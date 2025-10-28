أنهت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" (تتبع الاتحاد الأوروبي)، ومؤسسات أخرى، اختبار أدوات الفحص الجديدة للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين على الحدود الأوروبية، والمقرر بدء سريانها في منتصف عام 2026. وشمل الاختبار الذي أجري خلال الفترة من 13 إلى 24 الشهر الجاري، في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، تطبيق نظام الفحص الجديد في ظل ظروف تشغيلية حقيقية مع وصول 240 شخصاً بشكل غير نظامي، وتحسين سير العمل وتعزيز التنسيق بين الوكالات.

وتضم الإجراءات في الاختبار، الفحص الصحي والأمني وتحديد الهوية والتسجيل البيومتري للمهاجرين، وغيرها من الأمور اللوجستية. وقالت "فرونتكس"، عبر موقعها الإلكتروني، إنّ التدريب يأتي في إطار الاستعدادات لتطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء. وإلى جانب "فرونتكس" والسلطات الإيطالية، شاركت في الاختبار وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء و"يوروبول" (مكتب الشرطة الأوروبي).

وقال المدير التنفيذي لـ"فرونتكس" هانز ليجتنز: "يظهر هذا المشروع التجريبي كيف يترجم التعاون الأوروبي إلى نتائج ملموسة. ومن خلال التحضير المشترك، نضمن تعزيز عملية الفحص الجديدة في إدارة الحدود مع حماية الحقوق الأساسية لجميع الوافدين إلى حدودنا الخارجية".

وفي حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد القيود ضد تدفقات المهاجرين السريين عبر الحدود، تتهم منظمات الإنقاذ غير الحكومية في البحر المتوسط، خفر السواحل الأوروبيين بالتغاضي عن عمليات إنقاذ في البحر، وبالتواطؤ مع خفر السواحل الليبي والتونسي، لإرجاع المهاجرين قسراً.

وانخفضت تدفقات المهاجرين في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة في 2024، إلا أنّ عداد الضحايا في البحر لا يزال في صعود. وفي آخر تحديث لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، لقي 1397 مهاجراً مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط هذا العام، من بينهم 961 في الطريق الوسطى التي تشمل أساساً القوارب المنطلقة من سواحل ليبيا وتونس.

(أسوشييتد برس)