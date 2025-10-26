الإعصار ميليسا يواصل اجتياحه المدمر لمنطقة البحر الكاريبي

اشتدّ الإعصار ميليسا إلى أربع درجات من أصل خمس، اليوم الأحد، مواصلا مساره المدمر في منطقة البحر الكاريبي، ومهددا جامايكا وجزيرة إيسبانيولا المقسومة بين جمهورية الدومينيكان وهايتي، حيث تسبب بمقتل أربعة أشخاص. وأعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، ومقره في فلوريدا، اليوم الأحد، أن الإعصار اشتدّ وانتقل من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 225 كيلومترا في الساعة، وسرعة تحرّك تصل إلى ثمانية كليومترات في الساعة.

ويُتوقّع أن يُسبب الإعصار فيضانات وانزلاقات في التربة قد تكون "قاتلة وكارثية" في بعض مناطق جامايكا وإيسبانوليا، وفقاً للمركز الذي توقّع أيضا "اشتدادا متسارعا ومتواصلا" تليه "تقلبات في شدته". ويتُوقع أيضا أن يتحول ميليسا إعصارا كبيرا عندما يضرب جامايكا مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء.

ويقع مركز الإعصار حاليا على بعد 190 كيلومترا من جنوب شرق كينغستون، عاصمة جامايكا، وعلى بعد 450 كيلومترا من غوانتانامو في كوبا. وتسبب الإعصار، حتى قبل أن يشتدّ إلى الدرجة الرابعة، بمصرع ثلاثة أشخاص في هايتي وشخص في جمهورية الدومينيكان وفقدان آخر، بحسب السلطات المحلية. وقالت ربة منزل في السادسة والستين تُدعى أنجليتا فرانسيسكو لـ"فرانس برس" في سانت دومينيك، عاصمة الدومينيكان: "أغرق الماء نصف المنزل، نشعر بأننا عاجزون، لا يمكننا سوى الهرب وترك كل شيء". وأعلنت جمهورية الدومينيكان حالة الإنذار الأحمر في تسع من مقاطعاتها الـ31 تحسبا لخطر الفيضانات المفاجئة والسيول والانهيارات الأرضية.

ويمكن أن يترافق الإعصار مع 38 إلى 76 سنتيمترا من الأمطار في بعض المناطق في جنوب جزيرة إيسبانيولا وفي جامايكا، وقد تصل في بعض المناطق إلى 102. ودعا رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس سكان المناطق المعرّضة للفيضانات إلى اتباع التحذيرات والاستعداد للجلاء عن مناطقهم. وقال: "إن كنتم تسكنون في منطقة سبق أن أصابها فيضان، فتوقعوا أن ذلك سيحدث الآن".

وأفادت وكالة حكومية في جامايكا، السبت، بإغلاق كل الموانئ البحرية، حيث غمرت الأمطار الغزيرة طرقا كثيرة في كينغستون، عاصمة جامايكا، على ما أظهرت صور نقلتها وسائل الإعلام المحلية. ودعا المركز الوطني سكان جنوب غرب هايتي للبدء "فورا بالاستعدادات اللازمة لحماية حياتهم وممتلكاتهم"، محذرا من أن الإعصار قد يسبب "أضرارا كبيرة في البنى التحتية" وقد يؤدي إلى عزل السكان وقتا طويلا.

وآخر إعصار ضرب جامايكا كان الإعصار بيريل في يوليو/تموز 2024، وكان شديدا بشكل غير معتاد في تلك الفترة من السنة. وأدى إلى أمطار غزيرة ورياح عاتية، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص من سكان الجزيرة. وتعد ميليسا العاصفة الاستوائية الثالثة عشرة في موسم الأعاصير الأطلسية الذي يستمر من أوائل يونيو/ حزيران إلى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

(فرانس برس)