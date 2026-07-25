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الإعصار "نول" يقترب من جنوب الصين: إجلاء الآلاف وتعطيل القطارات

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25 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 11:54 (توقيت القدس)
أمواج مع اقتراب إعصار في الصين، يوليو 2026 (وانغ دونغمينغ/Getty)
الإعصار يقترب مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية، يوليو 2026(وانغ دونغمينغ/Getty)
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- أجلت السلطات الصينية أكثر من 20 ألف شخص وعلقت خدمات السكك الحديدية في جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار نول، المتوقع أن يضرب المناطق الساحلية بين هونغ كونغ وقوانغدونغ.
- أبقت السلطات على الإنذار البرتقالي للأعاصير، محذرة من رياح عاتية وأمطار غزيرة في مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان، مع تعليق أنشطة المدارس وخدمات القطارات.
- تزايد شدة الظواهر الجوية القاسية مرتبط بارتفاع حرارة الأرض، حيث تعد الصين أكبر مصدر للغازات الدفيئة، لكنها تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.

أجلت السلطات الصينية أكثر من 20 ألف شخص، وعلقت خدمات السكك الحديدية في جنوب البلاد، مع اقتراب الإعصار نول، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق الإعلام الرسمي. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية الممتدة من هونغ كونغ إلى مقاطعة قوانغدونغ في الفترة بين مساء السبت وصباح الأحد، بحسب ما أعلن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية.

وأبقت السلطات على الإنذار البرتقالي من الأعاصير، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامها المكون من أربعة مستويات، بعدما حذرت من أن أجزاء من مقاطعة قوانغدونغ ومقاطعة فوجيان المجاورة ستشهد رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة. وتم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص في قوانغدونغ، بحسب ما ذكرت قناة سي سي تي في الرسمية في ساعة متأخرة الجمعة.

وقالت إن سفن الصيد العاملة في المقاطعة عادت إلى موانئها "للاحتماء من العاصفة". وستعلّق قوانغدونغ بعض خدمات القطارات صباح السبت قبل وقفها بالكامل الأحد. وصدرت تعليمات للمدارس في مدينة تشاوتشو بمقاطعة قوانغدونغ بتعليق أنشطتها، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

أشجار مقتلعة في شيجيانغ، 12 يوليو 2026 (Getty)
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وسبَّبت الأحوال الجوية القاسية دماراً واسع النطاق هذا الشهر في جنوب ووسط الصين، حيث لقي 39 شخصاً حتفهم عندما سبَّب الإعصار مايساك فيضانات مدمرة في مقاطعة قوانغشي. كما سبَّب مايساك عواصف رعدية ورياحاً عاتية أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 331 آخرين في مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

ويحذر علماء من أن شدة وتواتر الظواهر الجوية القاسية عالمياً ستزداد مع استمرار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، نتيجة انبعاثات الوقود الأحفوري. وتعد الصين أكبر مُصدر للغازات الدفيئة في العالم، لكنها في الوقت نفسه قوة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتسعى إلى بلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

(فرانس برس)

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