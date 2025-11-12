الإعصار فونغ وونغ يسبِّب فيضانات في تايوان وإجلاء الآلاف

بيئة
مباشر
12 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:48 (توقيت القدس)
أمطار غزيرة في مدينة ييلان، تايوان، 11 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
أمطار في شوارع مدينة ييلان الشرقية، 11 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أجلت السلطات في تايوان أكثر من 8300 شخص قبل وصول الإعصار فونغ وونغ، الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات في المناطق الشرقية، مع إصابة 51 شخصاً وإغلاق الشركات والمدارس في الجنوب.
- غمرت الفيضانات مناطق في مقاطعة ييلان، حيث نفذ الجنود عمليات إنقاذ، وتوقع المسؤولون هطول 400 ملم من الأمطار، محذرين من المناطق الجبلية والشواطئ.
- فقد الإعصار قوته بعد مروره بالفلبين، حيث أودى بحياة 27 شخصاً، وأدى إلى إجلاء 1.4 مليون شخص، مع تحوله إلى عاصفة استوائية شديدة.

أجلت السلطات في تايوان أكثر من 8300 شخص قبل وصول الإعصار‭ ‬فونغ وونغ اليوم الأربعاء، والذي سبَّب هطل أمطار غزيرة على الساحل الشرقي الجبلي وأغرق بعض المناطق بمياه وصلت إلى مستوى الرقبة. وأغلقت الشركات والمدارس أبوابها في معظم المناطق الجنوبية فيما أصيب 51 شخصاً.

وغمرت مياه فيضانات عارمة مناطق من مقاطعة ييلان الشرقية التي يغلب عليها الطابع الريفي، مع ارتفاع منسوب المياه إلى مستوى الرقبة بينما كان الجنود ينفذون عمليات إنقاذ للعالقين. وقالت إدارة الإطفاء إن نحو 8300 شخص نُقلوا من منازلهم إلى مناطق أكثر أماناً، معظمهم في ييلان وهوالين القريبة.

ومن المتوقع هطل ما يصل إلى 400 ملم من الأمطار خلال الساعات المقبلة، بحسب مسؤولين حكوميين وآخرين في هيئة الأرصاد الجوية. حض الرئيس لاي تشينغ-تي الناس على تجنب المناطق الجبلية والشواطئ و"الأماكن الخطرة الأخرى" لـ"تجاوز هذه الفترة بسلام".

ومن المتوقع أن يمر الإعصار فونغ وونغ على أقصى الطرف الجنوبي لتايوان في وقت لاحق اليوم الأربعاء قبل أن يتجه إلى المحيط الهادئ. وفقد الإعصار كثيراً من قوته بعد أن مر عبر الفيليبين حيث أودى بحياة 27 شخصاً. وأمس بدأ عمال الإنقاذ الفيليبينيون بإزالة الدمار الذي خلّفه الإعصار الذي دفع السلطات إلى إجلاء 1,4 مليون شخص، ليتحوّل إلى عاصفة استوائية شديدة. وضرب الإعصار الساحل الشرقي للفيليبين مساء الأحد، وأثّر على البلاد بأكملها تقريباً، بعد أيام قليلة من اجتياح الإعصار "كالمايغي" جزر وسط الفيليبين.

العاصفة الاستوائية فونغ ونغ تقترب من تايوان، 11 نوفمبر 2025 (Getty)
بيئة
التحديثات الحية

تايوان: إغلاق المدارس وإجلاء الآلاف استعداداً للعاصفة "فونغ وونغ"

وبحسب العلماء، يجعل تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تكراراً وشدة وتدميراً. ويسبّب ارتفاع حرارة المحيطات ازدياد شدة الأعاصير، في حين أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل الغلاف الجوي أكثر رطوبة، ما يؤدي إلى تساقط أمطار أكثر غزارة.

(رويترز، فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
نازحون سودانيون من الفاشر في مخيم بالدبة، 6 نوفمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

الصليب والهلال الأحمر: ندعو إلى حماية عاجلة للمدنيين في الفاشر

يطالبون بضمهم إلى الضمان الاجتماعي، طرابلس، 30 مايو 2025 (حازم تركية/الأناضول)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

خطة لتوظيف أو تعويض آلاف الليبيين المتوقفة رواتبهم منذ سنوات

من فعالية "أرشيف شتات هنّ" بمتحف العالم في روتردام، 17 أكتوبر 2025 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
المرأة
مباشر

أرشيف المرأة اليمنية... ذاكرة عابرة للحدود