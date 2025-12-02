الاتحاد الأوروبي يقدّم العون لإسبانيا في مواجهة تفشي حمى الخنازير

- بدأ فريق من الأطباء البيطريين من الاتحاد الأوروبي العمل في برشلونة لتقييم تفشي حمى الخنازير الأفريقية وتقديم المشورة لإسبانيا، التي أوقفت بعض صادرات لحم الخنزير. - إسبانيا، أكبر منتج للحوم الخنزير في الاتحاد الأوروبي، استأنفت الشحنات إلى الصين بعد تأكيد بكين على الحد من الواردات من منطقة برشلونة فقط، بينما علقت دول أخرى مثل بريطانيا والمكسيك وكندا شحناتها. - حمى الخنازير الأفريقية غير ضارة للبشر لكنها تؤدي إلى نفوق الخنازير، مما يسبب خسائر مالية للمزارعين، وقد انتشرت من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا.

بدأ فريق من الأطباء البيطريين من الاتحاد الأوروبي العمل في برشلونة، اليوم الثلاثاء، في وقت تسعى فيه إسبانيا لاحتواء تفش لحمى الخنازير الأفريقية التي أجبرتها على وقف بعض صادرات لحم الخنزير. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن خبراء في علم الفيروسات وإدارة المخاطر سيزورون منطقة محظورة بطول ستة كيلومترات في بيلاتيرا لتقييم الوضع وتقديم المشورة وإعداد تقرير متابعة يتضمن توصيات.

وإسبانيا أكبر منتج للحوم الخنزير في الاتحاد الأوروبي، إذ تمثل ربع إنتاج التكتل، متقدمة على ألمانيا، وتبلغ قيمة صادراتها السنوية حوالي 3.5 مليارات يورو (4.05 مليارات دولار). واستأنفت، أمس الاثنين، الشحنات من مناطق أخرى إلى الصين، التي تمثل حوالي 42% من صادرات لحوم الخنزير الإسبانية خارج الاتحاد الأوروبي، بعد أن أكدت بكين أنها ستحد من الواردات من منطقة برشلونة فقط، تماشياً مع اتفاقية جرى توقيعها في الآونة الأخيرة.

لكن دولاً أخرى، بما في ذلك بريطانيا والمكسيك وكندا، علقت مجموعة واسعة من شحنات لحوم الخنازير ومنتجاتها من أنحاء إسبانيا وحث رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز الدول الأعضاء على مواصلة الشراء من المناطق خارج منطقة الحظر.

وإنفلونزا الخنازير الأفريقية غير ضارة للبشر، لكنها تؤدي إلى نفوق الخنازير، ما قد يسبب خسائر مالية للمزارعين. وتعود جذورها إلى أفريقيا قبل انتشارها في أوروبا وآسيا، وأدت إلى نفوق مئات الملايين من الخنازير بأنحاء العالم.

( رويترز، العربي الجديد)