الإيرانيون يؤدون صلاة عيد الفطر على وقع احتدام الحرب

- احتشد الآلاف في إيران لأداء صلاة عيد الفطر وسط تصاعد التوترات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، حيث احتفلت إيران ذات الأغلبية الشيعية بالعيد بعد يوم من احتفال الدول السنية. - غاب المرشد الجديد مجتبى خامنئي عن صلاة العيد، حيث لم يظهر علناً منذ تعيينه خلفاً لوالده الذي قُتل في غارات أمريكية وإسرائيلية. - تعرضت طهران لقصف شبه يومي منذ الهجوم المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مع استهداف غارات جوية لعدة أحياء في طهران ومدن أخرى.

أدى الآلاف صلاة عيد الفطر في إيران السبت، وفق ما أظهرت لقطات عرضها التلفزيون الرسمي الإيراني، على وقع تصاعد التوترات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

واحتفلت إيران ذات الأغلبية الشيعية السبت بأول أيام عيد الفطر، غداة احتفال معظم الدول الإسلامية الأخرى ذات الغالبية السنية باليوم الأول من العيد.

يؤمّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية صلاة العيد تقليدياً، إلا أن المرشد الجديد للبلاد مجتبى خامنئي لم يكن حاضراً في الاحتفالات السبت. ولم يظهر خامنئي، المصاب بجروح بحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، علناً منذ تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر خلفاً لوالده علي خامنئي الذي قُتل في غارات جوية أميركية وإسرائيلية في 28 فبراير/شباط.

ومع بزوغ الفجر، احتشد جمع غفير من المصلين في جامع الإمام الخميني الكبير بوسط طهران، والذي يحمل اسم مؤسس الجمهورية الإسلامية. ونظراً إلى ضيق المكان، أدى عدد كبير من المصلين الصلاة في الهواء الطلق، وعرض التلفزيون الرسمي صوراً لمناطق مكتظة حول الجامع، رغم خطر القصف.

وتتعرض العاصمة الإيرانية لقصف شبه يومي منذ الهجوم المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في 28 فبراير/شباط، وأسفر عن مقتل مسؤولين كبار في مقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

ووفقاً لوكالة أنباء فارس، استهدفت غارات جوية ليل الجمعة عدة أحياء في طهران وضواحيها، بالإضافة إلى مدينة أصفهان. كما عرض التلفزيون الإيراني تجمعات للصلاة في مناطق أخرى من البلاد، بينها أراك في الوسط، وزاهدان في الجنوب الشرقي، ومدينة عبادان في الغرب الإيراني.

(فرانس برس)