الإعصار "نول" في الصين: إجلاء مئات الآلاف وإلغاء رحلات جوية

- ضرب الإعصار نول جنوب الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، جالباً رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة، مما أدى إلى إجلاء أكثر من 715 ألف شخص في مقاطعة قوانغدونغ وإلغاء مئات الرحلات الجوية. - وصل نول إلى اليابسة في مقاطعة هويدونغ، وكان أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام، حيث بلغت سرعة الرياح 110 كم/ساعة، متسبباً في اقتلاع الأشجار وتعطيل خدمات القطارات. - تأثرت مناطق في جنوب تايوان وشرقها بالأمطار، بينما ألغيت حوالي 350 رحلة في هونغ كونغ، وأصيب تسعة أشخاص خلال الإعصار.

وصل الإعصار نول إلى اليابسة في وقت مبكر، اليوم الأحد، جالباً معه الرياح والأمطار الغزيرة إلى جنوب الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتسبب الإعصار في إجلاء مئات الآلاف من سكان مقاطعة قوانغدونغ، مع وضع المنطقة في حالة تأهب قصوى وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المناطق الأخرى التي تأثرت بالإعصار نول بخلاف الصين وهونغ كونغ؟ كم عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في مقاطعة قوانغدونغ بسبب الإعصار نول؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين إن نول وصل إلى اليابسة على طول ساحل مقاطعة هويدونغ التابعة لمدينة هويتشو في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية في تمام الساعة 3:50 صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم الأحد تقريباً. وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية إن نول كان أقوى إعصار يصل إلى اليابسة في الصين حتى الآن هذا العام. وقال مرصد هونغ كونغ إن نول، الذي تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى المستدامة 110 كم/ ساعة بالقرب من مركزه، كان يتحرك اليوم الأحد باتجاه المناطق الداخلية من قوانغدونغ ويضعف تدريجياً، وجلب معه رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة إلى أجزاء من المنطقة.

ونُقل أكثر من 715 ألف شخص من أجل سلامتهم في مقاطعة قوانغدونغ، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية. وألغيت خدمات القطارات في المقاطعة اليوم الأحد، وفقاً لخدمة أخبار الصين. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن تشهد أجزاء من جنوب قوانغدونغ وجنوب شرق مقاطعة فوجيان أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية أن هناك العديد من الأشجار اقتلعت من جذورها في منطقة هويلاي الساحلية بمقاطعة قوانغدونغ.

وقالت سلطة مطار هونغ كونغ إن نحو 350 رحلة جوية ألغيت، اليوم الأحد. وأُصيب ما لا يقل عن تسعة أشخاص في جميع أنحاء المدينة خلال فترة الإعصار، وفقاً لسلطات هونغ كونغ.

وقالت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان إن الإعصار نول تسبب في هطول أمطار في أجزاء من جنوب تايوان وشرقها. وكان يمر فوق المياه جنوبي تايوان، ويتجه مبتعداً عن الجزيرة يوم السبت. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جلب الإعصار بافي رياحاً قوية وأمطاراً إلى شرق الصين، ما أدى إلى إجلاء أكثر من مليوني شخص. وقد وصل إلى اليابسة في 11 يوليو/ تموز. ووصل إعصار آخر، وهو مايساك، إلى اليابسة في جنوب الصين في 3 يوليو/ تموز.

(أسوشييتد برس)