الإعصار "بوالوي" يخلف 36 قتيلاً في فيتنام

- ارتفع عدد القتلى في فيتنام إلى 36 شخصاً بسبب الإعصار بوالوي والسيول المصاحبة له، مع فقدان 21 شخصاً وإصابة 147 آخرين، وتضرر أكثر من 210 آلاف منزل و51 ألف هكتار من المحاصيل. - بلغت الأضرار المادية 11.5 تريليون دونج (435.80 مليون دولار)، مع تدمير البنية التحتية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر. - الإعصار بوالوي هو العاشر هذا العام في فيتنام، حيث شهدت البلاد زيادة في العواصف القوية، مما يعكس تأثير التغير المناخي على الظواهر الجوية.

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في فيتنام، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى جراء الإعصار بوالوي والسيول التي سبّبها في البلاد إلى 36 شخصاً. وأوضح تقرير الوكالة أن الإعصار وصل إلى اليابسة يوم الاثنين في شمال وسط فيتنام، وصاحبته أمواج بحرية ضخمة ورياح قوية وأمطار غزيرة أدت أيضاً إلى فقدان 21 شخصاً وإصابة 147 آخرين.

ورفعت الوكالة تقديرها للأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الإعصار والسيول المرتبطة به إلى 11.5 تريليون دونج (435.80 مليون دولار) بعد أن كانت 303 ملايين دولار في تقرير سابق صدر أمس الأربعاء. وقال التقرير إن الإعصار ألحق أضراراً جسيمة بالطرق والمدارس والمكاتب، وسبَّب أعطالاً في شبكة الكهرباء مما أسفر عن انقطاع التيار عن عشرات الآلاف من الأسر. وورد في التقرير، أن أكثر من 210 آلاف منزل تضررت أو غمرتها المياه التي أسفرت كذلك عن تدمير أكثر من 51 ألف هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى.

يذكر أن الإعصار بوالوي وصل إلى وسط فيتنام مصحوباً برياح بلغت سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة. وبقي في البرّ نحو 12 ساعة، وهذا أمر "نادر جدّاً"، على حدّ قول ماي فان خيام مدير المركز الوطني للأرصاد الجوّية المائية، مشيراً إلى أن "هذا الإعصار هو العاشر الذي يضرب فيتنام هذه السنة وقد شكّل كارثة طبيعية كبيرة مع رياح عاتية وفيضانات مباغتة وأمطار غزيرة".

وتشهد فيتنام عادة عشر عواصف قويّة في السنة حدّاً أقصى، غير أن خبراء الأرصاد الجوّية توقّعوا عاصفتين أو ثلاث عواصف إضافية هذا العام. وبين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/آب من هذا العام، قتل أو فقد 175 شخصاً في فيتنام إثر الكوارث الطبيعية، بحسب المكتب العام للإحصاءات. وقدّرت القيمة الإجمالية للأضرار بحوالي 371 مليون دولار، أي تقريباً أعلى بثلاث مرّات مما سجّل في الفترة عينها من 2024، وفق مكتب الإحصاءات.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، أسفر إعصار ياغي عن سقوط مئات الضحايا في فيتنام وسبّب أضراراً بقيمة 3,3 مليارات دولار. وقبل أن يصل بوالوي إلى فيتنام، ضرب عدّة جزر صغيرة في وسط الفيليبين الأسبوع الماضي، موديا بحياة 37 شخصاً وفق السلطات التي أكدت إجلاء 400 ألف.

ويأتي بوالوي في أعقاب الإعصار راغاسا الذي ضرب شمال الفيليبين مخلفاً 14 قتيلاً. ويفيد العلماء بأن التغيّر المناخي يجعل الظواهر المناخية القصوى أكثر تواتراً وشدّة في أنحاء العالم.

(رويترز، فرانس برس)