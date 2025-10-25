الاحتجاجات على المجمع الكيميائي في قابس تتوسع إلى العاصمة تونس

- تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس احتجاجاً على التلوث البيئي الناجم عن المجمع الكيميائي في قابس، حيث يعاني السكان من ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية والسرطان بسبب الغازات السامة والنفايات الصناعية. - المحتجون يطالبون بإغلاق الوحدات الملوثة، بينما وصفت الحكومة الوضع بأنه "اغتيال بيئي"، مع وعود بصيانة الوحدات وبناء مستشفى للسرطان، لكن المحتجين يرفضون الحلول المؤقتة. - الاحتجاجات تهدد بالانتشار في مناطق أخرى، مما يزيد الضغوط على الحكومة في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة.

تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس، اليوم السبت، احتجاجاً على أزمة بيئية حادة من جراء التلوث الناجم عن المجمع الكيميائي المملوك للدولة في مدينة قابس جنوبي البلاد، في توسع للاحتجاجات المستمرة هناك منذ أسابيع. ويُبرز أحدث تحرّك في العاصمة تزايد الاحتقان من عدم الاستجابة الفورية من السلطات وتدهور الخدمات العامة بشكل متزايد.

ويشير سكان قابس إلى ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية وهشاشة العظام والسرطان بسبب الغازات السامة المنبعثة من مصانع الفوسفات التابعة للمجموعة الكيميائية الحكومية، والتي تسكب آلاف الأطنان من النفايات في البحر يومياً. وحمل المحتجون في تونس لافتات وهتفوا بشعارات تضامناً مع سكان قابس، ونددوا برد السلطات الأمني، بما في ذلك ما وصفوه بالقمع واعتقال الشباب النشطاء.

وقال هاني فرج، أحد المحتجين وعضو حملة "أوقفوا التلوث"، لوكالة رويترز: "الأمر بسيط، شعب قابس يريد أن يتنفس. الدولة يجب أن تغلق الوحدات الملوثة في المصنع. قابس تموت ببطء"، مضيفاً: "لن نظل صامتين. سنصعّد احتجاجاتنا السلمية". وتفجرت أحدث موجة من الاحتجاجات في قابس في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن عانى عشرات التلاميذ من صعوبات في التنفس نتيجة الأبخرة السامة من مصنع يحوّل الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك وأسمدة. وتدفق عشرات الآلاف إلى الشوارع في قابس مطالبين بإغلاق الوحدات الملوثة الأسبوع الماضي.

وتخشى الحكومة أن تؤدي الاحتجاجات في العاصمة إلى توسع أكبر في مناطق أخرى من تونس، ما يزيد الضغوط على إدارة الرئيس قيس سعيّد، في وقت تواجه فيه صعوبات اقتصادية طويلة الأمد. ووصف سعيّد الوضع في قابس هذا الشهر بأنه "اغتيال بيئي"، ملقياً اللوم على "الخيارات السياسية الإجرامية للحكومة السابقة". وفي مسعى لتهدئة الاحتجاجات، دعا الوزارات إلى صيانة الوحدات الصناعية لإيقاف التسربات في خطوة فورية.

وقال وزير الصحة مصطفى الفرجاني قبل أيام إن الحكومة ستبني مستشفى للسرطان في قابس للتعامل مع تزايد الحالات. ومع ذلك، يرفض المحتجون الحلول المؤقتة مطالبين بالإغلاق الدائم أو نقل المنشآت الملوثة.

وحذرت منظمات بيئية من أنّ أطناناً من النفايات الصناعية تُفرغ يومياً في البحر عند شط السلام، ما يتسبب في أضرار جسيمة للحياة البحرية. ويشير الصيادون المحليون إلى انخفاض حاد في مخزونات الأسماك خلال العقد الماضي، ما يهدد مصدر دخل حيوياً للعديد من السكان في المنطقة.

