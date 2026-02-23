- أكدت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا استمرارها في إدارة مخيم "روج" وتقديم الحماية والخدمات لقاطنيه، بعد إخلاء مخيم "الهول" بالكامل، مشيرة إلى عدم وجود نية لإغلاق المخيم حالياً. - يضم مخيم "روج" 730 عائلة أجنبية من 42 دولة، بالإضافة إلى 15 عائلة عراقية و11 عائلة سورية، ويخضع لحماية قوات "الأسايش"، مع استمرار المنظمات الإنسانية في تقديم الخدمات. - شددت "الإدارة الذاتية" على ضرورة تنسيق الدول المعنية مع قوات سوريا الديمقراطية لإجلاء مواطنيها، مؤكدة استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لعمليات الاستعادة.

أكدت "الإدارة الذاتية"، شمال شرقي سورية، أنها لا تعتزم إغلاق مخيم "روج" في ريف الحسكة بالوقت الراهن، مشددة على استمرارها في إدارة المخيم وتأمين الحماية والخدمات لقاطنيه، وذلك بعد إخلاء مخيم "الهول" بالكامل.

ويقع مخيم روج في ريف محافظة الحسكة، ويؤوي عائلات أجنبية وعراقية وسورية من ذوي عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ويخضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" وحماية قوات "الأسايش".

وقال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية"، شيخموس أحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المخيم يضم 730 عائلة أجنبية من 42 دولة، إضافة إلى 15 عائلة عراقية و11 عائلة سورية، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 2225 شخصاً.

وشدد شيخموس على أن "المخيم قائم، والإدارة ستستمر في حماية وإدارة القاطنين، كما أن المنظمات الإنسانية تواصل تقديم الخدمات داخله"، مضيفاً: "لا توجد نية لإغلاق المخيم حالياً، لكننا طالبنا الدول التي لها رعايا في المخيم بأن تنسق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لإجلاء مواطنيها".

وأوضح أن ملف العائلات الأجنبية يتطلب تواصلاً مباشراً بين دولهم و"الإدارة الذاتية" عبر قنوات رسمية، مؤكداً استعداد الإدارة لتقديم التسهيلات اللازمة لعمليات الاستعادة. أما العائلات العراقية، فيجري التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، في حين يُبحث ملف العائلات السورية وفق آليات محلية وبالتنسيق مع ذويهم والسلطات المعنية في المحافظة.

ويأتي هذا الموقف بعد إفراغ مخيم الهول بشكل كامل خلال الفترة الماضية، ونقل من تبقى من قاطنيه على دفعات قبل تفكيك المخيم وإحراق خيامه، في خطوة اعتُبرت تحولاً بارزاً في إدارة ملف عائلات "داعش" شمال شرقي سورية.

وتعيد تصريحات شيخموس التأكيد على أن أولوية "الإدارة الذاتية" حالياً تتمثل في دفع الدول المعنية لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه رعاياها، بدلاً من إبقاء المخيمات مفتوحة إلى أجل غير مسمى في منطقة تعاني أصلاً هشاشة أمنية وضغوطاً اقتصادية متزايدة.