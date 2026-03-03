- تراجعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% في عام 2025، مع انخفاض ملحوظ في طلبات السوريين والبنغلاديشيين والأتراك، بينما زادت طلبات الأفغان بنسبة 33% لتصل إلى 117 ألف طلب. - حذرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء من أن الحرب على إيران قد تؤدي إلى حركة لاجئين غير مسبوقة، مشيرة إلى أن زعزعة الاستقرار في إيران قد تغير مسار التراجع في طلبات اللجوء. - الاتحاد الأوروبي يعزز مستوى الاستعداد ويراقب الوضع عن كثب، مع التركيز على التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة لمواجهة أي تدفق محتمل للاجئين.

تراجعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% تقريباً في عام 2025، بحسب ما أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، اليوم الثلاثاء، لكنها حذّرت من أن الحرب على إيران قد تؤدي إلى حركة لاجئين "بمستويات غير مسبوقة". وقالت الوكالة في تقرير أُعدّ قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إنّ الاضطرابات في إيران قد تُغيّر مسار الاتجاه التنازلي في طلبات الحماية.

وأوضحت الوكالة أنّه "مع سكان يبلغ عددهم 90 مليوناً تقريباً، فإن مجرّد زعزعة جزئية للاستقرار من شأنها أن تؤدي إلى حركة لاجئين بمستويات غير مسبوقة". وبُحث هذا الاحتمال، الذي يُرجّح أن يثير قلق دول الاتحاد الأوروبي، أثناء اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد، الأحد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومن المقرر إدراج المسألة على جدول أعمال اجتماع وزراء داخلية الدول الـ27 المقرر في بروكسل الخميس. وأفادت المفوضية الأوروبية، الإثنين، بأنها "تعزز مستوى الاستعداد من خلال مراقبة الوضع عن كثب"، كما تعمل على تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية والدول الشريكة.

ورداُ على طلب تقييم جديد منها لأوضاع اللجوء، قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إنّها "ليست في وضع يتيح لها التعليق على أي تأثير محتمل للأعمال الحربية الجارية" في الشرق الأوسط. وأضافت أنّ "الوضع لا يزال متقلباً للغاية، وسيكون الإدلاء بأي تصريحات تقوم على الافتراض والتنبّؤ أمراً غير مسؤول". وذكر التقرير أنّ نزوح 10% فقط من سكان إيران سيعيد إلى الذاكرة أكبر تدفق للاجئين في العقود الأخيرة، محذراً من أن هذا السيناريو ما زال قائماً على "الفرضيات إلى حد كبير".

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى الاحتجاجات التي خرجت ضد السلطات الإيرانية والضربات الأميركية الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران، ووصفت البلاد بأنها "بؤرة توتر محتملة" في بيئة عالمية شديدة التقلّب. وأفادت أنّه "يجب بالتالي تفسير التراجع في عدد الطلبات بحذر"، ولفتت إلى أن إيران تعد من أكثر بلدان العالم استضافةً للاجئين. وتضم إيران حوالى 2.5 مليون لاجئ، معظمهم مواطنون أفغان، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

وقالت الوكالة الأوروبية إن النزوح في إيران ما زال محدوداً. وأوضحت أن مواطني إيران قدّموا 8 آلاف طلب لجوء فقط في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى سويسرا والنرويج في 2025، ما يجعلهم في المرتبة 31 من حيث حجم المتقدّمين. وتلقّت هذه البلدان حوالى 822 ألف طلب لجوء في 2025 في انخفاض نسبته 19% عن العام السابق، وجاء ذلك بعد تراجع نسبته 11% في 2024.

وكان التراجع في 2025 مدفوعاً إلى حد كبير بتراجع عدد الطلبات التي تقدّم بها السوريون والبنغلاديشيون والأتراك، بحسب الوكالة. وشكّل الأفغان أغلبية المتقدّمين بطلبات اللجوء مع 117 ألف طلب، في زيادة نسبتها 33% عن العام السابق، يليهم الفنزويليون مع 91 ألف طلب.

(فرانس برس)