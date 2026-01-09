- ألغت إسرائيل تراخيص 37 منظمة إغاثة دولية في غزة، مما يهدد بقاء الفلسطينيين ويثير مخاوف من استخدام تعسفي للمعلومات الحساسة المطلوبة من المنظمات. - القرار يؤثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في غزة، حيث تعتمد المنطقة على المنظمات لتوزيع المساعدات الغذائية وتوفير الرعاية الصحية، مما يجعل الحياة شبه مستحيلة مع نقص الغذاء والمأوى. - القيود الجديدة تتعارض مع التزامات إسرائيل القانونية كقوة احتلال، حيث تعرقل عمل المنظمات وتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحصار المستمر ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

تتواصل ردّات الفعل على قرار إسرائيل إلغاء تراخيص 37 منظمة إغاثة دولية تعمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وسط تحذيرات خبراء من أنّ الخطوة ذات طابع سياسي وتهدف إلى تقويض مقوّمات بقاء الفلسطينيين، ولا سيّما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي استمرّت أكثر من عامَين، والتي ألحقت دماراً رهيباً على أكثر من صعيد.

وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت أنشطة المنظمات ابتداءً من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن تستكمل إنهاء أنشطتها حتى الأول من مارس/ آذار المقبل، بدعوى عدم "تقديم قوائم الموظفين والامتثال لإجراءات تسجيل أمنية جديدة"، مع مطالبتها بمغادرة البلاد بحلول مارس 2026.

وبموجب القرار الإسرائيلي المذكور، سوف تتوقّف أنشطة منظمات دولية بارزة، من بينها "أطباء بلا حدود" و"أوكسفام" و"المجلس النرويجي للاجئين" و"كاريتاس" و"كير" و"لجنة الإنقاذ الدولية". ويستند هذا القرار إلى قانون أقرّته إسرائيل في مارس 2025، يلزم المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية بتجديد تراخيصها وتقديم بيانات كاملة عن موظفيها الفلسطينيين لأغراض "الفحص الأمني".

في المقابل، حذّرت منظمات إغاثية من استخدام هذه القوائم بطريقة تعسفية بما يتعارض مع حماية البيانات، مؤكدةً أنّ إلغاء التراخيص قد يؤدّي إلى إغلاق مكاتبها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

“Let’s not call it deregistration, let’s call it a death sentence — that is exactly what it would be for the Palestinian people,” says @SanaABeg, MSF Executive Director, as Israel moves to bar nearly 40 aid groups under new registration rules.https://t.co/n6eemgHZQ0 — Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (@MSF_canada) January 2, 2026

قرار سياسي محض

في هذا الإطار، قالت مسؤولة السياسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة لدى "أوكسفام" بشرى خالدي لوكالة الأناضول إنّ القرار "سياسي محض"، مشيرةً إلى أنّ إسرائيل تستهدف منذ سنوات المجتمع المدني الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأنّ هذه السياسة تمتدّ اليوم إلى منظمات إنسانية دولية ذات مصداقية.

أضافت خالدي أنّ الإجراءات الجديدة تستند إلى مبرّرات غامضة، وتتضمّن معلومات حساسة عن الموظفين وعائلاتهم، وتهدف إلى فرض سيطرة أوسع على المجال الإنساني، لافتةً إلى أنّ قطاع غزة يُعَدّ من أكثر البيئات الإنسانية خضوعاً للرقابة عالمياً، ولا أدلة على تسلّل جماعات مسلحة إلى المنظمات الإنسانية. وشدّدت خالدي على أنّ هذه الإجراءات تقوّض المبادئ الإنسانية وتحرم المدنيين من الغذاء والمياه والمأوى، مؤكدة أنّ إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، ملزمة بتسهيل إدخال المساعدات، وهو ما لم تلتزم به قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولا بعده.

