الإعصار ميليسا في الكاريبي: 50 قتيلاً وخسائر مادية فادحة

لم يعد الإعصار ميليسا يشكل تهديداً لدول الكاريبي، لكنه أدى إلى مقتل 50 شخصا على الأقل وتسبب في خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. ومع تحرك العاصفة بشكل أكبر عبر شمال المحيط الأطلسي، هبطت أولى طائرات الإغاثة في جامايكا المتضررة بشدة، حيث تقول السلطات إن المواطنين في حاجة ماسة إلى مساعدات في أعقاب الدمار الذي لحق بأجزاء واسعة من الجزيرة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي، إن الإعصار ميليسا مر غرب برمودا في وقت متأخر من أمس الخميس. وبحلول ذلك الوقت، ضعفت قوة الإعصار ليصل إلى عاصفة من الفئة الثانية، مصحوبة برياح سرعتها تصل إلى 155 كيلومترا في الساعة.

وكان الإعصار ميليسا قد أودى بحياة 19 شخصا على الأقل في جزيرة جامايكا الواقعة في البحر الكاريبي، وفقا لأول حصيلة رسمية للقتلى أعلنتها وزيرة الإعلام دانا موريس ديكسون أمس الخميس. ومع الإعلان عن 30 حالة وفاة أخرى في هايتي وواحدة في جمهورية الدومينيكان، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي إلى 50 حالة على الأقل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد أكثر.

ووصل الإعصار ميليسا إلى اليابسة في جامايكا يوم الثلاثاء الماضي كإعصار من الفئة الخامسة - وهو واحد من أقوى العواصف التي سجلت على الإطلاق في المحيط الأطلسي. وتسببت الرياح القوية بشكل استثنائي والأمطار الغزيرة في حدوث عواصف بحرية مدمرة ودمّرت عدداً لا يحصى من المباني. وأعلنت حكومة جامايكا الجزيرة منطقة كوارث. وبحلول الوقت الذي وصلت فيه العاصفة إلى كوبا وجزر البهاما وهايتي، كانت قد ضعفت بالفعل.

