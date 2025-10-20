الإعفاء من التطعيم ينشر الحصبة في مدارس كارولينا الجنوبية

- شهدت مقاطعة سبارتانبرغ بولاية كارولينا الجنوبية تفشيًا لمرض الحصبة في مدرستين، مع تسجيل 12 إصابة حتى 15 أكتوبر، بسبب انخفاض معدلات التطعيم نتيجة الإعفاءات الدينية، مما أدى إلى وضع 140 طالبًا في حجر صحي. - في العام الدراسي 2024-2025، حصل العديد من الطلاب في مدرستي أكاديمية غلوبال وفيرفورست على إعفاءات دينية، مما أثر على معدلات التطعيم، واتخذت المدارس إجراءات للتواصل مع العائلات لضمان استجابة منضبطة. - تزايد التردد في تلقي اللقاحات في شمال كارولينا الجنوبية، حيث حصل 3.3% من التلاميذ على إعفاءات دينية، مما يعكس تهديدًا صحيًا متزايدًا محليًا ووطنيًا.

يتركز أحدث تفشٍّ لمرض الحصبة بولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، في مدرستين شهدتا نسباً عالية من تخلّف التلاميذ عن تلقي اللقاح بسبب إعفاءات دينية، رغم أن اللقاحات إلزامية في المدارس.

شهدت مقاطعة سبارتانبرغ في ولاية كارولينا الجنوبية، أحدث تفشٍّ في الولايات المتحدة الأميركية لمرض الحصبة الفيروسي الشديد العدوى الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي. وأعلن مسؤولو الصحة العامة رصد 12 إصابة حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول، وتوقعوا أن تزداد الإصابات في المنطقة الشمالية من الولاية بعد تأكيد تفشي المرض للمرة الأولى في مطلع أكتوبر، وتحديد إصابات جديدة بين تلاميذ مدارس خضعوا سابقاً للحجر الصحي بسبب عدم تلقيهم التطعيم.

وشهدت الولايات المتحدة تفشياً قياسياً لمرض الحصبة خلال العام الحالي، بحسب ما أفادت بيانات أصدرها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، شملت تسجيل 1600 إصابة، وثلاث وفيات، ومثل ذلك أكبر عدد إصابات منذ أكثر من 30 عاماً، وأول وفاة خلال عقد.

ويقول مسؤولون إن الانخفاض الكبير في معدلات التطعيم يُساهم في تنامي التهديد الصحي محلياً، في حين توضح مديرة معهد أبحاث الأمراض المعدية في جامعة كارولينا الجنوبية، ميليسا نولان، أن تفشي الحصبة يتركز في شمالي الولاية التي تعتبر من المناطق الأكثر محافظة، حيث ينخفض الإقبال على التطعيم، وتقول: "لا نستغرب رؤية هذه الأوبئة في هذه المجتمعات تحديداً".

وتفيد صحيفة "يو إس إي توداي" بأن "نحو 140 طالباً وُضعوا في حجر صحي بمدرستي أكاديمية غلوبال وفيرفورست الابتدائية الحكومية في مقاطعة سبارتانبرغ بسبب عدم تلقيهم اللقاحات اللازمة، وفي إحدى هاتين المدرستين، لم يتلقَّ إلا أقل من خُمس الطلاب اللقاحات اللازمة، وهذه النسبة أقل بكثير من نسبة 95% اللازمة لمنع تفشي الأوبئة، علماً أن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يُعد فعالاً للغاية في الوقاية من المرض، ويوفر حماية بنسبة 97% عبر إدراجه في نظام كامل للتطعيم".

وفيما يُطرح السؤال حول كيفية التحاق تلاميذ بمدارس كارولينا الجنوبية من دون أن يتلقوا التطعيم الإلزامي بحسب القانون الأميركي المطبق، يتمثل الجواب في تطبيق هذه المدارس إعفاءات دينية تخفّض معدلات التطعيم.

وتشترط كل الولايات الأميركية أخذ الأطفال لقاحات مُعينة، من بينها لأمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، كي يلتحقوا بالمدارس، لكن 12 ولاية، من بينها كارولينا الجنوبية، تسمح للآباء باختيار إعفاء أطفالهم من التطعيم ضمن استثناءات مُحددة، قد تكون شخصية أو دينية، وهو ما حصل في مدرستي مقاطعة سبارتانبرغ.

الصورة زادت إصابات الحصبة في كارولينا الجنوبية في أكتوبر، 27 فبراير 2025 (فرانس برس)

وفي العام الدراسي 2024-2025، حصل 82% من إجمالي 605 تلاميذ في أكاديمية غلوبال على إعفاءات دينية من التطعيم، مقارنةً بـ17% فقط في العام السابق. ويوضح مديرها مارك روبرتسون أن "المدرسة رصدت إصابة واحدة بالحصبة ربطتها بمشاركة التلاميذ في حصص الطعام، واتخذت إجراءات فورية عبر التواصل مع كل العائلات التي ثبتت أن أطفالها خالطوا الحالة المؤكدة من أجل ضمان استجابة منضبطة وملتزمة"، لكنه رفض الإجابة عن أسئلة بشأن سبب ارتفاع عدد الإعفاءات الدينية في المدرسة.

وفي مدرسة فيرفورست الابتدائية الحكومية احتاج 85% من 764 طالباً إلى لقاحات في العام الدراسي الماضي، إذ حصل 13% منهم على إعفاءات دينية، و1% على إعفاءات أخرى، كما لم يحصل سوى 1% منهم على لقاحات تكميلية.

وفي 15 أكتوبر الجاري، قالت عالمة الأوبئة في ولاية كارولينا الجنوبية، ليندا بيل، خلال مؤتمر صحافي: "لا يبدو أن مرض الحصبة يرتبط بفئة اجتماعية محددة في الولاية، خصوصاً أن آباءً من مختلف الفئات اختاروا عدم تطعيم أطفالهم". وكانت حالات تفشٍّ كبيرة سابقة شملت أشخاصاً انتموا إلى مجتمعات دينية لم تُلقح جيداً، مثل المينونايت في تكساس، أو المجتمعات اليهودية الأرثوذكسية في نيويورك.

وعموماً حصل نحو 3.3% من التلاميذ في أنحاء ولاية كارولينا الجنوبية على إعفاءات دينية، في حين سجّلت منطقة شمال الولاية التي تضم مدرستي أكاديمية غلوبال وفيرفورست أعلى معدل إعفاء ديني في الولاية. أما إجمالي نسبة الإعفاءات في أنحاء البلاد فبلغت 3.6% في العام الدراسي 2024-2025، غالبيتها لأسباب غير طبية، بحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتؤكد بيل أن التردد في تلقي اللقاحات ومقاومة اللقاحات زاد في السنوات القليلة الماضية شمال ولاية كارولينا الجنوبية، وانعكس ذلك أيضاً على المستوى الوطني مع تزايد تفشي مرض الحصبة تحديداً، وقالت: "كارولينا الجنوبية في خطر مع استمرار تفشي أمراض أخرى يمكن الوقاية منها باللقاحات".