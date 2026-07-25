- أجلت السلطات الصينية أكثر من 20 ألف شخص وعلقت خدمات السكك الحديدية في جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار نول، المتوقع أن يضرب المناطق الساحلية بين هونغ كونغ وقوانغدونغ. - أبقت السلطات على الإنذار البرتقالي للأعاصير، محذرة من رياح عاتية وأمطار غزيرة في مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان، مع تعليق أنشطة المدارس وخدمات القطارات. - تزايد شدة الظواهر الجوية القاسية مرتبط بارتفاع حرارة الأرض، حيث تعد الصين أكبر مصدر للغازات الدفيئة، لكنها تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.

أجلت السلطات الصينية أكثر من 20 ألف شخص، وعلقت خدمات السكك الحديدية في جنوب البلاد، مع اقتراب الإعصار نول، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق الإعلام الرسمي. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية الممتدة من هونغ كونغ إلى مقاطعة قوانغدونغ في الفترة بين مساء السبت وصباح الأحد، بحسب ما أعلن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية.

وأبقت السلطات على الإنذار البرتقالي من الأعاصير، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامها المكون من أربعة مستويات، بعدما حذرت من أن أجزاء من مقاطعة قوانغدونغ ومقاطعة فوجيان المجاورة ستشهد رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة. وتم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص في قوانغدونغ، بحسب ما ذكرت قناة سي سي تي في الرسمية في ساعة متأخرة الجمعة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات الأخرى التي اتخذتها السلطات الصينية للتعامل مع الإعصار؟ كيف يؤثر تغير المناخ على شدة وتواتر الظواهر الجوية القاسية في الصين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت إن سفن الصيد العاملة في المقاطعة عادت إلى موانئها "للاحتماء من العاصفة". وستعلّق قوانغدونغ بعض خدمات القطارات صباح السبت قبل وقفها بالكامل الأحد. وصدرت تعليمات للمدارس في مدينة تشاوتشو بمقاطعة قوانغدونغ بتعليق أنشطتها، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

وسبَّبت الأحوال الجوية القاسية دماراً واسع النطاق هذا الشهر في جنوب ووسط الصين، حيث لقي 39 شخصاً حتفهم عندما سبَّب الإعصار مايساك فيضانات مدمرة في مقاطعة قوانغشي. كما سبَّب مايساك عواصف رعدية ورياحاً عاتية أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 331 آخرين في مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

ويحذر علماء من أن شدة وتواتر الظواهر الجوية القاسية عالمياً ستزداد مع استمرار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، نتيجة انبعاثات الوقود الأحفوري. وتعد الصين أكبر مُصدر للغازات الدفيئة في العالم، لكنها في الوقت نفسه قوة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتسعى إلى بلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

(فرانس برس)