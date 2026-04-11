- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المسيحيين من المشاركة في إحياء سبت النور في كنيسة القيامة بالقدس، حيث فرضت إجراءات مشددة وقلصت أعداد المشاركين، مما أدى إلى اقتصار الحضور على بضع مئات من رجال الدين وأبناء المدينة. - شهدت ساحة كنيسة القيامة تواجدًا كثيفًا لعناصر شرطة الاحتلال، وتم تسليم مفتاح الكنيسة إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس، بينما تم نقل "النور المقدس" إلى خارج فلسطين عبر وفود دبلوماسية. - تمثل الإجراءات الإسرائيلية تقييدًا لحرية العبادة ومحاولة لفرض سيطرة على القدس، حيث تم منع نحو 5 آلاف مسيحي من الوصول إلى كنيسة القيامة، مما يعكس محاولة لتغيير الطابع الديني والتاريخي للمدينة.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، آلاف المسيحيين من المشاركة في إحياء سبت النور في كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة، وذلك بالتزامن مع إجراءات مشددة في البلدة القديمة قلصت أعداد المشاركين بشكل ملحوظ، حيث مُنع المسيحيون في الضفة الغربية من دخول القدس للمشاركة للعام الثالث على التوالي.

ويعتبر أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس أمين جودة الحسيني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن إجراءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم السبت، فاقت من حيث الكثافة أعداد الزوار والحجاج داخل كنيسة القيامة، في مشهدٍ مخالف للتصريحات الإسرائيلية السابقة التي تحدثت عن تسهيلات للوصول إلى الكنيسة، موضحاً أن البلدة القديمة في مدينة القدس شهدت، اليوم السبت، إغلاقات واسعة ونصب حواجز مشددة، حيث مُنع العديد من المسيحيين، وكذلك المسلمين، من الدخول إليها، فيما اشترطت شرطة الاحتلال إبراز تصاريح خاصة للوصول إلى كنيسة القيامة، مشيراً إلى أن هذه التصاريح وُزعت بأعداد محدودة عبر البطريركيات، في مقابل السماح بالوصول إلى حائط البراق الذي كان متاحاً لليهود دون قيود مماثلة.



ويؤكد الحسيني أن ساحة كنيسة القيامة كانت، منذ ساعات الصباح، مكتظة بعناصر شرطة الاحتلال بأعداد تفوق أعداد المؤمنين، في ظل الإجراءات الأمنية المفروضة خلال المناسبة، كما اقتحم قائد شرطة الاحتلال تلك الساحات. ويبيّن أن أعداد الموجودين داخل كنيسة القيامة اقتصرت على بضع مئات من رجال الدين وأبناء مدينة القدس والحجاج، بينهم موظفو سفارات وقنصليات، في حين بقيت أعداد كبيرة من الأهالي خلف الحواجز في انتظار السماح لهم بالدخول، مشيراً إلى تراجع ملحوظ في مشاركة فرق الكشافة، خاصة القادمة من خارج القدس، نتيجة كثرة الحواجز التي أعاقت وصولهم.

وفي ما يتعلق بمراسم "سبت النور" في كنيسة القيامة، فإنه وفق نظام "الستاتيكو" (الوضع القائم)، سلم الحسيني صباحاً مفتاح الكنيسة إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس قبل فتح الأبواب رسمياً. وبحسب الحسيني، فإنه شارك برفقة مطارنة من طائفتي الروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس في عملية تفتيش القبر المقدس للتأكد من خلوه من أي شعلة، قبل إغلاقه بالشمع المقدس ووضع ختمه الخاص إيذاناً ببدء الطقوس.



في حين يقوم البطريرك لاحقاً بالدخول إلى القبر المقدس بعد إتمام الطواف ثلاث مرات حوله، ليخرج بما يُعرف بـ"النور المقدس"، الذي يُنقل بدوره إلى خارج فلسطين عبر وفود دبلوماسية وطائرات مخصصة، إضافة إلى توزيعه على الكنائس في الضفة الغربية.

من جانبه، يقول رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس معروف الرفاعي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت، اليوم السبت، إجراءات مشددة في البلدة القديمة من مدينة القدس ومحيط كنيسة القيامة تزامناً مع إحياء سبت النور، ما حال دون مشاركة أعداد واسعة من المسيحيين في الاحتفالات".

ويوضح الرفاعي أن شرطة الاحتلال نصبت منذ ساعات الصباح حواجز حديدية وانتشرت بكثافة، ومنعت دخول العديد من المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب منع فرق الكشافة الفلسطينية من تنظيم حركة المشاركين بسبب رفعها الأعلام الفلسطينية، كما اعتدت على الكشافة، مشيراً إلى أن المسيحيين من الضفة الغربية مُنعوا بالكامل من الوصول إلى القدس، في إجراء يتكرر للعام الثالث على التوالي بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



ويلفت الرفاعي إلى أن نحو 5 آلاف مسيحي من سكان حارة النصارى في البلدة القديمة من مدينة القدس تأثروا بقيود الاحتلال ومنعوا بغالبيتهم من الوصول إلى كنيسة القيامة، فيما سُمح فقط لرجال الدين وبعض كبار السن بالدخول، ما أدى إلى اقتصار عدد المشاركين على بضع مئات، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل تقييداً لحرية العبادة، ومحاولة لفرض سيطرة إسرائيلية على القدس، عبر التعامل معها باعتبارها مدينة خاضعة للسيادة الإسرائيلية، وفرض قيود على دخول الفلسطينيين إليها، سواء من المسلمين أو المسيحيين، بما ينعكس على الطابع الديني والتاريخي للمدينة العربية والإسلامية. ويشير الرفاعي إلى أن إسرائيل تريد أن تقول للعالم إن مدينة القدس التي يبلغ عمرها آلاف السنين ليست فقط إسلامية مسيحية، وإنما هي مدينة إسرائيلية كباقي المدن المحتلة في الداخل المحتل عام 1948.

وتأتي إجراءات الاحتلال بحق كنيسة القيامة وتقييد حرية العبادة في "سبت النور" بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، مدة أربعين يوماً، بذريعة الحرب على إيران، ومن ثم أعادت فتحهما أول من أمس الخميس.