الإدارة الذاتية ترحب بدعوات استعادة دول رعاياها من مخيم الهول

- إدارة مخيم الهول تعمل على تجهيز قائمة تضم 800 شخص لمغادرة المخيم، بالتنسيق مع الحكومات السورية والعراقية والتحالف الدولي، مع تحسين أوضاع المدارس رغم عدم وجود خطة لفصل الشتاء. - الإدارة الذاتية ترحب بتشكيل خلية لاستعادة ذوي تنظيم "داعش"، وتدعو لمحاكمات عادلة لعناصر التنظيم، مشيدة بجهود العراق في استعادة رعاياها. - محافظة السويداء تستقبل قافلة تجارية لتلبية احتياجات السكان، حيث تلقى 433 ألف شخص مساعدات إنسانية، مع تجهيز 6700 نازح داخلي في درعا والسويداء.

قالت مديرة مخيم الهول السوري جيهان حنان لـ"العربي الجديد" إن إدارة المخيم أعدت قائمة تضم قرابة 800 شخص جرى تجهيزها استعدادا لمغادرتهم المخيم، لكن لم يتحدد الموعد بعد. وحول وجود تنسيق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية والحكومة العراقية والتحالف الدولي، قالت: "هناك تنسيق بيننا وبين الأطراف الأخرى وهو مستمر"، مشيرة إلى أن أعدادا قليلة من العوائل "لا رغبة لها في مغادرة المخيم".

وأشارت حنان إلى أن أوضاع المدارس جيدة داخل المخيم، ولفتت إلى أنه لا توجد خطة جاهزة لفصل الشتاء حتى الوقت الحالي، مع الإشارة إلى عدم خضوع كافة طلاب المخيم للعملية التعليمية، حيث تعمل عدة منظمات في هذا القطاع، منها يونيسف ومنظمة إنقاذ الطفل، ويجري تدريس مناهج خاصة بيونيسف داخل المخيم، موضحة أن "عملية مغادرة العوائل ستحدث عبر الإدارة الذاتية، حيث يتم العمل على تجهيز بيانات القاطنين في المخيم"، لافتة إلى أن إدارة المخيم هي الجهة التي تمتلك تلك البيانات.

من جانبها، رحبت الإدارة الذاتية بالإعلان عن تشكيل خلية مشتركة لاستعادة ذوي تنظيم "داعش" من مخيمي روج والهول جنوبي محافظة الحسكة شمال شرقي سورية، في بيان صدر عنها مساء اليوم الأحد. وقالت في البيان إنها دعت الدول المعنية لاستعادة رعاياها من المخيمين، حرصا على "تفادي تصاعد مستويات التطرف"، مشيرة إلى أن الاستجابة بطيئة لهذه النداءات، الأمر الذي ترك الإدارة الذاتية تواجه بمفردها التحديات المتعلقة بأمن وإدارة هذه المخيمات.

وطالبت الإدارة الذاتية بـ"محاكمات عادلة وشفافة لعناصر التنظيم المحتجزين في مراكز مخصصة شمال شرقي سورية، التي تخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)"، مبدية استعدادها للشروع في المحاكمات ضمن المنطقة، في ما وصفته بـ"الخطوة الجوهرية لتعويض آلاف الضحايا جراء الإرهاب".

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد دعت في بيان لها الدول لإعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين في سورية، وذلك خلال مؤتمر للأمم المتحدة عقد في 26 سبتمبر/أيلول حول المخيمات وأماكن الاحتجاز في شمال شرق سورية. وأعلن الأدميرال براد كوبر أن القيادة المركزية بصدد إنشاء "خلية إعادة مشتركة" خاصة في شمال شرق سورية لتنسيق عودة النازحين أو المحتجزين إلى أوطانهم. كما أشاد بالحكومة العراقية التي أعادت 80% من رعاياها الموجودين في مخيم الهول، معتبرا أنها تقود جهود الإعادة، مشددا على أهمية تسريع خطوات استعادة الدول رعاياها.

وأضاف كوبر أن "إعادة الفئات الهشة قبل أن تتعرض للتطرف ليست مجرد عمل إنساني، بل هي ضربة حاسمة ضد قدرة داعش على إعادة تشكيل نفسه. اليوم أنضم إليكم جميعا في دعوة كل دولة لديها محتجزون أو نازحون في سورية لإعادة مواطنيها"، مؤكدا: "ستواصل الولايات المتحدة دعم التحالف وجميع الدول الملتزمة بإعادة مواطنيها. معا نستطيع أن نضمن أن عملية دحر الإرهاب ستستمر كإرث دائم للسلام والاستقرار". ولفت إلى أن مخيمي روج والهول بلغا الذروة من حيث أعداد النازحين في عام 2019 بأكثر من 70 ألف شخص، بينما انخفض العدد في الوقت الحالي إلى ما دون 30 ألف شخص.

قافلة تجارية تدخل السويداء

من جهة أخرى، أعلنت محافظة السويداء، اليوم الأحد، عن دخول قافلة تجارية تضم 150 شاحنة محملة بالسلع الأساسية، وتشمل مواد غذائية ومواد تنظيف بالإضافة إلى الإسمنت ومواد البناء إلى جانب الأعلاف والدواجن بالإضافة إلى صهاريج المحروقات والغاز.

ووفق الإحصائيات الأممية، تلقى نحو 433 ألف شخص في 175 مجتمعا محليا مساعدات إنسانية في المتوسط خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، وقد تركز أكثر من 54 بالمائة من هذا الوصول للمساعدات في محافظة السويداء. بينما جرى تجهيز أكثر من 6700 نازح داخلي إضافي في درعا والسويداء خلال شهر سبتمبر/أيلول، "وذلك في معظم الحالات بسبب إخلاء المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، كما أدى استخدام المدارس المكتظة كمراكز إيواء إلى تأخير العملية التعليمية"، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.