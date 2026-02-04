الاحتلال يخترق مدارس القدس من بوابة "الوعي في حالات الطوارئ"

- مشروع توعوي في المدارس الفلسطينية: يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مشروع تعليمي في المدارس الفلسطينية بالقدس الشرقية، حيث يقدم جنود ناطقون بالعربية برامج توعوية حول التصرف في حالات الطوارئ، بهدف سد الفجوة في الوعي لدى الطلاب. - التحديات والمخاوف: يواجه المشروع تحديات تتعلق بحساسية السكان الفلسطينيين تجاه الجيش، مع محاولات للتوافق مع لجان أولياء الأمور وضمان عدم تسييس المحتوى، بجانب قلق حول التمويل رغم تأكيد الجيش على تمويله الكامل. - أهداف أعمق و"أنسنة" الجنود: يسعى المشروع إلى "أنسنة" الجنود وتطبيع وجودهم في المجتمع الفلسطيني، عبر تقديمهم كمرشدين، وسط انتقادات بأنه يعزز السيطرة الإسرائيلية.

يباشر جنود جيش الاحتلال في منظومة الاحتياط ضمن الجبهة الداخلية، وتحديداً الذين توصف وظيفتهم بأنهم "متحدثو الجبهة الداخلية باللغة العربية"، في تنفيذ مشروعٍ جديد يُزعم أنه "تعليميٍّ توعوي" في عدد من المدارس الفلسطينية الواقعة في الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة، على ما كشفته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأربعاء.

وإذا نُفِّذ المشروع، الذي لا تزال أوساط في جيش الاحتلال متريّثة في الإعلان عنه في وسائل الإعلام، كما هو مخطَّط له، فإن الجنود متحدثي اللغة العربية، والمرتدين لزيّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيدخلون خلال الأشهر القريبة إلى مدرسة حدّدتها بلدية الاحتلال في القدس والجيش بوصفها مدرسة تجريبية؛ حيث سيُطبَّق فيها المشروع التجريبي الأولي، وذلك بعد جولات تمهيدية نفذتها الهيئات المختلفة في المكان.

المفترض أن تكون التجربة الأولى للمشروع في المدرسة، ومن المتوقع أن يقود الجنود برنامجاً تعليمياً جديداً يركّز على ما يُزعم أنه "رفع الوعي" بسبل التصرّف والحماية في حالات الطوارئ، وذلك انطلاقاً من اعتبارات تفترض أن ثمّة "فجوة كبيرة في ترسيخ هذا الموضوع لدى الطلاب الذين يدرسون في الشطر الشرقي".

منذ السنوات الأخيرة، تحاول قيادة الجبهة الداخلية زيادة حضورها في القرى والبلدات العربية في المناطق المحتلة داخل الخط الأخضر

وتدّعي الجبهة الداخلية أنها أخذت بالحسبان أيضاً "حساسية سكان المنطقة الفلسطينيين" تجاه قوات الجيش الإسرائيلي ودخول هؤلاء إلى المدارس الفلسطينية، ولذلك يعتزم الجيش "التوافق" مع لجان أولياء الأمور على المضامين التعليمية؛ حيث "يسعى أهالي الطلبة الفلسطينيين إلى التأكد من أن المضامين التي ستُدرس لأبنائهم حول التصرف في حالات الطوارئ التي لا تتناول قضايا سياسية"، بتعبير المصدر ذاته.

اللافت في الأمر هو إصرار إشراك الجبهة الداخلية وجنود بزي جيش الاحتلال لتنفيذ المشروعٍ في مدارس فلسطينية، مع العلم أنه حتّى في المدارس الحكومية الإسرائيلية داخل مناطق المحتلة عام 1948، التي يدرس فيها طلبة عرب فقط دون يهود، يقوم المدرسون، الذين في غالبيتهم عرب أيضاً، بتفعيل برامج توعوية كهذه، وحتّى خلال إجراء تمارين الجبهة الداخلية نادراً ما يُشارك جنود في إجراء التمارين داخل المدارس؛ إذ يخضع المُدرسون لتدريباتٍ في أطر الجبهة الداخلية خارج المدرسة ويطبقونها على الطلاب لحظة إجراء تمرينات الطوارئ، سواء على الحروب أو الكوارث الطبيعية والحرائق.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن أحد الجنود المشاركين في المشروع قوله: "ندرك إمكانية أن تُطرح علينا أسئلة صعبة مثل لماذا يوجد على الزيّ علم إسرائيل وليس علم فلسطين؟ نحاول أن نكون رسميين ونعرف كيف نجيب بإيجاز بأننا نمثّل الجيش الإسرائيلي. هدفنا هو أن نظهر أن كل سؤال مشروع، لا سيما لدى فئة سكانية تكاد ترى الجيش (الاحتلال) فقط في سياق سلبي".

