الإقليم الشمالي في أستراليا يتأهب للإعصار المداري فينا

- أغلقت مدينة داروين الأسترالية مطارها الدولي كإجراء احترازي بسبب إعصار فينا المداري المتوقع أن يجتاح شمال البلاد برياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومتراً في الساعة، مما يهدد بحدوث سيول. - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يضرب الإعصار جزر تيوي وكيب هوتام قبل أن يؤثر على داروين، حيث ألغيت جميع الرحلات الجوية وحثت السلطات السكان على الاستعداد وتأمين الممتلكات. - يعيد الإعصار فينا ذكريات إعصار تريسي المدمر عام 1974، لكن من غير المتوقع أن يصل فينا إلى اليابسة.

أغلقت مدينة داروين الأسترالية، اليوم السبت، مطارها الدولي إجراءً احترازياً بسبب إعصار مداري من المتوقع أن يجتاح شمال البلاد مصحوباً برياح مدمرة وأن يؤدي إلى سيول. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يصل الإعصار (فينا) إلى شمالي داروين، عاصمة الإقليم الشمالي، في وقت لاحق من اليوم في صورة "إعصار مداري شديد"، وفينا إعصار من الفئة الثالثة قادم من خليج فان ديمن برياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومتراً في الساعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يضرب الإعصار جزر تيوي النائية في المنطقة وكيب هوتام، قبل أن يؤثر على داروين، حيث حثت السلطات السكان على "البدء أو مواصلة الاستعدادات على الفور، وخاصة تجهيز القوارب وتأمين الممتلكات"، وقال مطار داروين الدولي في إشعار على على صفحته على فيسبوك "ألغيت جميع الرحلات الجوية لهذا اليوم، 22 نوفمبر"، متوقعاً أن تزداد الظروف سوءاً.

ويعيد الإعصار فينا إلى الأذهان ذكريات مؤلمة عن الإعصار تريسي الذي دمر جزءاً كبيراً من داروين في يوم عيد الميلاد عام 1974 مما أودى بحياة 66 شخصاً، فيما يعد أحد أسوأ الكوارث الطبيعية في أستراليا. ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 140 ألفاً، واستبعد كبير خبراء الأرصاد الجوية في الهيئة دين نارامور وصول الإعصار إلى اليابسة، لكن من المحتمل أن يشعر به سكان داروين بعد ظهر اليوم السبت.

(رويترز)