤولية عن أي تصعيد أو نتائج تترتب على ذلك.

في سياق منفصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخزنين وشقة سكنية وغرفة زراعية في قرية الفندق، شرق قلقيلية، كما هدمت أربع شقق سكنية ومنشآت زراعية وحيوانية في بلدة العيسوية، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى هدم سور وجرف معرش لزراعة العنب، جنوب الخليل.