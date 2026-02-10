الابتزاز الإلكتروني في العراق... تصاعد رغم محاولات الردع

- تتصدر مواجهة الابتزاز الإلكتروني الأولويات الأمنية في العراق، مع حملات توعوية وخط اتصال ساخن للضحايا، لكن الظاهرة تتزايد رغم الجهود. - أطلق جهاز الأمن الوطني منصة "أمين" لتسريع الإجراءات، ورغم تشديد العقوبات، تقترب حالات الابتزاز من 15 ألف سنوياً، مما يشكل أزمة أمنية واجتماعية. - يشير المحامي محمود الأيوبي إلى البيروقراطية في القانون العراقي الحالي، مع غياب قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، مما يستدعي تحديثات قانونية لمواكبة التطورات.

يتصدّر ملف مواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني سلّم الأولويات الأمنية المحلية في العراق، إلى جانب اعتباره أولوية قضائية تستوجب محاسبة ومعاقبة المتورطين. وتواصل وزارة الداخلية العراقية إطلاق حملات توعوية للتحذير من مخاطر الظاهرة وسبل التعامل معها، فضلاً عن تخصيص خط اتصال ساخن للضحايا. ومع ذلك، تشير تقديرات غير الرسمية إلى أن الظاهرة لا تشهد تراجعاً ملموساً، بل تستمر بوتيرة متصاعدة ومعقدة.

ومؤخراً، أصدرت محكمة جنايات محافظة صلاح الدين شمالي بغداد حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان أقدم على ابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية. وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في بيان، أن "المدان اشترك مع متهم آخر في عملية مساومة دنيئة استهدفت الضحية، إذ طالباها بمبالغ مالية مقابل الامتناع عن نشر صورها الخاصة"، موضحاً أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهم، فأصدرت حكمها القضائي".

وتصدر مثل هذه الأحكام بمعدل مرة أو أكثر أسبوعياً، في سياق حملة قضائية وأمنية مشددة تهدف إلى الحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، التي بدأت تستهدف النسيج الاجتماعي، وتهدف الإجراءات إلى أن "تكون رادعاً لكل من يحاول استغلال منصات التواصل لأغراض جرمية"، وفقاً لما ورد في البيانات الرسمية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلق جهاز الأمن الوطني (أحد الأجهزة الأمنية العراقية المرتبطة برئيس الوزراء) منصة "أمين" الرقمية لمواجهة الجرائم الالكترونية وحالات الابتزاز. وبحسب جهاز الأمن الوطني، فإن "توسّع استخدام وسائل التواصل وتزايد الأخطار الرقمية دفعا الجهاز إلى توسيع نطاق عمله، بحيث لا يقتصر على الجهد الميداني فحسب، بل يشمل أيضاً مواجهة المحتوى المسيء وجرائم الابتزاز". وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في تصريحات صحافية، إن "إطلاق التطبيق جاء استجابة لحاجة ملحة عبّر عنها المواطنون الراغبون بالحماية من الابتزاز الإلكتروني".

وفي هذا السياق، قال ضابط رفيع في جهاز الأمن الوطني، إنّ "حالات الابتزاز الإلكتروني لا تتراجع رغم الحملات الواسعة وتشديد العقوبات من طرف المحاكم العراقية، إلّا أن منصة "أمين" ساهمت في تسريع الإجراءات وطلب الشكاوى المصحوبة بالأدلة"، معتبراً، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "ملف الابتزاز الإلكتروني يعد أولوية أمنية في العراق، لأنه يستهدف البنية الاجتماعية والعوائل، وبسببه حصلت الكثير من الجرائم وحالات الانتحار، لكن السلطات العراقية تفكر حالياً في أن تكون إجراءات العمل سرية على نحوٍ كبير، من أجل منع حدوث أي عارض اجتماعي خطير".

من جهتها، بيَّنت الناشطة المدنية في العراق، نورا ذو الفقار، أن "جرائم الابتزاز الإلكتروني في العراق ليست حالات معزولة، إنما هي معدلات متنامية وتمسّ الأمن والمجتمع العراقي"، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أن "أعداد هذه الجرائم تقترب من 15 ألف حالة سنوياً، وبالتالي نحن نتحدث عن أزمة حقيقية، غايتها المال أو تشويه السمعة. وبرغم الاهتمام الأمني والقضائي، إلّا أنها ما تزال مستمرة، والغريب أن حالات كثيرة تحدث بين الأزواج أو المطلقين، وبين بعض أفراد العائلة الواحدة".

وأكملت ذو الفقار أنّ "هناك مشكلات كثيرة تصاحب حالة الابتزاز الإلكتروني، وهي أن بعض المؤسسات الحكومية ومنها الأمنية تتعامل مع الفتيات المعرضات للابتزاز على أنهنّ مشاركات في الجريمة ومذنبات، مع العلم أن غالبيتهنّ يقعن في فخ الاحتيال"، مشيرة إلى أن "الإعلانات الرسمية عن الأعداد الكبيرة لحالات الابتزاز تشرح الأزمة الاجتماعية في العراق، فالابتزاز يمثل قمة انحطاط القيم لدى الإنسان، وبكل الأحوال هناك حاجة لتكثيف الجهود لمنع تفشي هذه الظاهرة أكثر، بالإضافة إلى تدخل المؤسسات الاجتماعية والدينية".

من جانبه، أشار الباحث في الشأن الأمني، سرمد البياتي، إلى أنّ "الابتزاز الإلكتروني لم يعد حالات رقمية، إنما غيمة تمضي باتجاهات سلبية وتتسع كلما قلّ التركيز الأمني عليها"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "منصات التبليغ عن الحالات هي الأسلم للضحايا، مع العلم أن حالات جرى التبليغ عنها وجرى اعتقال المتورطين فيها دون ضجيج أو إشعار ذوي الضحايا، وبالتالي فإنّ العمل ضمن الخلايا السرية هو النهج الذي تعتمده القوى الأمنية المسؤولة عن هذا الملف".

أما المحامي العراقي محمود الأيوبي فأشار إلى أنّ "القانون العراقي مازال يستند إلى نصوص تعود إلى عام 1969، وعلى الرغم من أهميتها، فإنها تتسم بطابع بيروقراطي في التعاطي مع قضايا الابتزاز الإلكتروني"، وبين أن الإجراءات تبدأ بتقدّم الضحية بشكوى أمام محكمة التحقيق، ليحول القاضي الملف إلى مركز الشرطة الذي يأخذ إفادة الضحية، ثم إلى قاضي التحقيق لتكرار الإفادة للمرة الثانية، وبعدها يطلب من الأمن الوطني التحرك نحو المتهم.

وأضاف الأيوبي أن "طبيعة هذه الجرائم التي ترتكب عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجعل الأجهزة الأمنية تستغرق وقتاً أطول لتحديد هوية أصحاب الحسابات، ما يجعل مجمل الإجراءات بطيئة، وهو أمر يستدعي إدخال المزيد من التحديثات". وأوضح المتحدث، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "القانون العراقي يعاقب على جريمة الابتزاز الإلكتروني، رغم عدم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية"، مؤكداً أن "العقوبات تخضع لنص المادة 452 من قانون العقوبات العراقي، والتي تعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات كل من حمل شخصاً آخر بطريق التهديد على تسليم أموال أو أشياء أخرى دون إرادته، والعقوبة تصل إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة بالقوة والإكراه".