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي ستحضر فيها قيادة الجبهة الداخلية في الشطر الشرقي من المدينة المحتلة، لا تزال تُخاض نقاشات حول "الطريقة الأنسب" التي ستدخل بها الطواقم إلى المدارس، وتحديداً المدرسة التجريبية الأولى. وعن ذلك قال أحد الجنود المشاركين في المشروع: "نوشك على إنهاء الترتيبات. وإذا سار كل شيء كما ينبغي، نعتقد أننا سندخل الجزء الشرقي من القدس مع اقتراب شهر مايو/ أيار المقبل. وفي هذه المرحلة نحدّد الطريقة والنطاق المناسبين لدخولنا، وندرس أيضاً مسألة توفير الحماية الأمنية للطواقم".

ومنذ السنوات الأخيرة، تحاول قيادة الجبهة الداخلية زيادة حضورها في القرى والبلدات العربية في المناطق المحتلة داخل الخط الأخضر، وقد بدأت بالفعل في التعاون مع عدد من الجهات الرسمية في بلدات معيّنة. وفي جزء من رغبتها في "تعزيز الحضور"، تخطط قيادة الجبهة الداخلية أن يكون لها حضور أيضاً في القرى والمدن الفلسطينية البدوية في النقب (بادية فلسطين)، التي تفتقر غالبيتها للملاجئ وأماكن الحماية؛ حيث دفع أبناؤها بالنتيجة لذلك أرواحهم ثمناً لتعمّد سلطات الاحتلال تركهم دون ملاجئ. وفي إطار خططها، عقدت في ديسمبر/كانون الأول من العام 2024 مؤتمراً تناول مسألة الحماية، وشارك فيه القائد السابق للجبهة الداخلية اللواء رافي ميلو.

"أنسنة" جنود الاحتلال الإسرائيلي

ونقلت الصحيفة عن الجنود الذين سيشاركون في المشروع التجريبي قولهم إنه "حالياً توجد في التجمعات البدوية فتيات يقدّمن الخدمة الوطنية (خدمة تطوعية يؤديها جزء من العرب غير المفروضة عليهم الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الاحتلال، وتُعد مشروعاً خطيراً يهدف لأسرلة الشباب والشابات الفلسطينيات في الداخل)". وبحسب الجنود، فإن "الشابات البدويات في الخدمة الوطنية يقدمن إرشادات في المدارس بعد أن خضعن لتدريب معيّن لدينا. ومع ذلك، فالأمر لا يحمل التأثير نفسه". وأوضح هؤلاء أنه "عندما يرى الأطفال جندياً بزيّه العسكري يشرح ما يجب فعله عند سماع صفارة الإنذار، يكون لذلك وقع أكبر"، في إشارة إلى الرغبة في "أنسنة" جنود الاحتلال وجعل حضورهم طبيعياً خارج سياق كونهم رمزاً أساسياً من رموز الاحتلال، الذين يرتكبون جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة.

وعند هذه النقطة تحديداً، يطمح جنود الجبهة الداخلية من متحدثي اللغة العربية في إحداث تغيير أعمق. إذ كما قال أحدهم إنه "في النهاية، لا توجد في هذه المناطق غرف محصّنة، ونحن نجري التكييفات اللازمة بحيث تكون التعليمات أكثر دقة. إذا عاد الطفل إلى بيته، وفي لحظة الحقيقة (لحظة انطلاق صافرات إنذار تحذيرية من صواريخ أو كوارث طبيعية) طلب من والده البقاء في أقرب مساحة محمية لمدة عشر دقائق، نكون قد كسبنا عائلة كاملة بعصفور واحد"، وفق زعمه. علماً أن على سلطات الاحتلال، كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة حياة السكان من جميع النواحي، تأمين الملاجئ وأماكن الحماية كما تقوم بفعل ذلك في المدن والمستوطنات اليهودية.

إلى ذلك، عبّر الجنود المشاركون في المشروع عن قلقهم بشأن التمويل، زاعمين أن قيادة الجبهة الداخلية لا تخصص ميزانيات كافية لموضوع التوعية في المناطق العربية، ما قد يفضي إلى صعوبات في تنفيذه. وذلك رغم، أكد جيش الاحتلال على أن "المشروع ممول بالكامل"، وفق "يسرائيل هيوم".