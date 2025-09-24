الاحتلال يعطّل محطة أكسجين مستشفى القدس في غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، توقف محطة أكسجين مستشفى القدس التابع لها في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، إثر تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من خطورة الأوضاع في محيط المستشفى. وأكدت الجمعية في بيان، مساء الثلاثاء، توقف محطة الأكسجين الخاصة بمستشفى القدس التابع للجمعية في حي تل الهوى في مدينة غزة عن العمل بسبب تعرضها لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. مشيرة إلى أن المستشفى يعتمد حالياً على أسطوانات أكسجين معبأة مسبقا، والتي تكفي لمدة 3 أيام فقط، ما يهدد حياة المرضى بشكل مباشر.



وذكرت الجمعية أن آليات الاحتلال موجودة عند البوابة الجنوبية للمستشفى وتمنع الدخول والخروج منه، وحذرت من خطورة الأوضاع في محيط المستشفى، ما يهدد سلامة المرضى والطواقم الطبية. وأكدت ضرورة أن تكون المستشفيات ملاذا أمنا للمدنيين وتتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني. وطالبت جمعية الهلال الأحمر، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لحماية الطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 65 ألفا و382 شهيدا، و166 ألفا و985 مصابا. وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في 16 سبتمبر الحالي إلى أن الكيان الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية، موضحة أنه منعت وكالات الإغاثة الموثوقة من إيصال المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة، بهدف "تدمير الفلسطينيين في غزة ماديا من خلال ظروف معيشية قاسية في القطاع".

(قنا)