الاحتلال يعتقل 65 طالباً فلسطينياً بالثانوية العامة منذ مطلع 2026

- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 65 طالبًا وطالبة من الثانوية العامة في الضفة الغربية منذ بداية العام، بينهم أربعة اعتُقلوا خلال الامتحانات، مع تحويل أحدهم للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. - تصاعدت حملات الاعتقال ضد الطلبة منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، مما حوّل التعليم إلى محطة للتنكيل والحرمان من أداء الامتحانات، مع حرمان الطلبة المعتقلين من حقهم في التعليم. - دعت منظمات حقوقية دولية للتدخل العاجل لوقف استهداف الطلبة الفلسطينيين وضمان حقهم في التعليم، وسط تقارير عن انتهاكات واسعة بحق الأسرى الفلسطينيين.

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 65 طالبا وطالبة بالثانوية العامة في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري، بينهم أربعة اعتُقلوا منذ بدء الامتحانات، فيما حُوِّل أحدهم إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، مشيرا في بيان إلى أن بين المعتقلين أربعة طلاب اعتُقلوا خلال فترة الامتحانات، في إطار تصعيد يستهدف الطلبة الفلسطينيين وحرمانهم من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، مضيفا أن أحد الطلبة حُوِّل إلى الاعتقال الإداري، فيما أُصيب طالب آخر بجروح قبل اعتقاله، لافتا إلى أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة تستهدف الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.

وأوضح النادي (غير حكومي) أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حملات الاعتقال بحق الطلبة، ضمن عمليات واسعة طاولت عشرات آلاف الفلسطينيين"، وحوّلت المسار التعليمي لطلبة الثانوية العامة إلى ما وصفه بـ"محطة للتنكيل والحرمان من أداء الامتحانات"، مؤكدا أن هذا التصعيد لم يقتصر على الاعتقال، بل شمل حرمان الطلبة والأطفال داخل السجون من حقهم في التعليم، بعدما سلبتهم سلطات السجون هذا الحق الذي ناضل الأسرى لسنوات من أجل انتزاعه.

وأضاف أن منظومة السجون الإسرائيلية تمارس سياسات التعذيب والإذلال والتنكيل بحق الأسرى، بمن فيهم الأطفال والطلبة، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف استهداف الطلبة الفلسطينيين وضمان حقهم في التعليم وحمايتهم من الانتهاكات.

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ووفق معطيات فلسطينية، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة منذ الثامن من أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 واعتقال نحو 23 ألفا. ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعانون التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم خلال فترات الاحتجاز، وفقا لتقارير حقوقية.

(الأناضول)