🚨 Israel’s new registration measures threaten to halt operations at a time when civilians face acute and widespread humanitarian need. The UK must work to oppose these new measures and ensure that all restrictions on aid in #Gaza are lifted permanently. Read more:… pic.twitter.com/1W8HjTvS9J — Oxfam (@oxfamgb) January 2, 2026

المنظمات عماد إغاثة غزة

وأوضحت مسؤولة السياسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة لدى "أوكسفام" أنّ المنظمات غير الحكومية تمثّل العمود الفقري للنظام الإنساني في قطاع غزة، إذ توزّع أكثر من نصف المساعدات الغذائية، وتدير أو تدعم نحو 60% من المستشفيات الميدانية، وتوفّر غالبية مساعدات الإيواء، بالإضافة إلى علاج جميع الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.

ورأت خالدي أنّ السياسات الإسرائيلية جعلت البقاء في قطاع غزة شبه مستحيل، قائلة إنّ "الإبادة مستمرّة لأنّ إسرائيل تواصل تطبيق سياسات تقضي على فرص الحياة". ولفتت إلى أنّ في حال "لم يمت الناس بالقصف، فإنّهم يموتون اليوم من البرد والمرض". وتابعت أنّ "ربع العائلات في قطاع غزة تعيش على وجبة واحدة يومياً، فيما شرّدت العواصف عشرات الآلاف مجدداً، ويحتاج 1.3 مليون شخص إلى مأوى عاجل".

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025، ربط المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف حامل ومرضع في قطاع غزة بسوء تغذية حاد بحلول إبريل/ نيسان 2026، موضحاً أنّ جهود مكافحة المجاعة في القطاع ما زالت "هشّة جداً".

التزامات قانونية

من جهتها، قالت مديرة منظمة "المساعدات الشعبية النرويجية" في فلسطين كيلي فلين إنّ على إسرائيل التزامات قانونية واضحة بصفتها قوة احتلال وطرفاً في اتفاق وقف إطلاق النار، تشمل السماح بعمل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة. وأوضحت أنّ القيود الجديدة لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتدّ إلى القدس الشرقية وبقيّة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تخفي نيّتها توسيع الاحتلال في كامل الأراضي الفلسطينية.

وشدّدت فلين على أنّ العمل الإنساني يعتمد على تنسيق دولي وفقاً للمعايير المعتمدة، موضحةً أنّ استبدال آليات التنسيق القائمة بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الفلسطينية المحلية أمر شبه مستحيل. ولفتت إلى صدور بيانات داعمة من دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤكّد الحاجة إلى تدخّل إنساني منسّق في القطاع الفلسطيني. وحذّرت فلين من تفاقم الأوضاع الإنسانية في فصل الشتاء خصوصاً، وقالت: "علينا، بصفتنا جزءاً من المجتمع الدولي الداعم للفلسطينيين، أن نحتفظ بالأمل بإمكانية التفاوض مع إسرائيل حول ما يسمح باستمرار العمليات الإنسانية".

ويأتي مشهد اليوم وسط التداعيات الكارثية التي خلّفتها حرب الإبادة الإسرائيلية، إلى جانب استمرار الحصار الذي قيّد إدخال المساعدات الطبية، وأعاق تحويل آلاف المرضى، من بينهم أطفال، إلى الخارج، من أجل الحصول على فرصة علاج مناسبة ومتكاملة. وعلى الرغم من انتهاء الإبادة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، لم تشهد الأزمة الإنسانية تحسّناً ملحوظاً في قطاع غزة.

ويعود ذلك إلى تنصّل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها الاتفاق، خصوصاً ما يتعلّق بفتح المعابر، وإدخال الكميات المتّفق عليها من المواد الغذائية والإغاثية والطبية. وتواصل سلطات الاحتلال، وفقاً لأحدث معطيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تقليص دخول الشاحنات الطبية للقطاع إلى ما دون 30% من الاحتياج الشهري، الأمر الذي فاقم تدهور توفّر الأدوية بعجز بلغ 52% والمستلزمات الطبية بنسبة نقص وصلت إلى 71%.

(الأناضول، العربي الجديد)