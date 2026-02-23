- وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة لتسريع تقييم طلبات اللجوء، تشمل تطبيق مبدأ "البلدان الثالثة الآمنة" وإنشاء "قائمة بلدان المنشأ الآمنة"، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026. - تهدف القواعد إلى جعل نظام الهجرة واللجوء أكثر فعالية، مما يسمح للدول الأعضاء بتقييم طلبات الحماية الدولية بسرعة وكفاءة، مع إمكانية رفض الطلبات وترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان آمنة. - تشمل قائمة "بلدان المنشأ الآمنة" دولاً مثل بنغلادش وكولومبيا ومصر، مع إمكانية إضافة دول أخرى بناءً على ظروف محددة.

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم الاثنين، على قواعد مشدّدة أقرّها البرلمان الأوروبي أخيراً، والتي تهدف إلى تسريع تقييم طلبات اللجوء في الدول الأعضاء، وتنصّ على تطبيق مبدأ "البلدان الثالثة الآمنة" وعلى إنشاء "قائمة بلدان المنشأ الآمنة". ومن المقرّر أن تدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ، ابتداءً من الثاني من يونيو/ حزيران 2026. ومن شأن القواعد المشدّدة الجديدة، التي تسعى إلى جعل نظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي "أكثر فاعلية"، أن تساعد الدول الأعضاء، من خلال "قائمة بلدان المنشأ الآمنة"، لتقييم طلبات الحماية الدولية المقدّمة من مواطني هذه البلدان بطريقة أكثر سرعة وكفاءة.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق في العاشر من فبراير/ شباط الجاري، على تعديلات في نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي التي من شأنها التمهيد لتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان لا تربطهم بها صلة تُذكر لكنّه يعدّها "آمنة"، الأمر الذي يشير إلى تصاعد السياسات المناهضة لاستقبال المهاجرين في أوروبا.

قائمة "بلدان المنشأ الآمنة"

وحُدّدت كلّ من بنغلادش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس "بلدان منشأ آمنة"، على مستوى الاتحاد الأوروبي. كذلك سوف تُعَدّ الدول المرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي "بلدان منشأ آمنة"، ما لم تتوفّر ظروف معيّنة.

ومن بين هذه الظروف، وجود نزاع مسلح دولي أو داخلي في الدولة المرشّحة، أو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتعلّق بالحقوق والحريات الأساسية، أو أن تتجاوز نسبة قرارات اللجوء الإيجابية لمواطني الدولة المرشّحة في الدول الأعضاء 20%.

كذلك سوف تتمكّن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الاستمرار في إعداد قوائمها المحلية الخاصة التي تتضمّن بلداناً آمنة إضافية.

قائمة "البلدان الثالثة الآمنة" تسهّل رفض اللجوء

ومن المتوقّع أن تتيح قائمة "البلدان الثالثة الآمنة" للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مزيداً من المرونة في رفض طلبات اللجوء. وبموجب هذا التنظيم، الذي يتيح رفض طلب اللجوء من دون الخوض في أساسه، من الممكن تصنيف الطلب غير مقبول إذا كان صاحب الطلب قادراً على طلب الحماية في بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي.

وبحسب اللائحة الجديدة، يمكن للدول الأعضاء الاستناد إلى أحد ثلاثة مبرّرات لتصنيف طلب اللجوء غير مقبول: وجود صلة بين طالب اللجوء والبلد الثالث الآمن، أو عبور طالب اللجوء عبر بلد آمن قبل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، أو وجود اتفاق أو ترتيب مع ذلك البلد الآمن.

(الأناضول، العربي الجديد)