الصندوق العالمي للطبيعة: استهلاك الاتحاد الأوروبي يتسبب في اختفاء 100 شجرة كل دقيقة

18 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 19:57 (توقيت القدس)
جانب من فعاليات كوب 30، البرازيل، 17 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
- كشفت دراسة بتكليف من الصندوق العالمي للطبيعة أن استهلاك الاتحاد الأوروبي لفول الصويا وزيت النخيل والكاكاو والقهوة ولحوم الأبقار والأخشاب والمطاط أدى إلى قطع 149 مليون شجرة عالميًا بين 2021 و2023، بمعدل 100 شجرة كل دقيقة.

- تركز قمة الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل (كوب 30) على حماية الغابات المطيرة، حيث تلعب دورًا حيويًا في حماية المناخ، مع دعوة البرازيل لتسريع المفاوضات حول الاحتباس الحراري.

- قانون الاتحاد الأوروبي ضد إزالة الغابات، الذي تم الاتفاق عليه في بروكسل، يهدف إلى منع الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية في المستقبل.

وجدت دراسة أجريت بتكليف من الصندوق العالمي للطبيعة أن استهلاك مواطني الاتحاد الأوروبي من فول الصويا وزيت النخيل والكاكاو والقهوة ولحوم الأبقار والأخشاب الصناعية والمطاط أدى إلى قطع 149 مليون شجرة في جميع أنحاء العالم بين عامي 2021 و2023. وأعلنت المنظمة المعنية بالدفاع عن البيئة خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل (كوب 30)، اليوم الثلاثاء، أن هذا العدد يعادل فقدان 100 شجرة في المتوسط ​​كل دقيقة بسبب الطلب في الاتحاد الأوروبي. 

وتركز القمة التي تستمر أسبوعين، وتشارك فيها نحو 200 دولة، على حماية الغابات الاستوائية المطيرة، التي تلعب دورا مهماً في حماية المناخ. وتشير نتائج البحث إلى أن استهلاك ألمانيا يؤدي إلى فقدان ​​13 مليون شجرة في المتوسط سنويا، تليها إسبانيا (6.5 ملايين شجرة) وفرنسا (6.3 ملايين). وذكر الصندوق العالمي للطبيعة أن قانون الاتحاد الأوروبي ضد إزالة الغابات، والذي تم الاتفاق عليه بالفعل في بروكسل ولكن تم تأجيل تطبيقه، سيؤدي إلى منع هذا الاستغلال المفرط في المستقبل.

مؤتمر صحافي في بيليم لتسريع مفاوضات المناخ، 17نوفمبر2025 (فرانس برس)
البرازيل تدعو دول العالم إلى التفاوض وإيجاد حلول للاحتباس الحراري

ودعت البرازيل، الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30)، دول العالم في رسالة مباشرة إلى الانتقال إلى مرحلة أسرع بالتفاوض وإيجاد حلول للاحتباس الحراري العالمي. وجاءت الرسالة التي صدرت في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، خلال الأسبوع الحاسم الأخير للمؤتمر الذي جرى الإعلان عنه باعتباره قمة تاريخية للمناخ، والذي انعقد لأول مرة على الإطلاق وسط غابات الأمازون المطيرة، المنظم الرئيسي للمناخ، لأن الأشجار تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يتولى مهمة تدفئة الكوكب الذي نعيش عليه.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

