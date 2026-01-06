- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت أثناء الدوام الجامعي، مما أدى إلى إصابة أكثر من 40 طالبًا بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، في اعتداء وصفه رئيس الجامعة بأنه تجاوز للحدود وتهديد للعملية الأكاديمية. - أكد رئيس الجامعة أن الاقتحام جزء من استهداف الاحتلال للشعب الفلسطيني، بهدف تعطيل مهام الجامعة التعليمية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني. - رغم الاقتحام، استأنفت الجامعة العملية التعليمية، مؤكدة على استمرارها في أداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية، في مواجهة محاولات الاحتلال لترويع العملية الأكاديمية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية، في سابقة خطيرة أثناء الدوام الجامعي، ما هدد بوقف العملية الأكاديمية. وأسفر الاقتحام عن وقوع أكثر من 40 إصابة في صفوف الطلبة، تنوعت بين الرصاص الحي والمطاطي والاختناق.

وقال رئيس جامعة بيرزيت، طلال شهوان، خلال مؤتمر صحافي عقده في الحرم الجامعي شمال رام الله، إن استهداف قوات الاحتلال للجامعة حدث متكرر، لكنه اليوم "تجاوز كافة الحدود بهمجية واضحة"، مشيراً إلى أن الاقتحام تم خلال وقت الدوام الرسمي بوجود قرابة ثمانية آلاف طالب وطالبة. وأكد أن هذا الاعتداء هو "جزء من منظومة الاستهداف الاحتلالي والاستعماري للشعب الفلسطيني، والهدف منه ثني الجامعة عن القيام بمهامها وواجباتها التعليمية والمجتمعية والإنسانية". وحول التفاصيل، أوضح أن قوة مؤلفة من نحو 20 آلية عسكرية اقتحمت الحرم الجامعي بعد تحطيم إحدى بواباته بشكل عنيف.

وفي تحديث لحصيلة الإصابات، أكدت إدارة العلاقات العامة في الجامعة لـ"العربي الجديد" أن العدد فاق 40 إصابة، منها تسعٌ بالرصاص الحي، وأخرى بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابات نتيجة التدافع.

ووصف رئيس الجامعة الاقتحام بأنه يأتي ضمن "مسلسل لتجهيل الشعب والسيطرة على تفكيره"، مؤكداً أن هذه الممارسات تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني. ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول طبيعة التهديدات التي تلقتها الجامعة، خاصة بعد اقتياد الاحتلال لنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية جانباً، لم يوضح شهوان التفاصيل الدقيقة، مكتفياً بالقول: "إن التهديدات جزء من الواقع اليومي، وهي تصل باستمرار ولا تنقطع".

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية والاتصال، ياسر العموري، لـ"العربي الجديد"، أن الاقتحامات تأتي بذريعة وجود نشاطات غير أكاديمية، مفنداً ذلك بالقول: "جامعة بيرزيت معروفة بممارسة العمل الأكاديمي بكافة مجالاته، وحرية الرأي والتعبير ليست خارج الإطار الأكاديمي". مشيراً إلى أن هذا الاقتحام يختلف عن سابقيه (وآخرها فجر 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، كونه حدث في ذروة الدوام بوجود نحو عشرة آلاف طالب وألف موظف، معتبراً إياه "رسالة لترويع العملية الأكاديمية وانتهاكاً جسيماً للحماية الدولية الممنوحة للجامعات".

ميدانياً، كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الجامعة تزامناً مع فعالية للحركة الطلابية تنديداً بجرائم الاحتلال. وشرح الطالب نائل أبو علي لـ"العربي الجديد" ما حدث قائلاً: "علقت الحركة الطلابية الدوام بين الساعة 11 و12 ظهراً لوقفة تنديد، لنفاجأ بجيش الاحتلال يقتحم المكان بسرعة ودون سابق إنذار، مطلقاً الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما جعل التحرك مستحيلاً وحاصر الطلبة داخل الحرم". بدوره، قال الطالب مجد حنون لـ"العربي الجديد": "إن سياسة الاحتلال تهدف للتشويش على جامعات الضفة بعد هدم جامعات غزة، لكن الطلبة يعون ما يحصل ومصرون على الاستمرار رغم المخاطر".

يذكر أنه فور انسحاب قوات الاحتلال، استأنفت الجامعة العملية التعليمية والدوام الإداري، في رسالة اعتبرها رئيس الجامعة لتأكيد "استمرار بيرزيت في أداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية".