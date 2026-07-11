- تسبب الإعصار "بافي" في جنوب الفلبين في وفاة 17 شخصاً وإصابة أربعة آخرين، مع استمرار البحث عن تسعة مفقودين، وتأثرت مناطق مثل مالاباتان، بوكيدنون، ولاناو ديل سور. - في تايوان، أُصيب 36 شخصاً وتم إجلاء أكثر من 14,210 أشخاص، مع استعدادات محلية وتأهب عسكري، وإلغاء الدراسة والعمل والرحلات الجوية والبحرية. - في الصين، أُصدرت تحذيرات من العواصف المطرية الشديدة، وتم نقل 3700 شخص من فوجيان، ووضع 17 ألف من عمال الإنقاذ في حالة تأهب، مع تحذيرات يابانية من الأمواج والرياح.

قضى 17 شخصاً جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات التي خلفها الإعصار "بافي" في جنوب الفيليبين، مع استمرار عمليات البحث عن تسعة مفقودين، وفقاً لما أعلنته هيئة الكوارث الوطنية اليوم السبت. وأوضحت الهيئة أنّ عشرة أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيار أرضي في بلدة مالاباتان في إقليم سارانجاني جنوبي الفيليبين، فيما غرق اثنان في إقليم بوكيدنون، في حين قضى خمسة جراء انهيار أرضي بإقليم لاناو ديل سور، وأصيب أربعة أشخاص جراء الانهيارات.

وجلب الإعصار بافي رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة للجزر الواقعة جنوب اليابان، فيما تستعد تايوان وشرق الصين لمواجهة الإعصار القوي بتنفيذ عمليات إخلاء وإعلان حالة التأهب القصوى.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات الوقائية التي اتخذتها تايوان لمواجهة الإعصار؟ ما هي المناطق الأكثر تضرراً في الفيليبين جراء الإعصار؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحتى الثامنة صباح اليوم السبت، سجل مركز عمليات الطوارئ المركزية في تايوان 36 إصابة على الأقل من الإعصار بافي وأصيب الكثير منهم خلال قيادة الدراجات النارية مع هطول الأمطار وهبوب الرياح على طرق زلقة، وأُجلي ما مجموعه 14,210 أشخاص من المناطق المحيطة بالجزيرة حتى صباح اليوم.

وعمد سكان مدينة كيلونغ الساحلية الواقعة في أقصى شمال الجزيرة، إلى تخزين المواد الغذائية، وتثبيت أشرطة لاصقة على النوافذ، ووضع أكياس من الرمل أمام المحلات التجارية، التزاماً بتوصيات السلطات. وبعد أن تسبب الإعصار بدمار هائل في جزر غوام وجزر ماريانا الشمالية عندما كان مصنّفاً إعصاراً فائق القوة، تم تخفيض تصنيفه إلى إعصار عادي. وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له حالياً 198 كيلومتراً في الساعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية التايوانية. وأوضحت الوكالة أنّ "بافي" هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995.

وحض الرئيس التايواني لاي تشينغ تي سكان المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات "بافي" على البقاء في حالة تأهب قصوى. وقال عبر فيسبوك "رغم أن الإعصار ضعف قليلاً وبات يُصنَّف الآن على أنه إعصار متوسط، إلا أن نطاق رياحه الواسع قد يتسبب برياح عاتية وأمطار غزيرة في مناطق مختلفة".

ووُضع أكثر من 28 ألف عسكري، إلى جانب التجهيزات والآليات والمركبات، في حال تأهب للتدخل في حال حدوث أي طارئ. وأُجلي أكثر من ألف شخص من منازلهم، بمن فيهم جميع سكان مقاطعة هوالين الشرقية تقريباً، حيث تراقب السلطات بحيرتي سدّ في المناطق الجبلية. وأعلنت الحكومة إلغاء الدراسة والعمل الجمعة في ثماني مقاطعات ومدن شمال تايوان وشرقها، بما فيها تايبيه، وأُلغيت أكثر من 1100 رحلة جوية داخلية ودولية اليوم السبت، كما عُلّقت خدمات العبارات البحرية، وتعطلت خدمات القطار فائق السرعة والقطارات المحلية، مع تشغيل بعض الخطوط بطاقة استيعابية مخفضة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مركز الأرصاد الجوية الوطني في الصين، إنه من المتوقع أن يتحرك الإعصار باتجاه تشجيانغ في شرق البلاد وسوف يبلغ اليابسة في الساعات الأولى من الأحد.

China's National Meteorological Center on Saturday issued this year's first red alert for rainstorms, the highest warning level, as extraordinarily heavy rainfall is forecast to hit parts of five provincial-level regions, including East China's Zhejiang and Fujian provinces. pic.twitter.com/E7YqPEYH9A — Global Times (@globaltimesnews) July 11, 2026

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) إن السلطات المحلية عبر الجزر الواقعة جنوب البلاد في إقليم أوكيناوا حذر من ارتفاع الأمواج والرياح العاتية.

Typhoon Bavi (now Category 1-equivalent strength) is forecast to pass over Japan's Sakishima Islands and north of Taiwan on Saturday (local time) before making landfall along the eastern coast of China. Monitor DisasterAWARE for updates with each new advisory to track Bavi's… pic.twitter.com/IPfs5ep03Y — Pacific Disaster Center - PDC Global (@PDC_Global) July 10, 2026

وفي جنوب شرق الصين، تستعد المدن القريبة من الساحل لتداعيات الإعصار بافي. ففي مدينة نينجدي في إقليم فوجيان جرى نقل أكثر من 3700 شخص من المناطق الساحلية عالية المخاطر مساء أمس الجمعة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. ووضعت السلطات في إقليم فوجيان أكثر من 17 ألف فرد من عمال الإنقاذ في حالة تأهب.

China's national observatory on Saturday issued a red alert for rainstorm, the highest level in its four-tier system, with Typhoon Bavi expected to make landfall along the coast of eastern China in the early hours of Sunday. #XinhuaNews pic.twitter.com/Ohbtz6RkwF — China Xinhua News (@XHNews) July 11, 2026

(فرانس برس، أسوشييتد برس)