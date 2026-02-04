الاحتلال يلغي سفر الدفعة الثالثة من مرضى غزة عبر معبر رفح

- حرمان 11 ألف مريض سرطان من العلاج: حذّرت وزارة الصحة في غزة من حرمان آلاف المرضى من العلاج التخصصي بسبب إلغاء سلطات الاحتلال سفرهم عبر معبر رفح، مما يعمّق معاناتهم ويقيّد حقهم في العلاج. - تفاقم الأزمة الصحية: أشارت الوزارة إلى أن 64% من أدوية السرطان غير متوفرة، مع غياب أجهزة التشخيص الضرورية، مما يزيد من تدهور الحالة الصحية للمرضى. - مناشدة للتدخل الدولي: دعت الوزارة الجهات الدولية للتدخل لتمكين المرضى من السفر للعلاج وإدخال الأدوية الضرورية، في ظل أوضاع صحية واجتماعية كارثية.

بالتزامن مع "اليوم العالمي للسرطان" (4 فبراير/ شباط)، حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من حرمان 11 ألف مريض بالسرطان من العلاج التخصصي والتشخيصي داخل القطاع وخارجه، وذلك إثر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلغاء سفر دفعة جديدة من المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري. وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، للصحافيين، إنّ سلطات الاحتلال ألغت سفر المرضى ضمن "الدفعة الثالثة" عبر معبر رفح البري مع مصر، في قرار جديد يعمّق معاناة الجرحى ويقيّد حقهم الأصيل في العلاج والإجلاء الطبي.

وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، نبّهت وزارة الصحة في غزة إلى أنّ أربعة آلاف مريض ممن لديهم تحويلات علاج بالخارج ينتظرون منذ أكثر من عامين فتح المعبر وتسهيل سفرهم. وأشارت إلى أن خروج المستشفيات التخصصية عن الخدمة، وتدمير "مركز غزة للسرطان"، قد فاقم من معاناة هؤلاء المرضى على نحو كارثي. ولفت البيان إلى أنّ مقومات تقديم الرعاية لمرضى السرطان باتت "مدمّرة ومستنزفة"، وأهمها انعدام الأدوية، إذ إن 64% من أدوية السرطان رصيدها "صفر". إلى جانب غياب التشخيص نظراً لعدم توفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة، مثل جهاز الرنين المغناطيسي و"الماموغرام"، ما يفاقم الحالة الصحية للمرضى.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن مرضى السرطان "مُحاصرون بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية"، مناشدة الجهات الدولية كافة التدخّل لتمكين المرضى من السفر للعلاج بالخارج، وإدخال الأدوية الضرورية، وإعادة تأهيل مراكز تقديم الخدمة.

يُذكر أن أكثر من 20 ألف مريض ينتظر السفر من قطاع غزة للعلاج، وفق أرقام نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي. كذلك يحتاج نحو 2000 طالب وطالبة إلى السفر للالتحاق بجامعاتهم، فيما الآلاف من حملة الوثائق والجنسيات العربية والأجنبية ينتظرون لمّ شملهم مع عائلاتهم في الخارج.